Tunç Soyer de Katıldı.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

'Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi', CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımlarıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, "Ben, tüm siyasi partilerin oyuna talibim. Kalbim öyle geliyor ki, bana öyle bir ses veriyor ki, diyorum, 'Allah'ım, ben herkesin oyunu alırım. Bana yardım et.' Bu cuma günü dua tutar. Sizi ayrıştıranlara ben ne diyorum biliyor musunuz? Hadi oradan. Hadi oradan. İşine bak. İşine bak. Bizi kimse bölemez. Bana oy vermemiş insanı, bana oy verenle aynı derecede seviyorum. O, bunu anlayamaz biliyor musunuz? Ama yakında geliyormuş. Meydan meydan anlatacağım ona, meydan meydan anlatacağım" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan ile birlikte ilçe turu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner de seçim turunda İmamoğlu ve Şahan'a eşlik etti. Harbiye Küçükçiftlik Parkı önünde başlayan tur; Abdi İpekçi, Maçka, Teşvikiye, Rumeli, Halaskargazi, Büyükdere, Mecidiyeköy Yolu, Mezarlık ve Abide-i Hürriyet caddelerini kapsayan 6 kilometrelik güzergah boyunca devam etti. Vatandaşlar, yol boyunca, İmamoğlu ve Şahan'a sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, seçim otobüsünden yaptığı konuşmayla, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü'nü kutladı.

ŞİŞLİ'DEN GAZİOSMANPAŞA'YA GEÇTİ

Seçim otobüsüyle Gaziosmanpaşa'ya geçen İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe ile birlikte, "Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi. Kompleks içindeki modern açık Pazar alanında vatandaşlara seslenen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"İSTANBUL'UN BEREKETİ DAİM OLMASI İÇİN SİZLERDEN OYUNUZU İSTİYORUM: İstanbul'umuza bereket geldi bugün. İstanbul'un bereketi daim olması için sizlerden oyunuzu istiyorum. Sizlerle beraber hayatı değiştireceğiz. İstanbul'da ters giden ne varsa bunları düzelttik toparladık ama daha çok işimiz var. Kolay değil, sıkıntılı projeler, yapılmayan işler, eksik kalan işler her birisini tek tek düzenlemek, tamamlamak bize nasip oluyor bu da bir görev. Bana Allah böyle bir görev nasip etti. Böyle bir güzel şehrin güzel insanlarıyla buluştuk, buluşuyoruz. Şu an benim gördüğüm bu manzaranın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Ailece buradayız. En ön saflarda güzel hanımefendiler var ve her yaştan çok güzel kızlarımız oğlularımız var, çocuklarımız var gençlerimiz var. Özellikle çok kıymetli annelerimiz burada. Teyzelerimiz burada. Ben onların sıcaklığını, onların dualarını hiçbir zaman unutmayacağım, beni hayata bağlayan ve işime motive eden, gücüme güç katan, en yorulduğum, yorgun hissettiğim anda beni ayağa kaldıran her zaman haksızlığa karşı boyun eğdirmeyen insanlarına karşı şefkati, sevecenliği ve aynı zamanda mütevaziliği sağlamam, ortaya koymamın kaynağı olan o güzel annelerin, teyzelerin, ablaların duası.

