Papa Francis\'in Hayatındaki Önemli Tarihler ve Olaylar

Amerika'nın ilk papası Jorge Mario Bergoglio adıyla 17 Aralık 1936'da Buenos Aires, Arjantin'de doğdu. 21 Nisan 2025 tarihinde Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde zatürreye bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

21 Nisan 2025 günü hayatını kaybeden Papa Franciscus Jorge Mario Bergoglio'nun hayatındaki önemli olaylar:

17 Aralık 1936: Jorge Mario Bergoglio, İtalyan bir muhasebeci olan Mario Jose Bergoglio ve İtalyan göçmenlerin kızı olan Regina María Sívori çiftinin beş çocuğunun en büyüğü olarak Buenos Aires , Arjantin'de doğdu.

13 Aralık 1969: Cizvit tarikatına rahip olarak atandı ve 1970'lerde başlayan ülkenin katil diktatörlüğü sırasında Arjantin eyaletinin üstün lideri olarak tarikata liderlik etti.

20 Mayıs 1992: Buenos Aires yardımcı piskoposu olarak atandı ve 1998'de Kardinal Antonio Quarracino'nun yerine Arjantin başkentinin başpiskoposu oldu.

21 Şubat 2001: St. John Paul II tarafından kardinalliğe yükseltildi.

Mayıs 2007: Brezilya'nın Aparecida kentinde düzenlenen Latin Amerika piskoposları konferansının beşinci toplantısının nihai belgesinin hazırlanmasına yardımcı oldu. Bu belgede, Papa olarak yoksullar, yerli halklar ve çevre konusundaki endişeleri ile misyoner bir kiliseye duyulan ihtiyacın sentezi yapıldı.

13 Mart 2013: 266. papa seçildi, Amerika'dan gelen ilk papa, ilk Cizvit papa ve Assisi'li Aziz Francis'in adını taşıyan ilk papa oldu.

13 Nisan 2013: Kiliseyi yönetmesine ve bürokrasiyi yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanından sekiz kardinalin yer aldığı bir mutfak kabinesi oluşturur.

12 Mayıs 2013: "Otranto Şehitleri"ni, 1480 yılında Türk istilacıların İslam'a geçme taleplerine karşı geldikleri için öldürülen 813 İtalyan'ı aziz ilan etti. Francis, tek bir törenle, St. John Paul II'nin çeyrek asırlık papalık döneminde yaptığı 480 azizi neredeyse ikiye katladı; bu sayı, o zamanlar tüm seleflerinin 500 yıl boyunca toplamından fazlaydı.

8 Temmuz 2013: Yeni gelen göçmenlerle görüşmek üzere Roma dışına ilk seyahatini Sicilya'daki Lampedusa adasına yaptı ve potansiyel mültecilere karşı gösterilen "kayıtsızlığın küreselleşmesini" kınadı.

30 Temmuz 2013: Bir basın toplantısında eşcinsel bir rahip hakkında soru sorulduğunda "Ben kimim ki yargılayayım?" diyerek LGBTQ+ toplumuna karşı daha hoşgörülü bir duruş sergiledi.

26 Kasım 2013: Evangelii Gaudium'da (" İncil'in Sevinci") papalık misyon beyanını yayınlar, yoksulları dışlayan dünya finans sistemini kınar ve Eucharistia'nın "mükemmeller için bir ödül değil, zayıflar için güçlü bir ilaç ve besin" olduğunu ilan eder.

25 Mayıs 2014: Filistin davasına destek gösterisi olarak, İsrail'i Batı Şeria'daki Beytüllahim kasabasından ayıran duvarın önünde dua etmek için planlanmamış bir mola verdi.

8 Haziran 2014: Vatikan bahçelerinde İsrail ve Filistin devlet başkanlarını barış duaları için ağırladı.

20 Mart 2015: Yetişkin erkeklerin kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından İskoç Kardinal Keith O'Brien'ın "hak ve ayrıcalıklarından" istifa etmesini kabul etti.

18 Haziran 2015: Yoksulları sömüren ve Dünya'yı "muazzam bir pislik yığınına" çeviren "yapısal olarak çarpık" küresel ekonomik sistemi düzeltmek için kültürel bir devrim çağrısında bulunan "Laudato Si" ("Övgüye Değer") adlı çevre manifestosunu yayınladı.

10 Temmuz 2015: Koloniler döneminde Amerika'nın fethi sırasında Katolik Kilisesi'nin yerli halklara karşı işlediği günahlar ve suçlar için Bolivya'da özür diledi.

8 Eylül 2015: Boşanmış Katoliklerin kilisede yeniden evlenebilmeleri için iptal sürecini daha hızlı, daha ucuz ve daha basit hale getiriyor.

24 Eylül 2015: Papa'nın ABD Kongre Binası'nda yaptığı ilk konuşmada, Kongre'yi iklim değişikliği, göç ve yoksulluğun azaltılması konularında harekete geçerek Amerika'nın ideallerini yeniden keşfetmeye davet etti.

