Haftanın tarihine bakış

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ABD'nin Chicago kentinde işçilerin, 1886'da iş gününün 8 saat olmasına yönelik mücadelesinin başlangıcı kabul edilen 1 Mayıs, "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak benimsendi. Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Kararın uygulanacağı gün ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bu gün "1 Mayıs" olarak belirlendi.

Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı.

Ankara'da ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" olarak kabul edildi. 50 yıl aradan sonra ilk açık 1 Mayıs kutlaması, 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı.

İstanbul Taksim'de 1977'deki 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan olaylarda 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

Belli başlı öteki olaylar

29 Nisan

1920- TBMM, "Hıyaneti Vataniye Kanunu"nu onayladı.

1938- Fransız şehircilik uzmanı Henri Prost'un hazırladığı İstanbul Nazım Planı, Şehir Meclisince kabul edildi. Tarihi yarımada ve Beyoğlu kesimlerini ele alan plan, Ahırkapı ile Harem arasında da yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir tüp geçit öneriyordu.

1955- Güney Vietnam'da iç savaş patlak verdi.

1959- "Spor Toto", şans oyunları arasına girdi.

1964- Parlamento Muhabirleri Derneği kuruldu.

1979- Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul 87 yaşında İzmir'de vefat etti.

1980- Gerilim ve korku türünün ünlü yönetmeni Alfred Hitchcock hayatını kaybetti.

2007- Küba'nın 48 yıllık komünist lideri Devlet Başkanı Fidel Castro, tüm yetkileri yeniden devralarak görevinin başına döndü.

2009- Soyadı Nizamnamesi'nde yapılan değişiklikle, boşanan kadınların hakimin izin vermesi durumunda eşinin soyadını taşımaya devam edebileceği hükmü getirildi.

2013- "Susurluk" davasından hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 3. yargı paketinden yararlandırılarak, Aydın Yenipazar Cezaevi'nden tahliye edildi.

2015- Kuzey Kore'de, ülkenin lideri Kim Jong Un'un otoritesine karşı çıkmakla suçlanan 15 üst düzey yetkilinin idam edildiği açıklandı.

2016- Norveç'in batısındaki Bergen kenti yakınında düşen helikopterdeki 11 kişi hayatını kaybetti.

2016- Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 41 kişi öldü. Enkaz altında kaldığı düşünülen 70 kişi kayboldu.

2017- Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek dünyadaki ilk fare kafası nakline imza attı.

2018- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. Daha yüksek hız ve uzun menzile sahip "MOD78-HE" adlı mühimmat, milli kaynaklarla üretildi.

2018- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.

2021- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar uyarınca Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren "tam kapanma" dönemine girdi.

30 Nisan

1030- Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmud hayatını kaybetti.

1883- Empresyonizmin kurucularından Fransız ressam Edourd Manet yaşamını yitirdi.

1939- Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

1945- Adolf Hitler ve iki gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

1959- İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

1967- CHP 4. Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultayda kabul edilen "ortanın solu" siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 milletvekili ve 15 senatör partiden istifa etti.

1975- Anayasa Mahkemesince 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

1998- ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

1999- Ankara 2 numaralı DGM, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılamasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

2008- Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Türklük" ibaresi "Türk Milleti", "Cumhuriyeti" ibaresi de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirildi.

2011- Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-0 yenen Yıldız Milli Takım, Türkiye'ye voleybol tarihinde milli takımlar düzeyindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

2013- NASA'nın uzay aracı Cassini, Satürn'ün kuzey kutbunda dev kasırgayı görüntüledi.

2013- Hollanda Kraliçesi Beatrix, 33 yıldır oturduğu tahtı büyük oğlu veliaht Prens Willem Alexander'a bıraktı.

2013- Pakistan'da yerel mahkeme, eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e, ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle ömür boyu siyasetten men cezası verdi.

2013- Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali, göstericileri öldürmek suçundan gıyabında bir kez daha ömür boyu hapse mahkum edildi.

2016- Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı çok sayıda gösterici, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi ihlal ederek parlamento binasına girdi.

2018- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.

1 Mayıs

1707- İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti.

1889- "1 Mayıs" işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.

1925- Kıbrıs, İngiltere kolonisi oldu.

1932- Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.

1948- Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul'da kuruldu.

1964- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü kuruldu.

1975- Vietnam Savaşı sona erdi.

1977- İstanbul'da Taksim'deki 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

1984- DGM'ler 8 ilde göreve başladı.

1988- Karikatürist ve tiyatro sanatçısı Altan Erbulak 59 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2003- Bingöl'de 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi yaralandı.

2004- Avrupa Birliği, Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini saflarına katarak 25 ülkeye ulaştı.

2009- 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

2015- NASA'nın Ağustos 2004'te güneşe en yakın gezegen Merkür'ü gözlemlemek için fırlattığı Messenger uzay aracı, ömrünü tamamlayarak gezegenin yüzeyine düştü.

2016- Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde 1 Mayıs'ta başlayıp hızla büyüyerek 582 bin hektarlık alana yayılan yangında 2 bine yakın ev ve iş yeri tamamen yandı.

2018- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

2019- Japonya'da eski İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından Veliaht Prens Naruhito yemin ederek tahta çıktı.

2022- Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

2023- Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı, TUSAŞ'ın Kahramankazan merkez yerleşkesinde vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağın adının "KAAN" olduğunu bildirdi.