GÜVENLİ KALİTELİ BİNALAR YAPIP KENARA ÇEKİLMİYORUZ: Güzel olmak, iyi olmak hep birlikte olmak çok değerli. Bir başka boyutu var bugün. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben başta Gaziosmanpaşa'nın hanımefendileri olmak üzere ülkemizin bütün dünyanın, kadınların, emekçi kadınların günü kutlu olsun. Gaziosmanpaşa'yı çok yönlü belediyecilik hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çok yönlü belediyecilik vatandaşın hayatını, bütün yönleriyle kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi amaçlar. Mahalleleri, ilçeleri, bütün şehri, topyekun geliştirmeyi ve bunu başarmayı ister. Biz bu anlayış içerisinde her projeyi vatandaşımızın maksimum fayda sağlayacağı şekilde planlıyoruz. Farklı projelerin, farklı ünitelerin birbirini destekleyerek ekstra bir güç ve enerji yaratmalarını gözetiyoruz. Örneğin kentsel dönüşüm projelerimizde sosyal konut projelerimizde sadece güvenli ve kaliteli binalar yapıp kenara çekilmiyoruz. Kentsel dönüşüm yaptığımız her yerde mutlaka bir kreşi, bir mahalle evini, bir belediye hizmet noktasını oradaki sosyal hayata değer katacak vatandaşa ekstra fayda sağlayacak unsurları o projeye katıyoruz.

"HEPİNİZİN HUZURUNDA AÇILIŞA HAZIR HALE GELDİ: Bugün açılışını yaptığımız bu projede Gaziosmanpaşa'ya, Merkez Mahallesi'ne çok yönlü faydalar sunacak bunu biliyorum. Başlangıcından beri bu projeye en az 10 kez geldim. Çünkü burada hayatı herkes için kolaylaştıracak ve güzelleştirecek bir projeyi var etmek istedik. Bu proje aslında bir kütle projeydi. Böyle bir estetik yapı, böyle bir çevreye uyumlu etrafındaki komşularını içine bakan, katan bir proje değildi. Bu proje öyle çizilmiş bizden önce hafriyatı yapılmış, geldiğimizde o şekilde bir yerdi. Ancak burayı başlayalım mı başlamayalım mı derken o esnada arkadaşlarım buraya yeni bir mimari, yeni fonksiyonlarla donatılmış çevreyi üzmeyen, çevreyi baskılamayan, çevreye güzellikler katan bir proje oluşturmanın çok değerli olduğunu söylediler. ve az önce de selamlaştığımız kıymetli mimarımızın kaleminden böylesi güzel çevreye uyumlu ve fonksiyonları bizim yönetim anlayışımıza uygun hale geldi. O esnada ülkemizdeki ekonomik krizden dolayı ve hem yüksek enflasyon, hem döviz artışı ve pandemi esnasında müteahhitlerin proje fesih yetkisi vardı devletin verdiği, proje feshedildi.2021 yılında arkadaşlarım tekrar ihale süreçlerini yenileyip yeni projesiyle hareket ettiğimiz ve yola çıktığımız bu proje tamamlandı ve hepinizin huzurunda açılışa hazır hale getirildi.

BÜYÜK ATILIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ: En son birkaç hafta önce buraya geldiğinde hemen yan tarafta Çayırgücü spor kulübümüz var biliyorsunuz buranın. Tabii buranın kadın kulübü dedi ki biz ne olacağız? Ben de dedim ki sizi buradan kovacağız. Bak ne güzel gülüyorsunuz. Kovmayacağımı biliyorsunuz çünkü. Onlara dedim ki bizim bu yerimiz pırlanta gibi olacak, sizin yeriniz öyle çöplük kalmaz. Orayı da yine bir çocuk bahçesiyle süsleyip kulübümüze de şık bir bina yaparak orayı da tamamladık orası da hayırlı olsun mahallemize. Burada modern bir pazar yeri var. Bu pazar yerinin işletmesi tabii buraya taşınacak pazarımız var. İlçe belediyesine devredilecek. Burada zemin altı otoparkının yanı sıra yarı olimpik yüzme havuzumuz var aşağıda muazzam bir yüzme havuzumuz var. Aynı zamanda çocuk yüzme havuzumuz da var. Fitness salonumuz var. Çocuk oyun alanları var. Çok şık bir kafeteryası var. Bir de olimpiyatlara şampiyon yetiştirsin diye Gaziosmanpaşa'nın yetenekli çocukları olduğunu biliyorum onlar için gerçekten uluslararası seviyede bir jimnastik salonumuz da var. Aynı zamanda aynı zamanda İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden birini de aşağıya kütüphane olarak açtık. Üst tarafta en modern, en kaliteli saha üniteleriyle iki basketbol, bir voleybol sahamız var. İki adet de çok amaçlı salonumuz var. İstanbul'da en önemli, kadınlara özellikle en önemli hizmetleri sunan Enstitü İstanbul İsmek Eğitim Alanları Merkezimiz de var. Biliyorsunuz bu konuda büyük atılım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'un iddia ediyorum açtığımız yüz kreşin içinde en güzel ilk beş kreşin arasına girecek yüze yakın öğrenci kapasiteli bir kreşimizle açmış bulunuyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tasfiye edildikten sonra 2021'de hızla başladığımız bu alan son derece tempolu ve özenli bir çalışmayla bugün bütün hizmetleri size sunacak şekilde hazırlandı.