29 Kasım 2015: Vatikan yerine Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bangui kentindeki katedralin Kutsal Kapısı'nı açarak Merhamet Jübilesi'ni başlattı.

12 Şubat 2016: Havana'da bir mola sırasında Rus Ortodoks Patriği Kirill ile buluştu ve "Biz kardeşiz" dedi; bu, 1000 yıldan uzun bir süre sonra bir papa ile patrik arasındaki ilk görüşmeydi.

18 Şubat 2016: ABD-Meksika sınırında hayatını kaybeden göçmenler için dua etti, daha sonra dönemin başkan adayı Donald Trump'ın sınır duvarı inşa etmek istemesinin "Hristiyan olmadığını" söyledi.

8 Nisan 2016: "Amoris Laetitia" ("Sevginin Sevinci") belgesinin dipnotunda boşanmış ve medeni olarak yeniden evlenmiş Katoliklerin Komünyon almasına izin verilmesinin yolu açılıyor.

16 Nisan 2016: Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir mülteci kampını ziyaret etti ve göçmenlere dayanışma çağrısı yapmak amacıyla 12 Suriyeli Müslümanı papalık uçağıyla Roma'ya getirdi.

19 Eylül 2016: Boşanmış ve yeniden evlenmiş Katoliklere yönelik açılımının açıklığa kavuşturulması için dört muhafazakar kardinalin yazdığı bir mektupta sorgulanıyor.

1 Aralık 2017: Bangladeş'te Myanmar Rohingya mültecileriyle yaptığı bir toplantıda, "Bugün Tanrı'nın huzuruna Rohingya da deniyor." dedi.

19 Ocak 2018: Şili'ye yaptığı ziyaret sırasında cinsel taciz mağdurlarını iftira atmakla suçlayarak Katolik Kilisesi'nin güvenilirliğini daha da zedeledi. Daha sonra Şili'deki taciz krizine ilişkin bir Vatikan soruşturması emri verdi.

12 Nisan 2018: Şili'deki cinsel taciz skandalında yargıda "ağır hatalar" yaptığını kabul etti. Daha sonra Şili piskoposlarını istifalarını sağlamak için Roma'ya çağırdı ve taciz mağdurlarını özür dilemek için Vatikan'a davet etti.

3 Ağustos 2018: Resmi kilise öğretisinde yapılan değişiklikle, her koşulda ölüm cezasının "kabul edilemez" olduğu ilan edildi.

28 Temmuz 2018: Kardinal Theodore McCarrick'in Kardinaller Heyeti'nden istifasını kabul etti, kendisine küçükler ve yetişkinlerle cinsel istismar iddialarına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar tövbe ve dua etmesini emretti.

26 Ağustos 2018: Emekli Vatikan büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, ABD ve Vatikan yetkililerinin McCarrick'in cinsel tacizini yirmi yıl boyunca örtbas ettiğini iddia eden bomba bir suçlama yayınladı ve Francis'in istifa etmesini istedi.

22 Eylül 2018: Vatikan ve Çin, piskopos atamaları konusunda tarihi bir anlaşma imzaladı.

14 Ekim 2018: Aziz yapma süreci muhafazakar kardinaller tarafından onlarca yıl geciktirilen Salvadorlu Başpiskopos Óscar Romero'yu aziz ilan etti.

4 Şubat 2019: El Ezher imamıyla "İnsan Kardeşliği" belgesini imzalayarak Katolikler ile Müslümanlar arasında iş birliği ilişkileri kurdu.

16 Şubat 2019: Vatikan soruşturmasında McCarrick'in küçüklere ve yetişkinlere cinsel tacizde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından McCarrick görevden alındı.

21 Şubat 2019: Çocukları koruma konusunda ilk Vatikan zirvesi başladı, piskoposları uyardı, inananlar sadece din adamlarının cinsel tacizini kınamakla kalmayıp harekete geçmeleri yönünde talepte bulundu.

9 Mayıs 2019: Din adamlarının cinsel istismarına ilişkin olayların polise değil, kurum içinde bildirilmesini gerektiren yeni bir kilise yasası çıkarıldı; suçlanan piskoposlar, kardinaller ve din adamlarının soruşturulmasına ilişkin prosedürler belirlendi.

25 Ekim 2019: Muhafazakar aktivistlerin Papa'ya karşı muhalefet göstergesi olarak Vatikan bölgesindeki bir kiliseden yerli heykellerini çalıp Tiber Nehri'ne atmasının ardından Amazon piskoposlarından ve kabile liderlerinden özür diledi.

24 Kasım 2019: Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine yaptığı ziyarette nükleer silahların kullanımı ve bulundurulmasının "ahlak dışı" olduğunu ilan etti.

17 Aralık 2019: Din adamlarının cinsel istismarı davalarında "papalık sırrı" ifadesinin kullanımı kaldırılıyor ve piskoposların istismarcılara ilişkin iç belgeleri kolluk kuvvetleriyle paylaşmasına izin veriliyor.

