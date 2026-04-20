İbb'den 23 Nisan İçin Geniş Kapsamlı Program

(İSTANBUL) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'da 18 Nisan'dan bu yana devam eden etkinliklerle kutlanıyor. İBB tarafından düzenlenen ve 26 Nisan'a kadar sürecek olan programlar ile milli egemenliğin simgesi olan bu özel günün heyecanı kentin dört bir yanına yayıyor. Etkinlikler kapsamında 39 ilçede parklar, meydanlar ve tarihi alanlar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Programın ana etkinliği ise 23 Nisan Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden gelen çocuk halk dansları toplulukları sahne alarak kardeşlik ve kültürel paylaşım mesajları verecek. Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, gelenekselleşen Çocuk Şenliği'nin 40. yılında tüm oyunlarını çocuklara ücretsiz olarak sahneleyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünde, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl İstanbul'un her sokağında hissedilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığın ve geleceğin teminatı olan çocuklara bıraktığı bu eşsiz mirasın onuruna; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB birimleri ve pek çok İBB iştirak şirketinin katılımıyla hazırlanan program serisi, 18 Nisan Cumartesi günü kapılarını açtı. Dokuz gün boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde tiyatrodan sinemaya, atölyelerden açık alan aktivitelerine kadar onlarca etkinlik çocuklarla buluşurken; ödüllü gezici etkinlik aracı "Cumhuriyet Otobüsü" de mahalle mahalle gezerek bu tarihi gururu çocukların kapısına kadar götürecek. 19, 23 ve 26 Nisan tarihlerinde İBB'ye bağlı tüm kültür merkezlerinde ücretsiz çocuk tiyatroları sahnelenecek.

39 ilçede 577 etkinlik

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan'da başlayan program kapsamında Güngören, Şile ve Arnavutköy'deki film gösterimlerinin yanı sıra Feshane, Taş Mektep ve Çubuklu Silolar gibi tarihi alanlarda çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Müze Gazhane'de Gençlik Orkestrası sahne aldı. 19 Nisan Pazar günü ise Fatih'ten Tuzla'ya, Bakırköy'den Sancaktepe'ye kadar 12 farklı ilçede çocuk tiyatroları perdelerini açtı. Bayrampaşa, Kağıthane, Çekmeköy ve Zeytinburnu gibi meydanlarda düzenlenen açık alan etkinlikleri ve Cumhuriyet Otobüsü'nün mahalle ziyaretleriyle milli bayram ruhu kentin dört bir yanına ulaştırıldı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak

23 Nisan Perşembe günü, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. İBB İstanbul Çocuk Korosu ile İBB İstanbul Gençlik Halk Dansları Topluluğu'nun yanı sıra Gürcistan, Sırbistan ve Osetya'dan gelen misafir çocukların sahne alacağı buluşmada; Kral Şakir ve Harika Kanatlar çocuklarla bir araya gelecek. Program, saat 19.30'daki Ece Mumay konseriyle devam edecek.

Şehir Tiyatroları'ndan bayram hediyesi

Şehir Tiyatroları'nın 40. yılında tüm sahnelerde perdeler çocuklar için ücretsiz açılacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde ise geleneksel sokak oyunlarının yer aldığı alanlar kurulacak.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bayram buluşması

23 Nisan günü 13.00-17.00 saatleri arasında Kemerburgaz Kent Ormanı, çocukları doğanın kalbinde ağırlayacak. Ücretsiz program kapsamında bando gösterileri, çocuk atölyeleri, illüzyon şovları ve çeşitli spor aktiviteleriyle bayramın anlamı açık havada yaşatılacak.

Miniatürk kapılarını çocuklara açıyor

İBB Kültür AŞ ev sahipliğinde Miniatürk, 23-26 Nisan tarihleri arasında 18 yaş ve altı tüm dünya çocuklarına kapılarını ücretsiz açacak. Dört gün boyunca sürecek programda eğitici atölyeler ve kültürel etkinliklerle çocuklara öğretici bir bayram deneyimi sunulacak.

Cumhuriyet Otobüsü, Üsküdar Sahil Meydanı'nda çocukları selamlayacak

Kutlamalar 24 Nisan Cuma günü sahil hattına taşınacak. Cumhuriyet Otobüsü, Üsküdar Sahil Meydanı'nda çocukları selamlayarak gün boyu sürecek özel içeriklerle bayram ruhunu Boğaz hattında sürdürecek.

