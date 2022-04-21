Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: "Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim" - Son Dakika
Üye Girişi

Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: "Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim"

21.04.2022 12:10

Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: "Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim" "Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler" "Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun"GAZİANTEP...

Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar

Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: "Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim"

"Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler"

"Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun"

GAZİANTEP Gaziantep'te geçtiğimiz haftalarda berber koltuğunda tıraş olurken kurşunlanarak öldürülen Yasin Demir'in annesi, oğlunun sadece bir kızı severek evlendiği için bu durumu hazmedemeyen kızın amcası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Acılı anne, oğlunun katili olduğu iddia edilen şahsa oğlunu öldürmemesi karşılığında 50 bin lira para verdiğini de iddia etti.

Olay, 22 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinde Şahinbey Fırat Mahallesi'nde bulunan bir berberde meydana gelmişti. İddiaya göre, Yasin Demir tıraş olmak için berber koltuğuna oturduğu sırada dükkana giren silahlı bir kişi tarafından kurşunlanmış, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Acılı anneden şok iddialar

Üç ay önce evlendirdiği oğlunun öldürülmesiyle büyük bir acı yaşayan Yusuf Demir'in annesi Ülger Demir, olayın üzerinden 25 gün geçmesine rağmen katil zanlısının hala bulunamadığını ifade ederek acılarının her geçen gün daha da katlandığını söyledi. Olayın oluş nedeni ile ilgili ilginç iddialarda bulunan acılı anne, oğlunun sadece bir kızı severek evlendiği için bu durumu hazmedemeyen kızın amcası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ülger Demir, tıraş olurken kurşunlanarak öldürülen oğlunun katili olduğu iddia edilen şahsa oğlunu öldürmemesi karşılığında 50 bin lira para verdiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.

"Sadece bir kızı severek evlendiği için oğlumu berber koltuğunda öldürdüler"

Oğlunun berber koltuğunda canice öldürüldüğünü söyleyen, bunların sadece bir kızı severek evlendiği için yapıldığını vurgulayan acılı anne Ülger Demir, "Oğlum bir kızla evlendi. Kızı iki sene önce istedik vermediler. Sonra aradan iki yıl geçti ve gelin kızı alın dediler. Gittik kızlarını aldık ama bize bu iş olunca 'Gaziantep'ten göçün gidin, yoksa sizi vuracağız' dediler. 25 gün önce de oğlum berberde tıraş olurken eşi aramış. Neredesin demiş. Oğlum da tıraş oluyorum demiş. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra da gelip berberi taramışlar. Oğlumu sırtından ve vücudunun pek çok yerinden vurdular. Oğlumu öldürdüler" dedi.

"Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun"

Oğlunun katilinin gelinin amcası olduğunu iddia eden ve 25 gündür bulanamadığını söyleyerek yetkililere seslenen acılı anne, "Oğlumun katili bulunsun. Olay olalı 25 gün oldu ama oğlumun katili hala bulunamadı. Yer yarıldı da yerin dibine girdi sanki. Kimse bulamıyor bu katili. Benim oğlum 3 aylık damattı. Arıyla, namusuyla gelin getirdim ben, her şeyini aldım. Sonu böyle oldu. Yetkililerden yardım istiyorum. Bize yardım etsinler. Kızın amcası, yeğeni benim oğlumla evlenmiş diye kin etmiş. Onun öldürdüğü iddia ediliyor. Kızın ailesi de bulmaya çalışıyor ama onlar da bulamadı hala" ifadelerini kullandı.

"Dünyam başıma yıkıldı, ben de oğlumla beraber öldüm"

Oğlunun kaybetmenin acısıyla dünyanın başına yakıldığını ifade ederek göz yaşı döken Ülger Demir, "Benim oğlum öldü, dünyam başıma yıkıldı. Ben 25 gündür yerin dibindeyim. Oğlum öldü, ben de onunla beraber öldüm. Beter bir haldeyim, evimin yiğidi gitti. En kıymetlim, en küçük oğlum öldürüldü" şeklinde konuştu.

"Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim"

Katil zanlısı olduğu iddia edilen gelininin amcasının düğün döneminde oğlunu öldürmemek için kendisinden 60 bin lira para istediğini ve bu paranın 50 bin lirasın verdiğini de iddia eden gözü yaşlı anne, "Oğlumun katilinin yakalanmasını istiyorum. Günlerdir bulunamadı. Ben bu şahsın bir an önce yakalanarak hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bu şahıs oğlum o kızla evlenince bizi tehdit etmeye başladı. Oğlunu öldüreceğim dedi. Oğlumu öldürmeme karşılığında benden 60 bin lira para istedi. Ben de 50 bin lira verdim, 10 bin lira daha verecektim ama buna rağmen oğlumu öldürdü. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.

Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim

YORUMLAR
500
3 aylık evliyken kurşunlanmıştı! Annesinin ortaya attığı gelinin amcası detayı çok vahim 3 aylık evliyken kurşunlanmıştı! Annesinin ortaya attığı gelinin amcası detayı çok vahim Albino kaplan Kartopu, yeni hayatına şempanze Can ile uyum sağlıyor Albino kaplan Kartopu, yeni hayatına şempanze Can ile uyum sağlıyor Göztepe'de Tomas hayal kırıklığı oldu Göztepe'de Tomas hayal kırıklığı oldu

Gaziantep, Berber, Oğlum, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: 'Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim' - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Berber koltuğunda öldürülen gencin annesinden şok iddialar- Oğlu öldürülen acılı anne Ülger Demir: "Oğlumu öldürmesin diye 50 bin lira para verdim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement