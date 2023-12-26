Türkiye\'de 2023 böyle geçti: Nisan

Türkiye'de nisan ayı, savunma sanayisi ve enerji yatırımları açısından ilklere sahne oldu. Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri, nisan ayı boyunca hayata geçirildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilkinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildiği nisan ayında, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi; Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE yörüngesine fırlatıldı; yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi ve Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alındı.

2 NİSAN

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında üniversitelerde ara verilen eğitime "hibrit" modeliyle başlandı.

3 NİSAN

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk teslim töreni düzenlendi. Togg otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg ile Külliye etrafında tur attı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

6 NİSAN

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi. Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

8 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınının Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını aktardı.

9 NİSAN

AK Parti, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, BBP, Memleket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. Listelerin YSK'ye tesliminin son gününde seçime katılma yeterliliğine sahip 26 siyasi parti başvurularını tamamladı.

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı, 8 yıl aradan sonra, merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu zarar gören ve restorasyonu tamamlandıktan sonra geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ndeki ayinle kutlandı.

10 NİSAN

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 SİHA konuşlanabilecek, hangarında ise 30 SİHA taşınabilecek.

"Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, İstanbul'da tutuklandı.

11 NİSAN

AK Parti, seçim beyannamesini ve milletvekili adaylarını, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla tanıttı. Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yaraların sarılmasına dönük adımlara ve yeni projelere yer verildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya, İstanbul'da yakalandı. 5 suç örgütü üyesiyle yakalanan Çetinkaya, ertesi gün cezaevine gönderildi.

12 NİSAN

Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Diyarbakır'da depremde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.

13 NİSAN

"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında karar çıktı. Sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 NİSAN

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanan İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

Yargıtay, Koza İpek Holding davasında, aralarında Cafer Tekin İpek ile Melek İpek'in de bulunduğu 7 sanığa Fetulllahçı Terör Örgütü üyeliğinden verilen cezaları onadı.

18 NİSAN

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle raylara indirildi. Raylı sistemlerde teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç oldu.

20 NİSAN

Karadeniz doğal gazı, Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törenle devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." dedi. Törende, Karadeniz doğal gazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlandı.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi. Özer, 23 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni"nde kentsel dönüşüme ilişkin müjdeler açıkladı. Erdoğan, "İlk müjdemizin adı 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." dedi. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.

22 NİSAN

Gaziantep'in depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde, afetzedeler için yapılan ilk kalıcı konutlar teslim edildi. Kaya zemin üzerine betonarme olarak inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutları, 44 günlük rekor sürede tamamlandı.

23 NİSAN

Milli sistemlerle geliştirilen Yeni Altay Tankı, testler için TSK'ya Sakarya'da düzenlenen törenle teslim edildi. ASELSAN'ın geliştirdiği sistemler Yeni Altay Tankı'na, yüksek atış gücü, yüksek beka kabiliyeti ve kendini koruma yeteneği sağlıyor.

24 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te vatandaşlara hitabında, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini, evlerde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alacaklarını, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde, kamu bankalarının Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracağını duyurdu.

25 NİSAN

Türkiye'nin yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Üst irtifa limiti 45 bin fit olan Hürjet, ses hızının 1,4 katı hızda uçuş yapabilme kabiliyetine sahip.

3 bin 500 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

26 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

27 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde, ilk nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak santralin tüm ünitelerinin peyderpey 2028'e kadar hizmete gireceğini bildirdi.

28 NİSAN

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

29 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız, uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 58 bin 597'sinin okullarına geri döndüğünü bildirdi.

30 NİSAN

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah ile DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişiyi Suriye'de etkisiz hale getirdi.