ALLAH HERKESİ YALANDAN VE İFTİRADAN KORUSUN: Bu kardeşiniz gece gündüz beş yıldır İstanbul'un her yerinde bütün projelerimizde bu özeni, bu yüksek çalışma temposunu ortaya koydu çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük başarı elde ettik. Bunu İstanbul'un her yerinde görebilirsin. Bugün hayırlı bir gün, bugün cuma günü. Ramazan ayına girmek üzereyiz. Paylaşma ayındayız. Birbirini hissetme ayındayız. Vicdanlarımızın en yüksek seviyede olması gereken aydayız. Allah herkesi yalandan ve iftiradan korusun. Çıkıyor insanlar diyor ki proje yapmadı. Onu yapmadı bunu yapmadı. Efendim neymiş? Gülmek için anlatıyorum bunları.İki tane metro açıyoruz bir hafta sonra. Toplam 65 kilometre metro yapıyoruz. Çıkıyor İstanbul'a yabancı, ithal, dersine hiç çalışmamış, acemi aday sahnenin önünde sekiz adım atarak. Ben böylesi bir kötü espri duymadım. Böylesi bir yalanı, iftirayı da duymadım. İstanbul'un 39 ilçesine bu kardeşiniz eşit davrandı. Bakın bu şantiyeye birçok şantiyeye geldim. Gaziosmanpaşa, belediyesiyle her konuyu konuştum. Aynen Beşiktaş'ta olduğu gibi, aynen Esenler'de olduğu gibi. Ben kimseyi ayırt etmem onu söyleyeyim. Benim belediye başkanlığından anladığım şey ne biliyor musunuz? Bu şehirde bir kişiye dahi ben kızamam, küsemem. Onun için bu kardeşiniz, bu hemşehriniz İstanbul'un 39 ilçesi gibi Gaziosmanpaşa'da bizim icraatçı, Halkçı belediyeciliğimizden çok faydalandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA İFTİRA, EKREM İMAMOĞLUNA SORUŞTURMA, EKREM İMAMOĞLU'NA DAVA: Yıldız- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının Yıldız- Mahmutbey arasını hizmete açarak, Kazım Karabekir, Karadeniz Mahallesi istasyonlarıyla Gaziosmanpaşa'da ulaşımı daha da kolaylaştırdık. Beş bin kişilik tribünüyle FIFA standartlarında olan Halit Kıvanç şehir stadını biz açtık. Stat alanında ayrıca otopark, kapalı pazar alanı ve bir kreşli de insanlarımızın hizmetine sunduk. Gaziosmanpaşa'yı yeşillendirdik ve güzelleştirdik. Yine iki okulumuza kapalı spor salonu yaptık. Gaziosmanpaşa'da özellikle toplu taşımayı güçlendirmek için adımlar attık. Gaziosmanpaşa ve Hürriyet Mahallesi zemin altı otoparklarını açtık. Barbaros Hayrettin Paşa Kültür Merkezi'ni Enstitü İstanbul İSMEK eğitim alanını açtık. Barbaros Hayrettin Paşa, Mevlana ve bugün açacağımız kreşle üç tane daha kreşimiz burada hizmette. Karadeniz Mahallesi'ndeki kreşi de inşaatı devam ediyor. İstanbul'da hiç yoktu artık beş bin 200 öğrencimiz için yurtlarımız var. Onlardan birisi de Gaziosmanpaşa'da. Altyapı sorunlarının çözümü için İSKİ her ilçede olduğu gibi burada da çok yoğun çalışmalar yaptı. Beş yılda biliyorsunuz aşağı Ekrem, yukarı Ekrem, her sabah kalktılar Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na iftira, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma. Ekrem İmamoğlu'na dava, Ekrem İmamoğlu'na şu bu. Onca engellemelere rağmen çok büyük bir krize, ekonomik krize ve özellikle pandemiye rağmen bütün bunlara rağmen biz ne yaptık biliyor musunuz? Atom karınca gibi çalıştık, bunları başardık.

