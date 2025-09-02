Halit Yukay'ınn 68 metre derinlikte bulunan cesedinden DNA için parça alındı - Son Dakika
02.09.2025 16:01
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi parçalanmış halde bulunan iş insani Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunan cansız bedeninin çıkarılması için başlatılan çalışmalar, ceset bütünlüğünün temasta bulundukça tahribata uğradığı için güçlükle devam ediyor. Bu sebeple cesetten alınan bir parça DNA testi yapılması için adli tıp kurumuna götürüldü.

Yalova'dan, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere "Graywolf" isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

KURU YÜK GEMİSİNİN ÖN KISMINDA SÜRTÜNME İZLERİ

Soruşturma sürerken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

EN SON KIVANÇ TATLITUĞ İLE KONUŞMUŞ

Bu arada, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında bilgisi alındı. DHA muhabiri, soruşturmada Tatlıtuğ'un 11 Ağustos'ta, İstanbul'da verdiği ifadeye ulaştı. Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, "En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay'dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay'dan 14.29'da, "Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar" yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi" dedi.

"O GÜN BU GÜNDÜR KARDEŞİMİZİ ARIYORUZ"

Halit Yukay'ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada'da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos'ta Halit Yukay'ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesine şöyle devam etti:

"17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37'nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, 'Neredesin tam olarak' diye. O da bana, 'Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce' dedi. 'Her şey kontrol altında, merak etme' dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. 'Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım' dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum. Marmara Adası bölgesinde telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit oldum. Bundan 4 hafta önce kendi teknemi, Yalova'dan aynı rota üzerinden Halit Yukay ile beraber götürdük. Ondan dolayı telefon çeker, bir süre sonra konuşuruz diye telaş etmedim. Ara ara sürekli aramalara ve mesaj göndermelere devam ettim. Şarjının bitmiş olduğunu düşündüm. Daha sonra Halit Yukay'ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi bu durumun, yani Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğu, ama telaş etmememiz gerektiğini, daha sonrasında kendisinin de aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme'de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz."

Tatlıtuğ'un Yukay ile son kez konuştuğu saat olan 17.09'dan sonra defalarca kendisini arayıp, mesaj yazdığı da görüldü.

SÜRTÜNME İZLERİYLE BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

KARA KUTU DETAYLI İNCELEME İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin "kara kutusu" olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, "konsol" olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

"KAPTAN "OTOMATİK KAPTAN" SİSTEMİNİ AÇIP YERİNİ TERK ETTİ" İDDİASI

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenilirken, ifadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun "otomatik kaptan" sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

CESETTEN DNA İÇİN PARÇA ALINDI

İş insanı Halit Yukay'ın denizin 68 metre derinliğindeki cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor. Bütünlüğü bozulma riski olan ceset, temasta bulunuldukça tahribata uğradığı için çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Bu yüzden cenazeden alınan bir parça, DNA testi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Savcılığı dava dosyasını, kazanın olduğu yere en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelenen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin önündeki sürtme izlerinin bulunduğu yerden alınan numuneleri, Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan numunelerle eşleşip eşleşmediğini tespit etmek için bilirkişi ekibinin incelemesini de kararlaştırdı.

Kaynak: DHA

