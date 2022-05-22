Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

22.05.2022 10:52

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı Sel ve erozyonla etkin mücadele için 14 proje başlatılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüttüğü "sel ve erozyon...

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Sel ve erozyonla etkin mücadele için 14 proje başlatılacak

BURSA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüttüğü "sel ve erozyon kontrol çalışmalarını" tamamladı. Genel Müdürlük tarafından sel ve erozyonla etkin mücadele çerçevesinde 14 yeni proje daha başlatılacak. Bu projelerin de tamamlanmasıyla ülke genelindeki yukarı havza sel kontrol projesi sayısı 174'e yükselmiş olacak. Sel afetlerinin etkilerini en aza indiren sel kontrol projeleri aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerinin de azalmasına önemli katkı sağlayacak.

İklim değişikliğinin yol açtığı erozyon, sel, çığ ve heyelan zararlarının azaltılmasının sürdürülebilir arazi yönetimi ile mümkün olduğu bilinirken, sürdürülebilir arazi yönetimi çerçevesinde yukarı havza sel ve erozyon kontrol çalışmaları en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

Sel ve Erozyon Kontrol Projeleri ile önlem alınıyor

Erozyon nedeniyle oluşan toprak kayıplarının önüne geçilmesi; sel, çığ ve heyelan felaketlerinden doğacak zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen "yukarı havza sel ve erozyon kontrol çalışmaları" çok sayıda alt projeyi kapsıyor. Yukarı havza sel derelerinde harçlı ıslah sekileri, beton ve betonarme ıslah sekileri, çelik moloz bariyerleri, gabion eşikler gibi sel kontrol yapıları inşa edilirken; oyuntularda ise çevirme hendekleri, kuru duvar eşikler, miks eşikler, taş dolgulu ahşap eşikler, geonet toprak seddeler, geonet eşik toprak seddeler, çalı demetli toprak seddeler, çalı demetli canlı eşikler ve kafes tel eşikler yapılıyor.

Yamaçlarda ise taş kordonlar, örme çitler, kafes tel çitler, çalı demeli teraslar, akıtıcı teraslar, eğimsiz teraslar ve seki teraslar gibi erozyon kontrol yapıları uygulanıyor. Bu yapılar; yağış sularının akış rejimini düzenliyor, enerjisini ve hızını düşürerek güvenli bir akış oluşturuyor ve doğal dengenin korunmasını sağlıyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülen entegre havza, erozyon kontrol, sel ve heyelan kontrol projeleri sayesinde toprağın erozyon yoluyla denizlere, göllere ve barajlara taşınmasının da önüne geçiliyor.

14 proje devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü yaşanması muhtemel sel afetlerinin zararlarının en az seviyeye düşürülmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, tabii kaynaklar ile toprağın korunması amacıyla Sinop, Kastamonu ve Erzurum illerinde toplam 14 yukarı sel havzasında projelendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu 14 projenin de tamamlanmasıyla Türkiye genelindeki yukarı havza sel kontrol projesi sayısı 174'e yükselmiş olacak.

Bugüne kadar sel kontrol projesi yapılan iller ise şöyle:

Adana (2), Adıyaman (2), Afyonkarahisar (9), Ağrı (5), Aksaray (2), Amasya (4), Ankara (5), Antalya (1), Artvin (5), Aydın (6), Bartın (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (2), Bitlis (1), Bolu (4), Bursa (1), Çankırı (1), Çorum (6), Diyarbakır (2), Düzce (5), Erzincan (3), Erzurum (6), Giresun (11), Hatay (3), Iğdır (2), Mersin (8), Kastamonu (6), Kayseri (1), Kırklareli (1), Konya (2), Kütahya (1), Malatya (1), Kahramanmaraş (1), Karabük (1), Muğla (2), Muş (1), Niğde (2), Ordu (1), Rize (7), Sakarya (5), Samsun (4), Sivas (2), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (6), Şanlıurfa (2), Van (13), Yozgat Bursa/ Kestel Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi tamamlandı

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 192,81 ha alanda yürütülen "Bursa İli Kestel İlçesi Dudaklı Mahallesi Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi" ise geçtiğimiz ay tamamlandı.

Proje alanında kıyı oyulmalarını, kıyı göçmelerini, kıyı kaymalarını ve oyuntu erozyonunu en aza indirmek için Kutu Gabion Eşik ve Harçlı Islah Sekisi, 8 adet harçlı ıslah sekisi, 10 adet kutu gabion inşa edildi. Yapılan eşikler ve sekiler sayesinde; sel ve taşkınlardan kaynaklanan sediment taşınması sonucu oluşabilecek can kaybı riski ve maddi zararlar en aza indirilecek.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

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Kaynak: İHA

Çölleşme, Kestel, Bursa, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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