PARTİZANLIK YAPMADIK BELEDİYECİLİK YAPTIK: Bu yaptıklarımız israfı bitirmenin, hizmeti getirmenin sonuçlarıdır. İstanbul'u neden kurtardık biliyor musunuz? Rantçı belediyecilikten kurtardık. İstanbul'a Halkçı belediyeciliği getirdik. Particilik yapmadık. Partizanlık yapmadık belediyecilik yaptık. Bizi Gaziosmanpaşa'da İstanbulkart'la, sosyal destek hizmeti sunduğumuz birçok vatandaşımız var. Yaklaşık 15 bin hane sadece Gaziosmanpaşa'da kamunun şefkatli elini uzattığımız hanelerimiz var. Bakın üniversite burslarımızdan sadece Gaziosmanpaşa'da sekiz bin 459 gencimiz faydalandı. Sen oku diye hayatlarına dokunduğumuz tam 19 bin 361 Gaziosmanpaşalı çocuklarımız var. İstanbul'un her yerinde sorabilirsiniz. Kamunun bu desteğini verirken acaba birine partisini, kökenini, inancını, yaşam tarzını sormuş muyuz, sormamış mıyız? Sormayız. Aralarında en ufak bir ayrımcılık yapmayız. Eskiden yapıldığı gibi.

HALKIN BÜTÇESİNE ASALAK GİBİ YAPIŞANLARI O BÜTÇEDEN UZAK TUTACAĞIZ: Ben bu şehrin bütün evlatlarını, kökeni ne olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, çocuğunu gencini, sizin gibi bir baba gibi evlat gözüyle bakmıyorsam namerdim. Bu ülkenin başına gelen bütün sıkıntılar particilikten, partizanlıktan, insanları ayırt etmekten olmuştur. Onun için kimseyi git de şu partiye üye ol diye zorlamadık zorlamayız. Tüm yurttaşlarımız buna tanıktır. Böyle şeyler yapmadık yapmayız. Bizden önce yapıldığı gibi oy verirsen hizmet veririz anlayışına İstanbul'da son verdik. İma bile etmedik etmeyiz. İnsan ayırt eden dili asla kabul etmeyiz. 16 milyon İstanbullu şunu biliyor. Benim için bu şehirde bir tarafta 16 milyon insan var. Bir tarafta bir avuç imtiyazlı insan var. Ben ben 16 milyon insanın emrindeyim kardeşim bir avuç insanın ise karşısındayım. Ayrımcılığa, kayırmacılığa karşıyım. Kurdukları israf düzenine karşıyım. Bu şehre verdikleri zararı iyileştireceğiz ve halkın bütçesine, asalak gibi yapışanları o bütçeden uzak tutacağız. Parsel parsel imar çıkaranlara arazi ve yapılara, sahillere, yeşil alanlara çöreklenenlere o projeleri çıkaranlara imza atanlara İstanbul'da 16 milyon yetki vermez, vermeyecek.