12 Şubat 2020: Amazon piskoposlarının itirazları üzerine evli erkeklerin rahip olarak atanmasını onaylamayı reddetti, "Querida Amazonia" ("Sevgili Amazon") belgesinde konuyu geçiştirdi.

27 Mart 2020: Koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünyaya Aziz Petrus Meydanı'ndaki yürüyüş yolundan yalnız akşam duasını ulaştırıyor.

4 Ekim 2020: Pandeminin piyasa kapitalizmi teorilerinin başarısız olduğunu kanıtladığını ve insan kardeşliğini teşvik etmek için yeni bir politika türüne ihtiyaç duyulduğunu savunan "Fratelli Tutti" ("Kardeşler Hepimiz") genelgesi yayımlandı.

10 Kasım 2020: Vatikan'ın McCarrick hakkındaki raporunda, Vatikan, ABD piskoposları, kardinaller ve papaların cinsel taciz iddialarını önemsemediği veya reddettiği ancak Francis'i bağışladığı belirtiliyor.

5-8 Mart 2021: Irak'ı ziyaret eden ilk papa oldu ve ülkenin en üst düzey Şii Müslüman din adamıyla görüştü.

4 Temmuz 2021: Roma'daki Gemelli hastanesinde bağırsak ameliyatı geçirdi, 33 santimetrelik (13 inç) kolonu çıkarıldı.

5 Ocak 2023: Papa Benedict XVI'nın cenaze ayinine başkanlık etti.

24 Ocak 2023: Associated Press'e verdiği röportajda "Eşcinsel olmak suç değildir." diyor.

29 Mart 2023: Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Roma'daki Gemelli hastanesine kaldırıldı; 1 Nisan'da taburcu edildi.

7 Haziran 2023: Bağırsaktaki skar dokusunu çıkarmak ve karın duvarındaki fıtığı onarmak için ameliyat olur.

4 Ekim 2023: Kiliseyi sıradan inananlara daha duyarlı hale getirmek için bir sinod açılıyor ve bu sinodda kadınların ilk kez piskoposlarla birlikte oy kullanmasına izin veriliyor.

28 Kasım 2023: Yeni bir akut bronşit vakası nedeniyle BM iklim konferansında konuşmak ve "Laudate Deum" ("Tanrıya şükür") adlı yeni bir ekolojik manifesto hazırlamak üzere Dubai'ye yapacağı ziyareti iptal etti.

16 Aralık 2023: Vatikan mahkemesi, şehir devletinin kirli çamaşırlarını ortaya döken ve adalet sistemini sınayan karmaşık bir mali davadaki çeşitli kararlardan birinde Kardinal Angelo Becciu'yu zimmete para geçirmekten suçlu buldu ve 5,5 yıl hapse mahkûm etti.

19 Aralık 2023: Evliliğe benzememeleri şartıyla eşcinsel çiftlere yönelik kutsamaların onaylanması, Afrika, Asya ve diğer yerlerdeki muhafazakar piskoposların sert muhalefetine yol açtı.

5 Temmuz 2024: Vatikan, Franciscus'un önde gelen eleştirmeni Başpiskopos Carlo Maria Vigano'yu şizm nedeniyle aforoz etti.

10 Eylül 2024: Doğu Timor nüfusunun yarısı olan yaklaşık 600.000 kişi, Papa Francis'in Dili'deki ayinine katıldı. Bu, nüfus oranı açısından bir papalık etkinliği için en büyük katılımın gerçekleştiğine inanılıyor.

26 Aralık 2024: 2025 Jübile'sinin resmen açılışından iki gün sonra, Roma'daki Rebibbia hapishanesinin kutsal kapısı açılıyor.

16 Ocak 2025: Sağ kolunun morarmasına neden olan bir düşüşten sonra askı takmış olarak görünüyor, birkaç hafta önce de çenesinin morardığı anlaşılan bir başka düşüşten sonra.

14 Şubat 2025: Bronşit nöbeti kötüleşip daha sonra karmaşık bir akciğer enfeksiyonuna ve çift zatürreye dönüşünce hastaneye kaldırılır.

28 Şubat 2025: Doktorları, solunum krizinin ardından tedaviye ara vermeyi kısa bir süreliğine düşünürler ancak bunun yerine organ hasarı riski taşıyan agresif bir tedavi yöntemine karar verirler.

13 Mart 2025: Hastanede yatarken papa seçilmesinin 12. yıl dönümü.

23 Mart 2025: 38 günlük tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi ancak o gün aşağıdaki kalabalığı selamlamak için balkona çıktığında zayıf ve güçsüz görünüyordu.

17 Nisan 2025: Hâlâ çift taraflı zatürreden kurtulan Francis, en az şanslı olanlarla vakit geçirme geleneğini sürdürüyor ve Roma'daki Regina Caeli hapishanesindeki mahkumları ziyaret ediyor. 12 kişinin ayaklarını yıkama ritüelini alçakgönüllülük göstergesi olarak gerçekleştiremediğini söylese de, onlarla birlikte olmak ve "İsa'nın Kutsal Perşembe günü yaptığı şeyi yapmak" istediğini ekliyor.