25 Nisan Cumartesi günü 6 farklı ilçedeki kültür merkezinde film gösterimleri yapılacak. Park alanlarında düzenlenen programlarda kukla ve akrobat gösterileri sergilenirken; çocuklara geleneksel ikramlar dağıtılacak. Cumhuriyet Otobüsü ise Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda çocuklarla buluşacak.

26 Nisan'da Şehir Tiyatroları'nın ücretsiz temsilleriyle perdeler kapanacak

Etkinlik serisinin son günü olan 26 Nisan'da, 12 ilçede sahnelenecek çocuk tiyatrolarıyla kapanış yapılacak. Sahil meydanlarındaki etkinliklerin ardından, Şehir Tiyatroları'nın ücretsiz temsilleriyle perdeler kapanacak. Cumhuriyet Otobüsü ise Maltepe Meydanı'nda 9 günlük yolculuğunu tamamlayacak.

İstanbul Kitapçısı şubelerinde çocuk kitaplarında yüzde 23 indirim

20-23 Nisan tarihleri arasında tüm İstanbul Kitapçısı şubelerinde çocuk kitaplarında yüzde 23 indirim uygulanacak. Miniatürk şubesinde 26 Nisan'a kadar sürecek kampanya dahilinde, okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla minik okurlara özel hediyeler sunulacak.

23 Nisan etkinlik programları şöyle: .

Miniatürk

23 Nisan 2026 Perşembe

13.00–17.00 Yüz Boyama & Sosis Balon, Bayrak ve Baskılı Balon Dağıtımı

13.00–17.00 Dalin'le Resim Atölyesi

13.00–17.00 Şişme Oyun Grupları

13.00–17.00 Gaming Oyunlar

13.00–13.45 Maskot Bando

13.00–14.00 3D Kalem ile Tasarım Atölyesi (8–10 yaş)

13.30–15.30 Animasyon ve Yarışmalar

13.45–14.15 İllüzyon Gösterisi

14.00–15.00 Atatürk Fotoğrafları ile Kolaj Çalışması

14.15–14.45 Bubble Show

14.30–15.30 Kırmızı Beyaz Bando

14.30–15.30 3D Kalem ile Tasarım Atölyesi (11–12 yaş)

14.45–15.15 Zumba Kids

15.15–15.45 Jonglör Gösterisi

15.45–16.00 Halk Oyunları Van Ekibi

16.00–17.00 Merak Evreni ile Tanışma Atölyesi (8–12 yaş)

16.00–17.00 Melikemusic Çocuk Konseri "Dünya Ritimle Uyanıyor"

24 Nisan 2026 Cuma

13.00–17.00 Dalin'le Resim Atölyesi

13.00–17.00 Şişme Oyun Grupları

13.00–17.00 Gaming Oyunlar

14.00–14.30 İllüzyon Gösterisi

14.30–15.00 Zumba Kids

15.00–17.00 Animasyon ve Yarışmalar

25 Nisan 2026 Cumartesi

13.00–17.00 Sinebüs "Tersyüz 2" Film Gösterimi

13.00–17.00 Şişme Oyun Grupları

13.00–17.00 Gaming Oyunlar

13.00–17.00 Yüz Boyama

13.00–17.00 Dalin'le Resim Atölyesi

13.00–14.00 Kırmızı Beyaz Bando

13.15–13.45 Jonglör Gösterisi

13.45–14.15 Zumba Kids

14.15–14.30 Halk Oyunları Bodrum Ekibi

14.30–17.00 Animasyon ve Yarışmalar

26 Nisan 2026 Pazar

13.00–17.00 Şişme Oyun Grupları

13.00–17.00 Gaming Oyunlar

13.00–17.00 Yüz Boyama & Sosis Balon

13.00–17.00 Dalin'le Resim Atölyesi

13.00–14.00 Kırmızı Beyaz Bando

13.15–13.45 Zumba Kids

13.45–14.15 İllüzyon Gösterisi

14.15–14.30 Halk Oyunları Kafkas Ekibi

14.30–17.00 Animasyon ve Yarışmalar