ONLAR BİR KİŞİNİN KARŞISINDA BOYUN EĞERLER ONUN EMRİNE ONUN BUYRUĞUNA İTAAT EDERLER: Bu sizden yetki isteyen bu arkadaşlar, onlar bir kişinin karşısında boynunu eğerler, onun emrine, onun buyruğuna itaat ederler. Ben milletimin emrindeyim sizlerin karşısında boyun eğerim. Çünkü siz bu şehrin sahibisiniz unutmayın. Size hizmet etmekle görevliyim. Sizden aldığım güç ve destekle hiçbir çıkar grubu karşısında eğilmiyor bütün o bir avuç insanın gücüne karşı dimdik ayakta duruyoruz. Doğuru bildiğimiz yoldan da asla sapmıyoruz ne pahasına olursa olsun, millete veriyoruz. size ait olanı size teslim ediyoruz. Sizden 31 Mart'ta çok güçlü destek istiyoruz. Öyle bir destek verin ki İstanbul bir daha asla ihmal, israf ve ihanet devrine geri dönmesin. Gaziosmanpaşa hazır mı? Bundan sonr bu ülkenin bütün yöneticileri, belediye başkanları, bakanları, cumhurbaşkanları, halkın açlığını, yoksulluğunu yok sayarak vatandaşın şikayetlerine taleplerine kulaklarını tıkayarak siyaset yapamayacaklarını bu sandıkta çıkacak sonuçtan sonra anlasınlar.

BENİ DÜNYANIN ENERJİSİ EN BOL ADAMI YAPIYOR: Allah şahit bu kardeşiniz gece gündüz çalışacak. Annemle babam annemle babam arabaya atladı İstanbul'a gelmişler dün. Niye beni çok yorgun görüyorlarmış üzülüyormuşlar, benim yanımdaki on, on beş görevliyi babam aradı niye dinlendirmiyorsunuz onu bir gün diye. Bilmiyor ki şu güzel gözler, şu gülen yüzler, şu çocukların bakışları, o güzel çocukların şu kalabalığa girip benim gözlerimin içine bakmaları, bana o güzel gülüşlerini, o güzel annemin, ön tarafa oturup bana el sallayıp, gözleri nemli benim gözlerimi, yanaklarımı öpmesi beni dünyanın en enerjisi bol adamı yapıyor. Siz var oldukça ben size layık oldukça, ben layık olduğum zaman sizler de bana bu sevgiyi gösterdikçe Allah bana güç kuvvet verdikçe bizi kimse yıkamaz arkadaş bu kadar net. Yerel seçime gidiyoruz. Gaziosmanpaşa'da zımba gibi çalışan genç bir arkadaşımız var. Benim bu büyükşehir belediyesi sürecimde seçimden sonra bu yana iş birliği yaptığımız Gaziosmanpaşa'da birinin eksiğin, birinin yaptığı yanlışı gördüğünde koşup gelip düzeltmemize fırsat veren, eş güdümlü çalışan ilçe başkanımız Hakan Bahçetepe, biliyorsunuz Gaziosmanpaşa adayımız. Hakan dersine çalışan, işini yapan ortak aklı masasından eksik etmeyen, her şeyi ben bilirim demeyen, çok iyi eğitimli genç bir kardeşimiz. Şimdi bir de sizden yetki istiyoruz. Biz, biz onun böyle tam yanındayız. Hakan Bahçetepe, Atom Karınca gibi çalışacak sadece bir tek beni geçemez, onu söyleyeyim. Çok çalışacak hani geçerse de sevinirim ama geçemez. Yolu açık olsun. Hakan Bahçetepe'ye 31 Mart'ta oylarınız hayırlı olsun.

