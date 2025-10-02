Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı - Son Dakika
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Sumud Filosu saldırısı Türkiye\'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı
02.10.2025 09:01
Filistin'e yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere İsrail tarafından el konuldu. Haberin duyulması üzerine Türkiye genelinde düzenlenen protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul'da vatandaşlar İsrail konsolosluğunu yürürken Adana'da ise Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu taşlandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren çok sayıda kişi, filoya destek için ABD ve İsrail Konsoloslukları önünde toplandı.

İstanbul'da protesto gösterilerinin düzenlendiği noktalardan biri Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önü oldu. Akşam saatlerinde Barbaros Camii'nde toplanan göstericiler, İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

SOYKIRIM PROTESTO EDİLDİ

Bir başka grup ise ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Sumud Filosu'na desteklerini ifade eden grup, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etti. Göstericiler, yapılan duaların ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dağıldı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

ADANA'DA ABD KONSOLOSLUĞU'NA TAŞLA SALDIRDILAR

Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından baskın yapılmasına Adana'da da sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Ellerinde Filistin bayrakları olan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuştuğu protestoda tekbir ve tevhidler yükseldi. Alanda toplanan kalabalık, filodakiler için dualar etti. Protesto sonrası kalabalık içerisinden yaklaşık 200 kişilik grup, Girne Bulvarı'nı trafiğe kapatıp, ABD Konsolosluğu'na taşla saldırdı. Polisin uyarıları sonrası eylemlerini durduran kalabalık, konsolosluk önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

ANKARA'DA DA EYLEM VARDI

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi. Protestoya, saldırıya tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde vatandaşlar, Filistin bayrakları ile Filistin'e destek amaçlı ve İsrail karşıtı hazırlanan pankartlar taşıdı. Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

KAYSERİ

Kayseri'de de vatandaşlar, İsrail ordusunun Filistin'e yardım götüren Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, İsrail aleyhine slogan attı. Vatandaşlar ellerini semaya açarak, Filistin'e dua etti.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

UŞAK

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüdü. Yürüyüş boyunca kalabalık sık sık sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, arından dua edildi. Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi ve dayanışma mesajları verildi.

Program, bazı vatandaşların Atapark'ta beklemesiyle devam etti.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen programda yüzlerce vatandaş, Gazze için yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Rabia Meydanı'nda buluştu. "Gazze için karınca misali" sloganıyla duyurulan nöbet eylemi, akşam saatlerinde Gazze'ye yardım için yaklaşık 2 yıldır açılan çadır önünde başladı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları taşıdı, meydanda kurulan platformda okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından STK temsilcileri kısa konuşmalar yaparak Gazze halkının yalnız olmadığını vurguladı. Konuşmalarda, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına dikkat çekilirken, Sumud Filosu'nun yalnızca bir yardım girişimi değil aynı zamanda vicdanın sesi olduğu belirtildi.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden nöbet, Gazze halkı ve Sumud Filosu için okunan duaların ardından sona erdi.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

ÇORUM

Çorum'da yüzlerce vatandaş, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesini protesto etmek için Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, tekbirler getirerek ve "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e Özgürlük" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda platform adına basın açıklamaları yapılırken, etkinlik Gazze halkı ve yardım filosunda bulunan gönüllüler için yapılan dua ile sona erdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazze ve Kudüs gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, ümmetin meselesi söz konusu olduğunda milletin her zaman birlik olduğunu söyledi. Aşgın, filoda yer alanlar için "Rabbim hidayet nasip etsin" dileğinde bulunarak, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da şükür namazları ve duaları kılınmasını diledi. Başkan Aşgın, Gazze ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasının tarihî bir vebal ve omuzlardaki bir yük olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle dava taşını o gediğe koyacağız ve orada da şükür namazlarını hep beraber eda edeceğiz" ifadelerini kullandı. Aşgın sözlerini, "Rabbim gönlümüzü ve yüreğimizi mazlumlardan yana kılsın ve şanlı bayrağımızla orada bulunmayı nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diyerek tamamladı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Çorum Platformu Sözcüsü Hüseyin Kılıç, "Bütün dünya bu zulme 2 yıldır sessiz kaldı ve bu süreçte Gazze'de 67 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bu amaçla farklı ülkelerden binin üzerinde insan yola çıktı, ancak İsrail'in engellemeleriyle gemilere el konuldu. Biz de onların yanında olduğumuzu buradan haykırıyoruz" dedi.

