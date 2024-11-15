Ekim Ayında Türkiye'deki Sıcaklık Değişimleri - Son Dakika
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Ekim Ayında Türkiye'deki Sıcaklık Değişimleri

Ekim ayında Türkiye'de en düşük sıcaklık Erzurum'da -8,8°C, en yüksek ise Cizre ve Ceylanpınar'da 37,8°C ölçüldü.

15.11.2024 11:48
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Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,8 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçelerinde tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ekimde ortalama sıcaklıklar Sivas'ın Zara, Ankara'nın Kızılcahamam, Erzurum'un İspir, Oltu, Tortum, Horasan, Erzincan'ın Tercan, Ağrı'nın Doğubeyazıt, Muş'un Malazgirt, Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri ile Ardahan, Kars çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

Sıcaklıklar, İstanbul Kadıköy, Çanakkale Gökçeada, Edirne İpsala, Balıkesir Edremit, Ayvalık Burhaniye, İzmir Çeşme, Seferihisar, Aydın Kuşadası, Nazilli, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris, Isparta Eğirdir, Antalya Fethiye, Alanya, Kaş, Senirkent, Köyceğiz, Elmalı, Manavgat, Kale (Demre) çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde ölçülürken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde tespit edildi.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 15,6 derece ölçülen ekim ortalama sıcaklığı, geçen ay 15,8 derece olarak kayda geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,8 derece ile Erzurum, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece ile Cizre ve Ceylanpınar'da ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kadıköy, Gökçeada ve İpsala çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normallerinde gerçekleşti. Ekim ayı ortalama sıcaklığı 16,7 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık 1,4 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 35,8 dereceyle Sakarya'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar, Nazilli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normallerinde ölçüldü. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 18,3 olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,5 derece olarak Kütahya Simav, en yüksek sıcaklık ise 35,5 olarak Aydın'da tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Köyceğiz, Elmalı, Manavgat, Kale(Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde tespit edildi. Geçen ay ortalama sıcaklığı 20 derece olarak ölçülen bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,8 dereceyle Göksun, en yüksek sıcaklık ise 37 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Zara çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinde tespit edildi. Bölgenin Ekim 2024 ortalama sıcaklığı, 12,5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,7 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 31,4 dereceyle Polatlı'da yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam, İspir, Oltu çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normallerinde gerçekleşti. Geçen ay ortalama sıcaklığı 14,2 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,3 dereceyle Bayburt, en yüksek sıcaklık ise 33,9 dereceyle Düzce'de tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Ardahan, Kars, Tortum, Horasan, Tercan, Doğubeyazıt, Malazgirt çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde gerçekleşti. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 11,3 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 8,8 dereceyle Erzurum, en yüksek sıcaklık ise 31,8 derece olarak Elazığ'da gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Birecik çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinde tespit edildi. Geçen ay ortalama sıcaklığı 19,2 derece olarak belirlenen bölgede, en düşük sıcaklık 0,9 dereceyle Batman, en yüksek sıcaklık ise 37,8 dereceyle Şırnak Cizre ve Şanlıurfa Ceylanpınar'da gözlendi.

Kaynak: AA

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