Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç - Son Dakika
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Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

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Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da cenaze töreni düzenlendi. Dünya liderlerinin katıldığı törende binlerce kişi yer aldı. Şimdi gözler seçilecek yeni Papa'ya çevrildi. Seçici kardinallerin seçim süresince etki altına girmesini önlemek amacıyla dış dünyayla iletişimleri kesilecek. Oylamanın ne kadar süreceği ise belirsiz, işte tüm detaylar...

26.04.2025 15:52
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Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti. Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada Papa Franciscus için "Halkın arasında bir Papa oldu." dedi.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

DÜNYA LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİREN TÖREN

Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Törende ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider de yer aldı.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Trump, Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü

TÖRENE 200 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 bin güvenlik personelinin görev yaptığı Roma'da ayrıca hava sahası cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan yollarda güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu. Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus'un cenaze törenine 200 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

KABRİ PAZAR GÜNÜ ZİYARETE AÇILACAK

Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek. Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki defin işleminin tamamlanmasından sonra kabrin pazar günü halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

SIRA PAPA SEÇİMİNDE (KONKLAV)

Papalık makamının boş olduğu anlamına gelen sede vacante döneminde Vatikan'ın idari işlerini Camerlengo (baş mabeyinci) Kardinal ABD'li Kevin Farrell yürütecek. En kıdemli kardinal olan Dekan Kardinal unvanına sahip Giovanni Battista Re, yeni papa seçimi (konklav) için dünya çapındaki tüm kardinalleri Roma'ya çağıracak.

İstisnai bir durum olmaması halinde, sede vacante dönemine girilmesinden sonraki 15-20 gün içinde, ritüelleri, gizemli atmosferi ve entrikalarıyla romanlara, filmlere ilham veren papa seçimi (konklav) başlayacak. Konklav terimi, Latince'de anahtarla kilitlenmiş anlamına gelen cum ve clave sözcüklerinden geliyor. Papa seçimi gerçekten de Vatikan'daki Sistine Şapeli'ne seçici kardinallerin anahtarla kilitlenmesiyle yapılıyor.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

SEÇİCİ KARDİNALLERİN DIŞ DÜNYAYLA İLETİŞİMLERİ KESİLECEK

Konklav döneminde Casa Santa Marta'da olağanüstü güvenlik önlemleri ve dış dünyayla iletişimin önlenmesi amaçlı tedbirler alınacak. Seçici kardinallerin seçim süresince etki altına girmesini önlemek amacıyla dış dünyayla iletişimleri kesilecek.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

TARİHTEKİ EN UZUN PAPA SEÇİMİ 1006 GÜN SÜRDÜ

Seçici kardinaller dualar, ilahiler eşliğinde Sistine Şapeli'ne girdikten sonra ayin yöneticisi Latince "extra omnes" (herkes dışarı) anonsu yapacak. Bu andan itibaren kardinaller Sistine Şapeli'ne kilitlenerek oy vermeye başlayacak. Son yüz yılda en kısa konklav iki günde üç oylamayla biten 1939 seçimiydi. En uzunu ise dört günde 11 oylama yapılan 1958 yılındaydı. Tarihin en uzun papa seçimi ise 1006 gün süren ve 1271 yılında sonuçlanan seçimdi.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

ÜÇTE İKİ OY ARANIYOR

Konklav'da 80 yaş altındaki kardinaller oy kullanacak. Halen oy kullanma hakkına sahip kardinal sayısı 136 ile rekor seviyede yüksek. Papa seçimi için seçici kardinallerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Ancak ilk 34 oylama sonrası hala bir papa seçilememişse son turda en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılıyor.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

BEKAR ERKEK VE KATOLİK OLMAK DIŞINDA ŞART YOK

Papalık seçiminde resmi olarak adaylar bulunmuyor. Teknik olarak papa seçilmek için bekar erkek ve Katolik olmak dışında bir şart bulunmasa da papalar geleneksel olarak seçime katılan kardinaller arasından seçiliyor. Bu geleneğin dışındaki bir örnek, 13. yüzyılda yaklaşık iki yıl boyunca bir papa seçilememesi üzerine kardinallerin, rahip seviyesindeki keşiş Pietro da Morrone'yi papa ilan etmesiydi. 5. Celestino adını alan bu papayı istisnai kılan bir diğer özelliği de birkaç ay sonra istifa etmesiydi.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

SİYAH DUMAN-BEYAZ DUMAN RİTÜELİ

2013'teki son konklav, 12 Mart'ta 17.33'te "extra omnes" anonsuyla başlamış, ilk siyah duman aynı gün 19.41'de görülmüştü. 13 Mart'ta saat 19.06'da ise beyaz duman çıkmasıyla yeni papa seçildiğinin haberi verilmişti. Siyah duman-beyaz duman ritüeli, seçim sonucunu Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda ya da ekranları başında bekleyenlere yeni papanın seçilip seçilmediğini gösteren ilk işaret. Sistine Şapeli'nin çatısındaki bacadan siyah duman çıkması gerekli çoğunluğun sağlanamadığı, beyaz duman ise yeni papanın seçildiği anlamına geliyor.

Bacadan beyaz duman çıkması, seçici kardinallerin bir aday üzerinde gerekli oy çoğunluğuna ulaştığı ve bu adayın da papalık görevini kabul ettiği anlamına geliyor. Yeni papaya hemen ardından, bu görevde kullanmak istediği isim soruluyor.

Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

YENİ PAPA BAĞLILIK YEMİNİ VE DUANIN ARDINDAN HALKA TAKDİM EDİLECEK

Ardından yeni papa, 3 farklı ölçüde beyaz papa kıyafetlerinin bulunduğu odaya götürülüp giydiriliyor. Bu odaya, papalık kıyafetleriyle özdeşleşen makamın ağırlığının yarattığı duygusal yükten dolayı "ağlama odası" da deniliyor. Yeni Papa kardinallerin bağlılık yemini ve duanın ardından San Pietro Bazilikası'nın merkez locasının balkonundan halka takdim ediliyor. "Habemus Papam" (bir papamız var) anonsuyla yeni papanın kimliği duyuruluyor. Ve 1.3 milyar Katolik'e ruhani liderlik edecek yeni papa balkondan ilk "Urbi et orbi" (şehre ve dünyaya) konuşmasıyla sesleniyor.

KAYNAK: AA, BBC

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Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
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Son Dakika Dünya Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • HAKAN TUNCEL:
    ?? ateşi bol olsun inşallah 0 0 Yanıtla
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