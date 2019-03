Türkiye'nin En Güçlü ve Başarılı 10 İş Kadını!

6

Suzan Sabancı Dinçer/ Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

54 yaşındaki Suzan Sabancı Dinçer, bankacılık kariyerine 1986 yılında başladı. Pek çok alanda varlığını sürdüren Dinçer'e Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği aktif ve etkili katkılardan dolayı, Kraliçe II. Elizabeth adına "Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire-CBE) nişanı verilmişti. Suzan Sabancı Dinçer; başta kültür-sanat, eğitim ve girişimcilik konuları olmak üzere, sosyal sorumluluk alanında da birçok sorumluluk üstleniyor.