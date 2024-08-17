36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında - Son Dakika
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36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen 'Gürz-8' operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

17.08.2024 09:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-8" operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ALINAN İSTİHBARAT SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-8" operasyonları düzenlendi.

36 ilde terör örgütüne nokta operasyon! 222 şüpheli kıskıvrak yakalandı

222 ŞÜPHELİNİN SİCİLLERİ KABARIK ÇIKTI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 222 şüpheli yakalanırken şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

36 ilde terör örgütüne nokta operasyon! 222 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

36 ilde terör örgütüne nokta operasyon! 222 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. -

36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında - Son Dakika

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