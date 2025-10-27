İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi - Son Dakika
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye\'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi
27.10.2025 19:16
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi ve pilotlarla sohbet etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını incelerken; Türkiye'nin satın alacağı uçaklar, ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

TÜRKİYE, 44 EUROFIGHTER ALACAK

Anlaşmanın detayları da belli olmaya başladı. Anlaşma kapsamında Türkiye Katar'dan 12, Umman'dan 12, İngiltere'den 20 Eurofighter savaş uçağı alacak. Uçakların yeni yılın başında gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN SATIN ALACAĞI UÇAKLAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer, karşılandığı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter Typhoon savaş uçağının yer aldığı alana geçti.

Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledikten sonra pilotları ve teknik ekiple kısa süre sohbet eden Starmer'ın beraberinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

Ziyaret sırasında Türkiye'nin satın alacağı uçaklar da ilk kez görüntülendi.

ERDOĞAN: TİCARET HACMİMİZİ 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Sayın Starmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret, savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaretin güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Aramızda ikili işbirliği çerçeve anlaşmasına yönelik müzakerelere başladık.

"EUROFIGHTER ANLAŞMASI, STRATEJİK İLİŞKİLERİN YENİ NİŞANESİ"

Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına imza attık. Bu mutabakatı aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığı'nın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum.

"SAVUNMA SANAYİİNDE MÜŞTEREK PROJELERE KAPI ARALAYACAK"

Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere kapı aralayacağına inanıyorum. Bugün ayrıca Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Başbakanı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Biz bu karara cesur bir adım olarak bakıyoruz. Kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arzediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la birlikte adım atacağımıza inanıyorum.

Özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri sayın Başbakanla değerlendirdik 4. yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyid ettik. Tabiatıyla çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerinin ülkeyi istikrarsızlığa düşürülmesi çabalarının önlenmesi gerekiyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

STARMER: ESKİSİNE ORANLA ÇOK DAHA YAKIN ÇALIŞIYORUZ

İngiltere Başbakanı Starmer, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Sizlerle birlikte burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir. Şu anda eskisine oranla çok yakın çalışan iki ülkeyiz. NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı destekliyor, Ortadoğu'da barış için çalışıyoruz. Sizin oynadığınız rolün altını çizmek isterim. Gazze'de bölgeyi çok daha iyi bir noktaya götürmek için çalışıyoruz.

Güvenlik, terörizmle, mücadele, göç, enerji ve birçok konuda yapabileceğimiz çok şey var. Burada çok büyük adım attık. Stratejik bir ortaklığı duyuyoruz. İlk Birleşik Krallık Türkiye İkili İşbirliği çerçevesini duyuruyoruz. Bu çok önemli mihenk taşı. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Eurofighter Tayfun uçağı sağlayacak. Bu NATO'daki derinliği ve savunma sanayimizde işbirliğini artıracak. 20 bin istihdam imkanı sağlanacak.

Bu uçakların birlikte oluşturulması inşasında çalışacağız. İşadamları, parlamenter ve akademisyenler arasında diyalog oluşturulacak. Ortaklaşa dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınması sağlanacak. Tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanına sıcak karşılamadan dolayı, ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışmayı desteklemek konusunda çok büyük istek diyorum. Önümüzdeki yıl NATO zirvesinde tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyacağım. Teşekkürler."

EUEROFIGHTER SÜRECİNDE ALMANYA ONAYI GELMİŞTİ

Türkiye'ye yönelik satışla ilgili olarak Almanya hükümeti de anlaşmaya resmen onay vermişti. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumu, Türkiye'nin 40 adet savaş uçağı alımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin tedarik sürecine girdiği Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alıyor. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen bu uçak, çok uluslu savunma iş birliğinin önemli bir ürünü olarak öne çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi, 1990'lı yıllarda başlayan bir Avrupa ortak savunma girişimi. Uçağın üretimi ve geliştirme süreci, üç ana firma tarafından yürütülüyor. Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leonardo (İtalya) tarafından üretilip geliştiriliyor. Eurofighter Typhoon, yalnızca üretici ülkeler tarafından değil, aynı zamanda pek çok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu ülkeler arasında; Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Avusturya bulunuyor.

Eurofighter Typhoon, hem hava-hava hem de hava-yer görevleri için tasarlanmış çok rollü bir savaş uçağı. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

  • Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak
  • Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)
  • Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha da artırılabiliyor)
  • Tavan İrtifa: 16.764 metre
  • Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan
  • Radar: Captor-E AESA radar (yeni nesil modellerde)
  • Havada Yakıt İkmali: Var
  • Meteor ve AIM-120 AMRAAM gibi kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri
  • Seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar
  • 27 mm Mauser BK-27 top
Kaynak: AA

İç savaşın yaşandığı Sudan’dan katliam görüntüleri Cesetler yan yana dizildi İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi
21:08
