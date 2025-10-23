Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp - Son Dakika
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği Foça\'da yaşlı adam kayıp
23.10.2025 19:25
İzmir'in Foça ilçesinde gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu otomobiliyle birlikte sel sularına kapıldı. Aracı boş halde bulunan Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde aracıyla birlikte sel sularına kapılan vatandaşın kimliği belirlendi. Ekipler, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağışın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU ALTINDA KALDI

Sel nedeniyle çok sayıda araç su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallelerde hasar tespit çalışmaları AFAD ekipleri koordinesinde devam ediyor.

KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen, aracı bulunan ancak kendisine ulaşılamayan kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

EN SON KIZIYLA KONUŞMUŞ

Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu'nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu'nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği ancak ekipler yetişmeden önce aracıyla birlikte selde kaybolduğu öğrenildi.

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞMUR

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

"BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi. Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ilimizin Foça ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte bölgeye hareket etmiştir.

İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel 265 araç görev almaktadır.

Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Foça, Son Dakika