Avukat Ömer Kılıç ise, "Bu meydan şahittir, biz her zaman Filistin'in yanında olduk. İsrail haydut bir devlettir. Sumud filosu, İsrail'in maskesini bir kez daha düşürmüştür. Farklı kıtalardan insanların desteği, bunun yalnızca Müslümanların değil insanlığın da meselesi olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

SİİRT

Gece yarısı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, STK temsilcilerinin de katılımıyla Güres Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkına destek mesajları verdi.

Protestoya katılan Ramazan Tokdemir, saldırıya tepki göstererek "Özellikle bu akşam burada olmamızın sebebi malumunuz, Sumud'taki kardeşlerimize şu anda bir müdahale yapılıyor. Onları gözaltına alıyorlar ve biz buradan Siirt'ten onlara selam gönderiyoruz. Diyoruz ki ey kardeşlerimiz, sakın unutmayın ki biz sizin yanınızdayız. Duamız sizinledir ve biz sizin için şu anda meydanlardayız. Rabbim yolunuzu açık etsin, size ve bütün Müslümanlara zafer nasip etsin" dedi.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Göstericilerden Hakime Batur ise saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, 'Bu akşam televizyonları açtık, baktık ki Özgürlük Sumud filosunun iki gemisi saldırıya uğramış. Onu görünce yüreğimiz parçalandı. Daha sonrada meydanlara indik. Onlar denizde mücadele verirken biz de karada destek için buradayız. Allah'ın izniyle amaçlarına ulaşacaklarına inanıyoruz. Biz de sabaha kadar dua edeceğiz, maddi ve manevi her şekilde onların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar öncülüğünde, Tunceli'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi. Onlarca aracın katıldığı konvoy, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tunceli, kent merkezinde başlayan konvoy, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçların katılımıyla gerçekleşti. Araçlarına afişler asan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar, "81 ilde aynı anda yapılan bu etkinlikle mazlum Filistin halkına yalnız olmadıklarını göstermek istedik. İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

KIRIKKALE

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Kırıkkale'de vatandaşlar meydanlara indi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını ve filoya yapılan müdahaleleri protesto etti. Eylemde sık sık slogan atan vatandaşlar, Gazze'ye destek mesajı verdi. Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Vatandaşlar, Gazze'deki ablukanın son bulması için çağrıda bulundu.

Filistin için destek eylemine katılan İdernaz Sazak, "Günlerdir, aylardır bu ablukayı kırmak için sözlü ve fiilî her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bugün en güçlü ve en zorlu olduğumuz andayız. Artık gece iyice karardı ve gecenin sonunda bir güneş doğacaktır. Biz inanıyoruz; Aksa bizimdir, bizim kalacak. Nemrut ne kadar güçlü olursa olsun, karıncanın su taşıdığı taraf kazanacaktır. İlk günden söylediğimiz gibi: Bi'r-Rûh Bi'd-Dem Nefdîke Yâ Aksâ" dedi.

Riskli bir gecenin yaşandığını vurgulayan Rabia Sazak, "Açlıkla ve farklı imtihanlarla mücadele eden mazlum Gazze halkının etrafında bir abluka vardı. Ablukayı kırmak üzere dünyanın dört bir yanından filolar yola çıktı. Bu gece çok riskli bir gece. Çoğu gemiden sinyaller kesildi. Biz de burada onlara destek olmak için buradayız" diye konuştu.

Katılımcılardan Emel Işık ise, "İnşallah Rabbim onları muhafaza etsin. 46 ülkenin insanı, 46 ülke bir filoyu koruyamadığı için üzgünüm. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor ama şu anda dua ediyoruz. Fiilî olarak buradayız" ifadelerini kullandı.

Binnaz Genç, "Duramadık, geldik. Hayırlı olan yerde bulunmak istedik. Allah'a yakın yere gelmeye çalışıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Rabbim her türlü yardımını göndersin. Gönlümüz, yüreğimiz, aklımız hep Filistin'de" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Zalimlere karşı seslerini yükseltmek için meydanda olduklarını belirten Fatih Küçüktiryaki de, "Allah rızası için buradayız. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimizin tez zamanda kurtulacağı gün için buradayız. Fiilî bir dua için buradayız. Elbet o güzel günler yakındır. Tez zamanda o günleri göreceğimiz ümidiyle yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (3)

  • cf98b6zzf8:
    yıllardır kınıyoruz yıllardır konsolosluk taşlıyoruz ama hiç Birşey olmuyor sizin başınızdakinin tasması ellerinde sıkıyorsa Birşey desin reisiniz 0 0 Yanıtla
  • ender3316:
    hiç uyumadık sabaha kadar))) ))))) 0 0 Yanıtla
  • hatay123:
    Ben önceden demiştim devlet sessiz kalacak ama halk sessiz kalmaz... 0 0 Yanıtla