BİZİM KARDEŞLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ BOZAMAYACAK: Bugün bana sürpriz yaptı değerli dostum İzmir'de çok başarılı işlere imza atmış ve bugün de bana destek olmaya gelmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer burada. Tunç başkanımız benimle İstanbul'da biraz çalışacak, tabii İzmir'de işleri var oraya dönecek. İnşallah İzmir'de kazanmamız çalışacak hep birlikte bütün İstanbul'u, İzmir, Ankara, bütün büyükşehirler her yerde iddiamızı ortaya koyacağız. Aynen İstanbul'un bütün ilçelerinde iddia ortaya koyacağımız gibi. Sonuçta memleketimiz kazanacak. Biz beş yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık. Omuz omuza olduk, güzel işler yaptık. Eksiklerimiz olabilir. Ama biz birikimlerimizle yan yana olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz bozamayacak yolumuz bir bütündür.

BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN OYUNA TALİBİM: Kaldı ki bana diyorlar ki işte sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayısın doğru. İttifakın yo doğru, parti olarak. Karşında elli küsur aday var. Tamam o da doğru. Ama bilmiyorlar ki benim arkamda 16 milyon insan var. Peki kimin oyuna talipsin? Ben bütün siyasi partilerin oyuna talibim. Ben kalbime öyle geliyor ki bana öyle bir ses veriyor ki diyorum Allah'ım ben herkesin oyunu alırım. Bana yardım et bu Cuma günü dua tutar. Vallahi, billahi içten söylüyorum, benim ikna edemeyeceğim, çünkü ben hizmetleri yaparken şu güzel gözlere bakarken benim partilim, o partili, bu partinin vallahi bakmıyorum. Ben öyle bir ailede bulundum ki, benim ailemde her parti vardı. Kimi ararsan, CHP'li var, Adalet Partili var, ANAP'lı oldu, Milliyetçi Hareket Partili oldu, Milli Selamet Partili oldu. Bir odadan öbür odaya. ya kimse kimseye düşmanlık yapmadı. Herkes birbirine komşuluk yaptı. Arkadaşlık, akrabalık yaptı. Bunlar şimdi ne diyor biliyor musunuz. Bizden olanlar, bizden olmayanlar, biz ne diyoruz biliyor musunuz? Hepimiz birlikte, hepimiz birlikte.

MEYDAN MEYDAN ANLATACAĞIM ONA: Bu işin bu işin partisi olmaz bu işin doğulusu, batılısı olmaz. Bu işin Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı olmaz biz bir milletiz. Atatürk bizim o kurucu liderimiz öyle ulu öyle güzel insan ki 1920'de Kurtuluş mücadelesini başlatmadan önce, önce meclisi topladı. O meclisi kimle topladı? Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar Kafkaslar'dan Ege'ye kadar o dönemin milletin her parçasından doğup gelen ve sonra bu Anadolu'da, Trakya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, milletin evlatlarıyla, milletin güzel evlatlarıyla, hepinizin dedesi ninesi ile benim dedem ninemle kurdu. Sizi ayrıştıranlara ben ne diyorum biliyor musunuz? Hadi oradan. Hadi oradan işine bak. İşine bak. Bizi kimse bölemez. Bana oy vermemiş. Bana oy vermemiş insanı bana oy verenle aynı derecede seviyorum. Onu bu anlayamaz biliyor musun? Ama yakında geliyormuş meydan meydan anlatacağım ona. Oy vermeye hazır mıyız? Mecliste, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye hazır mıyız. Bana oy vermeye hazırmıyız. O zaman Tam Yol İleri diyoruz"

TUNÇ SOYER'DEN DESTEK

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Türk milletinin göz bebeği İstanbul'a, Ekrem Başkan 5 yıldır tutkuyla, sevgiyle, aşkla baktı. Şimdi ona sahip çıkma sırası bizde. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi ortak. İstanbul tekrar nefes alacak, Türkiye'de hep birlikte nefes alacağız." dedi.