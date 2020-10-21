Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu - Son Dakika

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu

21.10.2020 16:13

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu Görüntüleri ile gülümseten baba Hasan Tongaz: "O an içimden gelen bir hareket oldu" Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çocuğuna camiyi sevdirmek için takla atıp cemaatle namaza duran baba ve oğlunun görüntüleri sosyal...

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu

Görüntüleri ile gülümseten baba Hasan Tongaz: "O an içimden gelen bir hareket oldu"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çocuğuna camiyi sevdirmek için takla atıp cemaatle namaza duran baba ve oğlunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Baba Hasan Tongaz, "O an içimden gelen bir hareket oldu" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oğluna camiyi sevdirmek isteyen babanın takla atarak namaza durması, oğlunun da babasının hareketini tekrarlaması sonucu yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilmişti. Cemaatin namazın farzını kıldığı sırada oğlu ile içeri giren baba çorabını giydikten sonra takla atarak cemaatle namaza durdu. Babasını gören çocuk ise camii içinde birkaç tur attıktan sonra babasının yaptığı hareketi tekrar ederek oda namaza durdu. Yaşanan bu olay ise caminin güvenlik kamerasına yansırken yüzlerde ise tebessüm oluşturmuştu. Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba ile oğlunun görüntüleri sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

İçimden gelen bir hareket oldu

Beğeni toplayan görüntüler sonrasında baba ve oğlu konu ile ilgili konuştu. Yunus Emre Camii imamı Ramazan Bardi'nin bir sohbetinden çok etkilendiğini kaydeden baba Hasan Tongaz, "Hocam her Perşembe güncel konulara değiniyor. Yine bu konulardan bir tanesi çocukların camiye gelmesi, cami hamuru ile yoğrulmasıydı, bu sohbetten çok etkilendik. Çocuğumla camiye geldiğimde çocukların olduğunu gördük, o an içimden gelen bir hareket oldu. Peygamber efendimiz çocuklara camiyi sevdirebilmek için torunları namaz kıldığı sırada sırtına çıkmalarına müdahalede bulunmuyormuş. Bunun sebebi bize çocukların ne kadar önemli olduğunu göstermekti. Günümüzde en büyük sıkıntılarımızdan biri de çocukların camide olmayışı. Dışarıda nasıl kuş seslerinden keyif alabiliyorsak, cami içerisinde çocuk sesinden de zevk almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Camiye geldiğimde o çocukları gördüğümde ayrı bir heyecanlandım" dedi.

Camiye severek geliyorum

8 yaşındaki Talha Tongaz Çocuk, "Babam o şekilde hareketle namaza durunca, bende çoraplarımı giymeye çalıştım ve bende takla atayım dedim. Camiye severek geliyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

Takla attığını görünce kamera kayıtlarına baktım

Yunus Emre Camii imamı Ramazan Bardi ise, "10 yıldır bu camide görev yapıyorum. Hasan arkadaşımız namaz kıldıktan sonra kamera kayıtlarına baktım. Takla atarak namaza geldiğini gördüm. Daha sonra Hasan arkadaşıma neden böyle yaptığını sordum. Yapmış olduğunuz bir sohbetten çocukların, gençlerin camiye gelmesini sağlayamazsak ileride bu daha zor olacağını, çocukları camide görünce etkilendiği ve keyif aldığı için yaptığını dile getirdi" şeklinde konuştu.

Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu
Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu
Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu
Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu

Sakarya, Akyazı, Çocuk, Baba, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cami içerisindeki takla görüntüleri ile gülümseten olan baba ve oğul konuştu - Son Dakika

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