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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.09.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)26.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)26.300,00-9,31-35,06
İş Bankası (C)5,300,76-21,97
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,930,69-24,09
İş Girişim8,505,33-55,15
İş GMYO1,941,57-23,62
İş Y. Men. Değ.13,56-0,29-18,30
İş Yat. Ort.2,680,37-20,31
İşbir Holding64,00-1,3919,23
Işık Plastik6,39-3,03

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,912,25-20,18
İttifak Holding1,340,00-39,91
İz Hayvancılık Tarım20,142,1811,89
İzmir Demir Çelik2,370,00-28,39
İzmir Fırça6,15-1,4410,61
Jantsa Jant Sanayi62,102,9949,83
Kafein Yazılım21,260,19-0,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,254,52

Kaplamin22,720,71-32,78
Kardemir (A)5,73-1,55-3,70
Kardemir (B)5,73-1,218,73
Kardemir (D)6,46-0,4611,76
Karel Elektronik8,451,5625,66
Karsan Otomotiv3,562,309,54
Karsu Tekstil8,401,08-1,75
Kartal Yenilenebilir Enerji14,58-0,34

Kartonsan48,140,92-49,15
Katmerciler Ekipman1,355,47-22,07
Kent Gıda190,001,60-46,57
Kerevitaş Gıda4,180,24-36,47
Kervan Gıda12,01-1,4817,34
Kervansaray Yat. Holding0,459,76-64,29
Kiler GMYO1,860,00-25,90
Kızılbük GYO26,04-0,31

Klimasan Klima10,050,6019,11
Koç Holding23,000,7012,46
Konfrut Gıda3,850,52-8,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,20-0,56163,56
Konya Çimento850,500,22-24,73
Koray GMYO7,200,1461,80
Kordsa Teknik Tekstil24,360,2556,66
Koza Altın95,351,87-1,40
Koza Madencilik14,451,69-6,71
Körfez GMYO5,93-0,172,24
Kristal Kola1,320,00-56,79
Kron Telekomünikasyon33,441,58-9,23
Kuştur Kuşadası Turizm177,900,6213,10
Kuyas Yatırım2,72-0,7318,26
Kütahya Porselen58,700,4316,35
Kütahya Şeker Fabrikası57,70-8,41

Lider Faktoring3,290,61-3,52
Link Bilgisayar28,600,49-9,48
Logo Yazılım41,640,5833,72
Lokman Hekim Sağlık10,92-0,0953,85
Lüks Kadife44,381,3754,56
Makina Takım2,920,34-14,37
Manas Enerji Yönetimi16,27-1,69

Marka Yatırım Holding4,45-1,11-30,79
Marmaris Altınyunus167,700,4250,95
Marshall293,104,64-4,43
Martı GMYO1,080,00-57,71
Martı Otel1,730,00-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım35,14-0,17

Mavi Giyim64,151,8324,30
Mazhar Zorlu Holding33,12-0,305,21
Meditera Tıbbi Malzeme35,640,73

Mega Polietilen5,11-0,78-33,29
Menderes Tekstil2,140,47-30,74
Mercan Kimya11,090,36

Merit Turizm16,391,3058,21
Merko Gıda5,091,80-41,09
Metemtur Yatırım3,282,18-59,43
Metro Holding1,430,70-31,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,77-0,36-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,820,55-21,89
Migros Ticaret33,461,64-21,82
Milpa4,03-0,25-12,39
Mistral GMYO4,45-0,45-5,52
MLP Sağlık26,800,3034,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,914,9728,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,861,18-42,11
Mondi Tire Kutsan7,821,822,89
Nasmed Egepol6,02-1,63

Naturel Enerji36,22-0,332,00
Naturelgaz7,55-0,13

Net Holding4,701,9537,03
Netaş Telekom.16,270,74-42,06
Niğbaş Niğde Beton8,60-4,12-83,46
Nuh Çimento32,741,11-31,83
Nurol GMYO10,35-3,4541,98
Odaş Elektrik1,371,48-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,931,80

Orge Enerji Elektrik6,330,0037,24
Orma Orman Mahsulleri26,00-1,8976,63
Osmanlı Menkul25,40-2,31-17,64
Ostim Endüstriyel Yat2,261,35-17,93
Otokar307,900,331,19
Oyak Çimento6,561,55-25,28
Oyak Yat. Ort.6,620,30-4,09
Oyak Yatırım Menkul23,42-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar10,499,04122,72
Özak GMYO4,62-0,43-9,41
Özbal Çelik Boru14,170,28116,34
Özderici GMYO1,481,37-33,33
Özerden Plastik7,560,80-16,00
Pamel Elektrik47,66-1,37123,55
Panora GMYO6,65-1,4812,85
Papilon Savunma13,102,10-42,39
Park Elek.Madencilik4,54-0,22-15,46
Parsan26,980,3711,03
Pegasus71,75-0,14-3,82
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,020,67-40,20
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım171,705,14

