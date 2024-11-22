Siyasilerden Kemal Kılıçdaroğlu\'na Destek

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(ANKARA)- CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava kapsamında bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı. Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden birçok siyasetçi destek açıklamasında bulundu.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla savunmasını yapmak için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden birçok siyasetçi destek açıklamasında bulundu. Paylaşımlardan bazıları şu şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi: 'Bir ülkede namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş yoktur'. 7 nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret iddiası ile yargılanıp iktidar tarafından yıpratılmak istendiği davayı Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte takip ettik. Asla boyun eğmeyiz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,"Mersin'de açılan dava kapsamında, talimat mahkemesi olarak Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına; "Bu bir savunma değil, sözlerimi kanıtlama/kayıt altına alma fırsatı bulduğum bir değerlendirmedir" diyerek başladı."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Hak, hukuk, adalet çağrılarıyla 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız! Zorbalığa karşı Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeyiz!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "7'nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın duruşması için Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesindeyiz. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferini baskıyla, içi boş iddianameyle, siyasi yasakla tehdit etmeye gücünüz yetmez."

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Alnı açık, başı dimdik…"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun davasının görüldüğü Ankara Adliyesi'ndeyiz. CHP olarak haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındayız"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşması yeni başladı. Çok kalabalık, inatla ve aldıkları talimatla büyük salona geçilmesi kabul edilmedi. Şu anda iddialar okunuyor, birazdan ders başlayacak"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir! "

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada, tarihi sözlerine tanıklık ettik: 'Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim.' Adalet mücadelemiz devam edecek."

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Asla yalnız yürümeyeceksin. 7'nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davanın duruşması için Ankara Adliyesi'nde, 57'nci Asliye Ceza Mahkemesindeyiz. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz, parti üyelerimiz ve yurttaşlarımızla birlikte bu tarihi duruşmada, Sayın Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmamak üzere bir araya geldik. Temelsiz bir gerekçeyle başlatılan bu davanın vereceği bir mahkumiyet kararı, halkımızın vicdanında ve tarihin huzurunda hükümsüz kalacaktır. Hak, hukuk ve adalet yolundan şaşmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu birtakım hukuki oyunlarla lekelemeye çalışanlar, bu ayıpla hatırlanacaktır. Hak, hukuk ve adalet yolundan şaşmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nu birtakım hukuki oyunlarla lekelemeye çalışanlar, bu ayıpla hatırlanacaktır."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Cumhuriyet Halk Partimizin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan siyasi yasak davasında kendisini yalnız bırakmadık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, YDK, MYK ve PM üyelerimiz, milletvekillerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal, CHP Ankara İl Başkanımız Sayın Dr. Ümit Erkol, ilçe belediye başkanlarımız, CHP ilçe başkanlarımız ve partililerimizle birlikte hak, hukuk ve adalet demek için Ankara Adliyesi'ndeydik. Görüyoruz ki haksızlığa karşı durulması gerektiğinde bir oluyoruz. Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partimiz iktidar olacak; hak kazanacak, hukuk kazanacak, adalet kazanacak!"

CHP Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Adaletin ve demokrasinin yanında durmak, insani ve vicdani bir görevdir. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sadece bir siyasi lider değil, halkımızın adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bugün ona destek olmak, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Hukukun üstünlüğünü savunmaya, bu ülkenin onurlu insanları olarak her zaman devam edeceğiz."

Eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşması için Ankara Adliyesi'ndeydik. Genel Başkanımız mahkemede savunma değil; tarihi tespitler yaptı. Davanın özeti: 'Doğru duvar yıkılmaz.'"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Adalet, sonsuz bir yürüyüştür..."

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Hak, Hukuk, Adalet"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Partimizin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için hak, hukuk, adalet mücadelemiz devam ediyor. Bu ülkede adaletsizliğe boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Partimizin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla yalnız değildir. Safları sıklaştıracağız. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde savunma değil hesap soracağız"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Ankara Adliyesi'ndeyiz. 7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir! Hak, hukuk, adalet mücadelesinde 7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız."

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Adalet arayan herkes bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında"

Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, "Ankara Adliyesi'ndeyiz. Avukatları ve milletvekillerini mahkeme salonuna almayan bir yargı, adaletten uzaklaşmıştır. Hak, hukuk ve adalet için buradayız, bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz"

Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, "Hak, hukuk, adalet..."

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, "İşte bir devlet adamı… Naif, saygılı ve birleştirici. Bugün yine tarihe önemli bir not düştü…"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan bu dava; yargıyı 'Demokles'in Kılıcı' gibi siyasetçinin ve siyasetin tepesinde tutarak dizayn etme çabasıdır"

Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Sn.Kemal KILIÇDAROĞLU'nun duruşmasındayız: CB hükümet sistemi ile esasen bir paket programın devamı olan: Dezenformasyon yasası, RTÜK ve nihayet "Etki Ajanlığı" yasası ile; konuşan, doğruları söyleyen gazeteci, akademisyen, yazar aydın ve elbette siyasetçilerin boğazını sıkıp herkese gözdağı veriyorlar. Yargıyı arka bahçesi yapmak isteyen iktidar, siyasi rakiplerini ve elbette muhalif vatandaşları yargı sopasıyla hizaya sokmak istiyor. İktidar aleyhine konuşanlar için mahkemeler bir yol, cezaevleri ise bir mekan haline gelmiş ama iktidar sözcüleri demokrasi ve hukuk hamaseti yapıyor. Hem zulmediyorlar hem dalga geçiyorlar. Hem yüzsüzler hem de arsız. Post modern Takrir-i Sükün Kanunu ile de daha beterini yapmayı hedefliyorlar. ve bugün iktidarın hedefinde olan CHP'nin önceki genel başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güya yargılandığı mahkemede gördüğüm tek şey Sn. Kılıçdaroğlu'nun haklı ve dik duruşu idi. Hesap vermeye değil hesap sormaya gelmiş birini gördüm sadece."

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, "Ankara adliyesi 5 .Kat. Asliye Ceza koridoru hınca hınç dolu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için burdayız. Avukatların büyük salon talebini kabul etmeyen mahkeme, duruşma salonunun kapısını kitlemiş kimseyi içeri almıyor. Bunu öngöremeyen hakimin doğru karar vermesini bekliyoruz. Hak Hukuk Adalet isteyenler burada."

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Günün özeti: Bir suçu ortaya çıkarmak suç işlemek olarak görülüyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır. Ancak yolsuzluğa bulaşırsa ve Cumhuriyet yasalarına aykırı bir tutum içerisinde bulunursa yargılanmalıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var. Ben siyasi yasak istemiyle yargılandım, iktidarı eleştirdiğim için hakkımda fezlekeler düzenledi, davalar açıldı. O günlerde o davalarla uğraşırken yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Bu nedenle yarın Ankara Adliyesi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davayı takip edeceğim. Amacım; iktidarın silah olarak kullandığı siyasallaşan iktidar yargısına karşı bir duruş göstermektir."