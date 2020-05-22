Dev konteyner gemisi

Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan "MSC Oscar", Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldi.

Çin'den yola çıkan, 400 metre uzunluğa, 59 metre genişliğe ve 20 bin TEU taşıma kapasitesine sahip dev gemi, Asyaport Limanı'na yanaştı.

Limanın planlama müdürü Gökmen Azatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MSC Oscar'ın inşa edildiği 2015'te boyut ve taşıma kapasitesi bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu sınıftaki gemilerin tam dolu olarak Türkiye'de sadece Asyaport Limanı'na yanaşabildiğini belirten Azatlı, "Gemi, Uzak Doğu bağlantılı çalışan bir yük gemisi. Bir önceki limanı İstanbul'du. Buradan da Pire Limanı'na geçip yüklerini aldıktan sonra Uzak Doğu'ya hareket edecek. Limanımızda ortalama 5 bin 100 konteyner elleçlemesi yapılacak. Yaklaşık 2 bin 400 tahliyesi var." dedi.

MSC Liman Acente Hizmetleri Müdürü Volkan Aytaç ise MSC Oscar'ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ardından Azatlı, gemi kaptanına plaket verdi.