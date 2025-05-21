47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı

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47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda silah ile örgütsel materyalin ele geçirildiğini açıkladı.

21.05.2025 08:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

298 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 47 ilde DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    el-kaide terör örgütünün en çok arananlar listesinin başındaki adam şimdi suriyenin başında komedi filmi gibi:) 1 0 Yanıtla
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