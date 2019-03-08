Türkiye'nin En Güçlü ve Başarılı 10 İş Kadını!

1 Güler Sabancı/ Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 63 yaşnıda. Sabancı Holding'in murahhas üyesi olan Güler aynı zamanda, TÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi, European Round Table of Industrialist'in ilk kadın üyesi ve International Business Council, Birleşmiş Milletler Global Impact ve MIT Energy Initiative gibi önemli kurum ve kuruluşlarda görev alıyor. 1999 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi'nde de Güler Sabancı'nın imzası var. Güler Sabancı kız çocuklarının eğitimi ve kadınların iş hayatında ve sosyal hayattaki yerleri ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor ve bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerini destekliyor. Ayrıca Sabancı Forbes'in hazırladığı 'Dünyanın en güçlü 100 kadını' listesinde de yer alıyor. Forbes Sabancı için "Şirketin başına geçen ilk kadın olan Sabancı Türkiye'nin en büyük vakfını yönetiyor ve Sabancı Üniversitesi'nin de kurucuları arasında yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

2 Canan Özsoy/ General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İstanbul doğumlu olan Canan M. Özsoy, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1985 yılında doktora derecesi ile mezun oldu. Özsoy bir süre diş hekimliği yapmasının ardından ise iş dünyasına atıldı. Şu an General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Özsoy, GE Türkiye'de enerji, sağlık, havacılık ve ulaşım gibi öncelikli endüstrilerde güçlü kılacak ve dijital çağı yakalayacak stratejileri hayata geçiriyor. Özsoy iş dünyasında değiştirmek istediği şey sorulduğunda ise şu yanıtı veriyor: Türkiye'de yayınlanan ve çok meşhur olan dizilerde kadınlara biçilen mevcut toplumsal ve sosyal rolleri değiştirmek istiyorum. Kadınlara biçilen bu roller yerine, çalışan kadının iş ve özel hayatının işlendiği dizi senaryolarının yazılması ve yayınlanması, ülkemizdeki kadın istihdamı rakamlarının artmasında çok etkili olacaktır. Özsoy aynı zamanda Fark Yaratan Kadınlar 2018'de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün de sahibi.

3 Pınar Abay/ING Bank Genel Müdürü Bu yıl Ekonomist Dergisi tarafından yılın En Güçlü CEO'su seçilen Abay 42 yaşında. Abay, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde burslu olarak okumuş ve Yüksek Şeref derecesi ile mezun olmuş. Eğitimlerinin ardından ise McKinsey & Company Türkiye ofisinde çalışmış. Pınar Abay, ING Bank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini Ekim 2011'den bu yana sürdürüyor. Temmuz 2016 itibariyle ise ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeb Abay, aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.

4 Ebru Dorman/ MV Holding CEO'su ve YK Üyesi Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni bitiren Dorman, UC Berkeley Mühendislik Yüksek Lisansı ve Harvard Business School MBA mezunu. Kariyerine 1995 yılında McKinsey İstanbul'da başlayan Ebru Dorman, firmanın Londra, Helsinki ve Varşova ofislerinde öncelikle finans ve telekom sektörlerinde görev almış. Dorman Capital dergisinin 2008 yılındaki "Dünya Devlerini Yöneten Elli Türk" listesinde yer almasıyla da tanınıyor.

2015 yılından beri MV Holding'te olan Dorman aynı zamanda Çöpüne Sahip Çık Vakfı YK Başkan Vekili ve Endeavor Derneği ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği YK Üyesidir. Bununla birlikte ise StartersHub ve Gedik GSYO YK Başkanlığı, KVK ve Cardtek YK Başkan Yardımcılığı, The LifeCo YK Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.

5 Özlem Fidancı/ Philips Orta Doğu ve Türkiye CEO'su Philips'e 1998 yılında katılan ve son olarak Philips Orta Doğu ve Türkiye Sağlık Sistemleri Başkanlığı görevini yürüten Özlem Fidancı, Philips Orta Doğu ve Türkiye CEO'su görevinde bulunuyor. 16 ülkeden sorumlu olan Fidancı, sağlık hizmetleri çözümlerinin yaygınlaştırılması, dijital sağlık uygulamaları ve toplumların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılmasına yönelik birçok projeye attı.

6 Suzan Sabancı Dinçer/ Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 54 yaşındaki Suzan Sabancı Dinçer, bankacılık kariyerine 1986 yılında başladı. Pek çok alanda varlığını sürdüren Dinçer'e Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği aktif ve etkili katkılardan dolayı, Kraliçe II. Elizabeth adına "Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire-CBE) nişanı verilmişti. Suzan Sabancı Dinçer; başta kültür-sanat, eğitim ve girişimcilik konuları olmak üzere, sosyal sorumluluk alanında da birçok sorumluluk üstleniyor.

7 Nurten Öztürk/ OPET kurucu üyesi 70 yaşındaki Nurten Öztürk, 70 yılından öğretmenlik yapmaya başlayıp 84'te ise öğretmenliği bıraktı. Öztürk aile şirketi olan Öztürkler Petrol'da iş yaşamına devam ederken 92 yılında eşiyle birlikte Türkiye'nin ilk yerli akaryakıt şirketi olan OPET'i kurdu. O günden bugüne sosyal sorumluluk projelerindeki katkısıyla anılan Öztürk, Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı Projesi ve Trafik Dedektifleri projelerinin fikir lideri ve yöneticisi..

8 Zeynep Bodur Okyay/ Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 55 yaşındaki Zeynep Bodur Okyay, 1990 – 1992 yılları arasında Harvard Üniversite'sinde lisansüstü yönetici yetiştirme programına katıldı. 1992 – 1993 yılları arasında Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Çanakkale Seramik Fabrikaları'nın üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında ise Kale Grubu'nun Pazarlama Şirketleri İcra Kurulu Üyeliği ve Başkanlığına getirildi. Temmuz 2007'den beri ise Kale Grubu Başkanı ve CEO'su olarak görevini sürdürüyor. Bodur; Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın Başkanlığı'nı da yapıyor. Zeynep Bodur Okyay'a 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, ülkesine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunanlara, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayanlara, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunanlara verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü verildi.

9 Demet İkiler/ Group M CEO'su- WPP Türkiye Ülke Başkanı Demet İkiler, dünyada 3 bin ofise ve 46,2 milyar pound ciroya sahip WPP Grubu'nun Türkiye'deki 23 şirketine başkanlık yapıyor. Gruba ait medya planlama ve satın alma şirketlerinden Mindshare'in Türkiye operasyonunun kurucularından. İkiler erkek egemen bir toplumda kadınların var olma mücadelesine dair şunları söylüyor:



"Bizim de kadınları cesaretlendirme ve iş hayatında daha görünür olmalarına dair sorumluluğumuz var. İş dünyası erkeklere ait gibi algılanıyor; doğru değil bu. Çünkü ben elimden gelenin en iyisini yaparsam, hayatta başaramayacağım hiçbir şeyin olmadığı öğretisiyle yetiştirildim. Bir kadın olarak hiçbir zaman hayata dezavantajlı başladığım inancıyla hareket etmedim."