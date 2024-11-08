Göçmen Kaçakçılarına Kalkan-28 Operasyonu - Son Dakika
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Göçmen Kaçakçılarına Kalkan-28 Operasyonu

Göçmen Kaçakçılarına Kalkan-28 Operasyonu

41 ilde düzenlenen operasyonlarda 257 kaçakçı yakalandı, 59'u tutuklandı.

08.11.2024 10:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde son 2 hafta içinde düzenlenen 'Kalkan-28' operasyonlarında 257 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 59'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit verilmediğini belirterek, "41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-28' operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 59'u tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

'İNSAN TACİRLERİNE FIRSAT VERMİYORUZ'

Düzensiz göçle mücadelenin, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığına dikkat çeken Yerlikaya, "Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 'Kalkan-28' operasyonları, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Samsun, Batman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Kilis'te düzenlendi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Göçmen Kaçakçılarına Kalkan-28 Operasyonu - Son Dakika

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