Pera GMYO1,401,45-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,340,3621,88
Petkim6,280,1626,10
Petrokent Turizm1.996,90-0,16120,31
Pınar Et ve Un16,02-0,25-26,79
Pınar Su7,75-0,134,31
Pınar Süt16,040,31-28,87
Plastikkart19,632,3535,85
Polisan Holding2,681,13-30,29
Politeknik Metal341,001,19-15,95
Prizma Press Matbaacılık4,000,50-27,01
QNB Finans Fin. Kir.71,005,19-43,34
QNB Finansbank37,680,00-46,44
QUA Granite Hayal Yapı12,290,57

Ral Yatırım Holding4,679,885,18
Ray Sigorta9,361,63-39,42
Reysaş GMYO2,911,04-10,24
Reysaş Lojistik5,260,381,66
Rhea Girişim1,91-0,52-48,66
Rodrigo Tekstil13,86-1,001,09
Royal Halı3,110,65-9,59
RTA Laboratuvarları22,701,34-25,03
Sabancı Holding9,850,10-10,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,481,49-31,25
Sanel Mühendislik4,772,8039,47
Sanifoam Sünger23,040,1769,41
Sanko Pazarlama9,611,373,69
Saray Matbaacılık3,99-1,24-54,50
Sarkuysan12,340,4941,88
Sasa Polyester27,183,4281,39
Say Yenilenebilir Enerji20,12-1,37136,43
Sekuro Plastik21,100,1951,15
Selçuk Ecza Deposu8,570,23-36,20
Selçuk Gıda4,90-2,58-1,61
Selva Gıda Sanayi8,484,05

Senkron Güvenlik27,002,512,82
Serve Film Prodüksiyon12,907,50-19,37
Servet GMYO77,10-3,26-1,66
Seyitler Kimya21,88-1,6262,51
Silverline Endüstri5,14-0,77-40,23
Sinpaş GMYO4,160,48-0,48
Smartiks Yazılım5,46-0,18-38,37
Sodaş Sodyum Sanayii24,12-1,95-8,41
Söktaş2,79-0,36-14,17
Sönmez Filament36,68-0,05-47,75
Sönmez Pamuklu13,751,25-42,71
Sumaş Suni Tahta88,00-2,2872,51
Şeker Fin. Kir.4,940,61-22,81
Şekerbank1,011,00-33,11
Şişe Cam8,180,0014,25
Şok Marketler Ticaret12,620,161,12
T. Halk Bankası4,580,44-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,583,42-24,08
T.S.K.B.1,230,82-29,57
T.Tuborg16,60-0,06-6,38
Taç Tarım Ürünleri25,00-3,10137,42
Tat Gıda8,841,14-23,54
TAV Havalimanları24,260,1713,90
Taze Kuru Gıda192,000,05-11,23
Tek-Art Turizm1,28-0,78-36,63
Tekfen Holding14,020,72-14,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,100,49-29,56
Temapol Polimer Plastik14,291,5624,26
TGS Dış Ticaret14,650,7615,26
Tofaş Oto. Fab.49,561,9860,33
Torunlar GMYO3,62-0,82-7,18
Trabzon Liman27,16-1,31-15,44
Trabzonspor Sportif3,402,4139,34
Trend GMYO6,570,31-47,73
TSKB GMYO3,202,24-33,70
Tuğçelik13,100,3162,13
Tukaş6,700,15-30,86
Turcas Petrol3,42-0,29-29,48
Tureks Turizm Taşımacılık10,90-0,55

Turkcell15,610,642,05
Tümosan Motor ve Traktör15,711,0311,66
Tüpraş112,201,263,89
Türk Hava Yolları13,210,152,32
Türk İlaç Serum12,78-1,31

Türk Prysmian Kablo15,121,4825,35
Türk Telekom7,330,83-9,42
Türk Traktör154,201,78-9,49
Türker Proje Gayrimenkul134,50-0,2219,13
Türkiye Sigorta4,962,48-19,72
Ufuk Yatırım19,96-0,2048,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,90-0,51-8,02
Ulusoy Elektrik50,550,00-1,56
Ulusoy Un Sanayi5,240,192,98
Umpaş Holding1,211,68-53,64
Uşak Seramik1,650,61-29,49
Utopya Turizm21,525,08-44,54
Uzertaş Boya29,46-0,67-47,95
Ülker Bisküvi19,17-0,31-14,10
Ünlü Yatırım Holding6,664,23

Vakıf Fin. Kir.7,761,57127,70
Vakıf GMYO1,470,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,211,80-15,63
Vakıflar Bankası3,410,29-27,60
Vakko Tekstil9,370,2149,53
Vanet Gıda6,150,82-20,44
VBT Yazılım20,720,29

Verusa Holding46,760,603,73
Verusaturk Girisim20,780,9759,26
Vestel28,120,2944,00
Vestel Beyaz Eşya48,460,0429,65
Viking Kağıt6,520,46-27,56
Yapı ve Kredi Bank.2,460,82-17,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,400,20-16,00
Yataş14,020,21-2,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,420,29-22,27
Yeni Gimat GMYO15,480,9133,54
Yeo Teknoloji66,5510,00

Yeşil GMYO0,982,08-28,99
Yeşil Yapı1,140,88-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,181,40-49,02
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,10-1,95-35,90
Yonga Mobilya19,84-0,40-33,40
Yükselen Çelik5,080,79-2,90
Yünsa13,501,58-2,82
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,580,00-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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