2023- İsviçre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını Rusya'dan devraldı.

2 Mayıs

1519- İtalyan Rönesansı'nı başlatan heykeltıraş, mimar, mühendis Leonardo da Vinci öldü.

1926- Atlantik'in iki yakası arasında ilk belgegeçer (faks) mesajı gönderildi. ABD'nin Londra Büyükelçisi Alanson Bigelow Houghton'un, Augustus John tarafından çizilen resmi, Londra'dan New York'taki New York Times bürosuna geçildi.

1938- Ordu Süvari Ekibi, Roma'da Milletler Kupası yarışlarında Mussolini Kupası'nı kazandı.

1939- Ankara'da 1. Neşriyat Kongresi toplandı.

1945- İtalya'daki Alman işgal birlikleri müttefik ordularına, Berlin'deki Alman güçleri ise Sovyet Mareşal Jukof'un birliklerine teslim olmaya başladı.

1953- Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi kurucuları seçildi.

1972- Pele'nin de forma giydiği Brezilya şampiyonu Santos futbol takımı İstanbul'a geldi. Santos ertesi gün yapılan maçta Fenerbahçe'yi 6-1 yendi.

1972- ABD'den alınan TCG Oruç Reis ile TCG Uluç Ali Reis denizaltıları törenle donanmaya katıldı.

1973- Lübnan ordusunun Filistinli mültecilere saldırmasıyla Lübnan iç savaşı başladı.

1982- Falkland'da İngiltere-Arjantin savaşı başladı.

1984- F-16 uçaklarının Türkiye'de yapılması için anlaşma sağlandı.

1986- Birinci Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.

1992- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD'de prostat ameliyatı geçirdi.

1999- Fazilet Partisinden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine baş örtüsüyle girdi. Kavakçı yemin ettirilmeden TBMM Genel Kurulundan çıkarıldı.

2011- Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, ABD güçlerinin Pakistan'da düzenlediği kara operasyonunda öldürüldüğü açıklandı. Ladin'in cenazesinin "denize gömüldüğü" belirtildi.

2012- Okul sütü programı kapsamında, tüm okullara ilk parti süt dağıtımı yapıldı.

2016- Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu ölen iki Amerikalı dağcının cesetleri 16 yıl sonra bulundu.

2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde üyelik beyannamesini imzalayarak 979 gün sonra yeniden AK Parti'ye üye oldu.

2017- Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho 146 yaşında Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayatını kaybetti.

2017- Avrupa Güreş Şampiyonası, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapıldı. Türkiye, şampiyonayı, 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak, şampiyona tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti.

2017- UNESCO Yönetim Kurulu, İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı bir karar tasarısını oylayarak kabul etti.

2020- Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Somali'ye, aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.

2022- UEFA, Rus futbol takımlarının 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarından men edildiğini, ayrıca Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.

2023- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da 2 bin 600 metre derinlikte, günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

3 Mayıs

1481- Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybetti.

1907- Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.

1918- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

1920- TBMM'nin ilk icra vekilleri heyeti (bakanlar kurulu) oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal (Atatürk) başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

1934- Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti 6 avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri'den Ankara'ya geldi.

1935- "Türkkuşu", Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açıldı.

1950- Ali Naci Karacan'ın kurduğu Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.

1960- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, hükümeti uyarmak için Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e mektup gönderdi.

1979- Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu.

1984- Paris'teki Ermeni Anıtı bombalandı, 13 kişi yaralandı. Anıta Türklerin saldırdığı öne sürüldü. Saldırıyı "Anti Ermeni Örgütü" üstlendi.

1986- Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.

2012- Yabancılara mülk satışına olanak sağlayan, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı Mecliste kabul edilerek yasalaştı.

2012- Norveçli ressam Edvard Munch'un "Çığlık" tablosu, New York'ta yapılan müzayedede rekor fiyatla 119 milyon 922 bin 500 dolara alıcı buldu.

2018- TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

2020- İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

2020- İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında yaşamını yitirdi.

2023- İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için ana taleplerinden biri olan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısını onayladı.

4 Mayıs

1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı Devleti'ni toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.

1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932- Gangster Al Capone tutuklandı.

1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilonun verilmesi kararlaştırıldı.

1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1970- ABD'de, Ohio Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar, dört öğrenciyi öldürdü.

1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, 4 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı, teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, 2 saldırgan kaçtı.

1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Josip Broz Tito öldü.

1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.

2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk "Altın CD Ödülü"nü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.

2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2012- Akdeniz Üniversitesinde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

2015- Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.

2015- Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.

2016- NATO, İsrail'in "NATO Karargahı'nda temsilcilik açma" talebine olumlu yanıt verdi.

2017- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

2017- Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan askerlerden ikisinin iade edilmesine ilişkin talebini reddetti.

2019- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

2022- Rusya, Başbakan Kişida Fumio dahil 63 Japon üst düzey yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

5 Mayıs

1821- Fransız İmparator Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.

1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.

1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.

1952- Kibrit tekeli kalktı.

1952- Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi gezi sırasında kararlaştırılan Türk-Ellen Dostluk Derneği kuruldu.

1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti.

1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda, dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.

1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.

1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk astronot oldu.

1968- Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci, barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı, Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.

1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.

1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.

2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz, 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti.

2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.

2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'nde askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları savunma yapmayı reddetti.

2015 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'de yumruklu saldırı olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

2021 - Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı.