Doğu ve Güneydoğu\'da \'Cumhuriyet\' coşkusu

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları, Diyarbakır Batman ve Bingöl 'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle başladı. Diyarbakır'daki etkinlik, Vali Murat Zorluoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Valilik önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu. Törende Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerinin gösterisi ilgiyle izlendi. Askeri birlikler ve polisler ile öğrenciler geçit töreni yaptı. Türk bayraklarıyla yapılan geçişinin ardından Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na bağlı 5 askeri helikopterin pilotları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Törene Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Demet Ceylan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Genel Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Törende konuşan Vali Zorluoğlu, 85 milyonun her bir ferdinin Cumhuriyet'in öz evladı olduğunu ve memleketin eşit derece sahibi olduğunu ifade ederek, "Ne mutlu bize ki 101 yılın ardından geldiğimiz noktada demokrasisi her geçen gün ileri standartlara ulaşan, milli birlik ve kardeşliğini atlattığı birçok badireye rağmen güçlü şekilde muhafaza eden ve çağdaş uygarlığın üstüne çıkma hedefine her geçen gün daha da yaklaşan bir Cumhuriyetimiz var. Ne mutlu bize ki, batan bir imparatorluğun külleri arasında kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel, hem de küresel ölçekte bir güç olan, hesaba katılan, sözü dinlenen bir devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti, milletin tamamının, istisnasız 85 milyonun Cumhuriyeti'dir. 85 milyonun her bir ferdi bu Cumhuriyet'in öz evladıdır, bu memleketin eşit derece sahibidir" dedi.

ŞIRNAK'TA KOMANDO VE POLİSLERDEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Şırnak'ta kutlamalar, Vali Birol Ekici'nin Valilik'te tebrikleri kabulü ile başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, törene katılanların bayramını kutladı. Program oratoryo gösterisi, şiirlerin okunması ve bayrak gösterileriyle devam etti, ardından geçit töreni yapıldı. Şırnak sokakları, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı askerleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla yankılandı. Askeri geçit töreni, izleyenlerden beğeni topladı. Törende konuşan Vali Birol Ekici, terör örgütleri ve onları kullananların Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını belirterek, "Bu yıl Cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı dediğimiz 2'nci asrına adım atmıştır. Cumhuriyet'in 2'nci asrında Cumhuriyet'in yıldızı parlayan şehirlerin en başında Şırnak olacaktır. Bugün günlük 50 bin varile ulaşan petrol üretimiyle en çok petrolün üretildiği şehir olarak genç nüfusuyla Şırnak ekonomik olarak güçlü Türkiye'nin imarında önemli roller üstlenmektedir. Biz millet olarak gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vatanımıza istiklalimize geleceğimize kasteden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır. Hedeflerimize ulaşmamıza ne terör örgütleri ne de onları kullananlar engel olamayacaktır" dedi.

Silopi ilçesinde Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende de 300 metrelik Türk bayrağı açıldı, çeşitli gösteriler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında yarışmalarında dereceye girenlerle, Cumhuriyet Koşusu'nda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

MARDİN'DE ETKİNLİKLER ŞEHİR STADYUMUNDA BAŞLADI

Mardin'de kutlamalar, merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenle başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şiirlerin okunduğu programda, spor gösterileri ve kortej yürüyüşü yapıldı. Törene Vali Tuncay Akkoyun, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Barosu Başkanı Avukat Ahmet Duyan, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN GÖSTERİ UÇUŞU

Elazığ'da kutlamalar, eski öğretmenevi önünde hazırlanan tören alanında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Numan Hatipoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra Elazığ Belediyesi mehteran takımı, halk oyunları ekibi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, silahlı ve silahsız gösteri yaptı.

Bingöl'de Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende jimnastik, karate ve narkotik köpeğiyle yapılan gösteri ilgiyle izlendi. Törende şiir ve resim dalında ödül kazananlara çeşitli hediyeler verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçaklarının Elazığ ve Bingöl'de yaptığı gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

SİİRT'TE TÖRENE YOĞUN KATILIM

Siirt'te kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen törene Vali Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Aykut Savaş, il protokolü, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Vali Kızılkaya'nın konuşması, öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sürdü. Program, tören geçişi ile sona erdi.

TUNCELİ'DE KÖPEKLİ REHİNE KURTARMA GÖSTERİSİ

Tunceli'deki tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam edildi. Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Taşkale, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kurum amirleri, öğrenciler ile öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Buradaki tören, Vali Tekbıyıkoğlu'nun öğrenci, askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları ve öğrencilerin dans gösteriyle devam etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı eğitimli köpeklerin yaralı ve rehine kurtarma gösterisiyle sona erdi.

'KARDEŞ KAVGASINA SON VERİLSİN'

Batman'da kutlamalar kapsamında 'Birlik ve kardeşlik yürüyüşü' düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte 'Birlik ve Kardeşlikte Batman Tek Yürek' yazılı pankart ve dev Türk bayrakları taşındı. Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'ndan Gülistan Caddesi'ne kadar sessizce yürüdü. Yürüyüşe Vali Ekrem Canalp, HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Hava Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Vali Ekrem Canalp, ihtiyaç duyulan tek şeyin kardeşlik olduğunu belirterek, "Bu dünyada insanların kalbinde iz bırakan en etkili güç, sessizce yürüyen bir kalabalıktır. Bugün burada Batmanlılar bütün Türkiye'ye ve Türkiye'nin ötesindeki sınırların ötesine net bir mesaj veriyor. Batmanlılar buradan diyor ki; bizler birliğimizi vurguluyoruz, bizler kardeşliğimizi vurguluyoruz, bizler bu memleketin ümit dolu geleceğini vurguluyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü olan bugünde bizler herkese şunu haykırıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Türklerin devletidir ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bu sınırlar içerisinde yaşayan Arapların devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Çerkezlerin devletidir, Gürcülerin devletidir, Arnavutların devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, 'Ben bu vatanda yaşıyorum' diyen herkesin devletidir. Bizlerin ihtiyaç duymuş olduğumuz şey şiddet değil. İhtiyaç duymuş olduğumuz şey sadece ve sadece barış, huzur ve gelecek dolu bir memleket. Batman'ın bu sesini herkes duymakla mükelleftir. Buradaki bu kalabalığın sesi sınırlarımızın ötesine ulaşmak zorundadır ve sınırlarımızın ötesindeki herkes de bu sessiz haykırışı duymakla mükelleftir. Artık 45 seneden beridir süregelen bu kardeş kavgasına bir son verilsin. Artık herkes silahlarını gömsün. Herkes silahlarını gömsün ki silahların gömüldüğü topraktan umut fışkırsın, silahların gömüldüğü topraktan refah fışkırsın, gelecek fışkırsın. Evlatlarımızın geleceğini fışkırtalım bu topraktan. Bu topraklar bizim geçmişte olduğu gibi gelecekte de birliğimizin şarkılarını söylesin. Kardeş kavgası bitsin. İhtiyaç olduğumuz tek şey birliktir, ihtiyaç olduğumuz tek şey kardeşliktir, ihtiyaç olduğumuz tek şey bu memleketin umut dolu geleceğidir" diye konuştu.