Bakan Kurum: COP29\'un mihenk taşı olması için çaba göstereceğiz

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP29'un iklim eyleminde bir mihenk taşı olması için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz" dedi.

Başkent Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde 'Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek' başlıklı etkinlik düzenlendi.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Kurum, Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini çok ciddi şekilde yaşadığını belirtti. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini kararlı şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin her geçen gün artırıldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yerli elektrikli otomobilimizi ürettik. Ulaşımda yeni raylı sistem yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yerel yönetimlerimizin çalışmalarına destek oluyoruz. Millet bahçelerimizle, ormanlaştırma çalışmalarımızla yeşil alanlarımızı süratle genişletiyoruz. Bugün, korunan alan büyüklüğümüzü 2 kat arttırmış durumdayız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizle daha temiz bir dünya için çalışıyoruz" dedi.

'İKLİM KANUNU'MUZU BU YIL İÇERİSİNDE TBMM'DEN ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Murat Kurum, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek 2035 yılında Türkiye'deki geri kazanım oranını yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımlarını anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depremleri sonrasında tamamlayacağımız 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa ediyoruz. İklim Kanunu'muzu bu yıl içerisinde TBMM'den çıkaracağız. Bu sayede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya sunduğu 2053 Net sıfır Emisyon hedefimize süratle ulaşacağız. Azaltım Stratejisi ve Eylem Planımız, Birleşik Arap Emirlikleri Konsensüsü ile uyumludur. Plan, bütün sektörleri kapsayan somut eylemleri ortaya koymaktadır. Ayrıca, 2030'a yönelik Uyum Stratejisi ve Eylem Planımızı da uygulamaya aldık. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz için Uzun Dönemli Stratejimizi ve Birinci İki Yıllık Şeffaflık Raporumuzu COP29 öncesi sizlere sunacağız."

'COP29 İÇİN HİÇBİR ÇABAYI ESİRGEMEYECEĞİZ'

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, hedeflerine ulaşılabilir finansal yapılarla daha hızlı erişebileceğinin altını çizen Bakan Kurum, "Bu noktada, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının ve özel sektör yatırımlarının daha etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor. Proje bazlı finansmanla çalışan ülkeler için, daha hızlı finansa yönelik bir yol haritasının yeni kararlarda yer almasını öneriyoruz. COP29'un iklim eyleminde bir mihenk taşı olması için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN İÇİN VİCDANIN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, oturumda Filistin ve Lübnan'daki katliamlara da dikkat çekerek, "Bu çalışmaları; çocuklarımız için yapıyoruz. Tabii çocuklarımız için bu adımları atarken, Filistin'de, Lübnan'da katledilen çocukların acısını da yüreğimizde taşıyoruz. Bugün Filistin; bir sınav kağıdı olarak tüm insanlığın önünde durmaya devam etmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin'in özgürlüğü için, vicdanın gür sesi olmaya devam ediyoruz. ve tüm dünya halklarını, Filistin ve Lübnan için bir ve beraber olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sözlerinin sonunda iklim krizini derinden yaşayan Bosna-Hersek'te ve Brezilya'da meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Etkinliğe, Kurum'un yanı sıra COP 29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, COP 28 Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed al-Jaber, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell katıldı.

BAKAN KURUM, İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Bakan Murat Kurum, Bakü temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmede COP 31'in Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki başarılı çalışmalarını güçlendireceğini, küresel anlamda önemli atılımlara ve iş birliğine öncülük edeceğini vurguladı. Bakan Kurum, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ile de bir araya gelecek.