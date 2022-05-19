Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi - Son Dakika
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Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi

19.05.2022 11:13
Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi

24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, Atatürk'ü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nu bir müşterisinin kafasına saç modeli olarak çizdi.

24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, Atatürk'ü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nu bir müşterisinin kafasına saç modeli olarak çizdi. Yaklaşık 7 saat süren çizim için oldukça uğraştığını belirten rekortmen, "Dünya şampiyonlukları, rekorlarım var ama bu modeli çizmek beni çok duygulandırdı. Diğer çizimlere göre duygusal olarak en zoru buydu" dedi.

Ankara'da yıllardır erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve ardından Antalya'ya yerleşen berber Ercan Buyruk, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran ve Türk Milli Mücadelesinin Anadolu üzerinden başlatılmasında çok önemli bir görevi yerine getiren Bandırma Vapuru'nu müşterisi Sinan Akıner'in kafasına model olarak çizdi. Yaklaşık 7 saat süren saç modelinde, vapur, deniz ve Türk Bayrağı görseli yer aldı.

"EN ZORU BUYDU"

Gençlerin ve tüm vatandaşların bayramını kutlayan Ercan Buyruk, Bandırma Vapurunun modelini çizerken oldukça duygusal anlar yaşadığını ve zorlandığını söyledi. Buyruk, "Çok çizimler, modeller yaptım. Dünya şampiyonlukları, rekorlarım var ancak bu modeli çizmek beni çok duygulandırdı. Gemiyi net oturtmak için 6-7 saat uğraştım. Diğer çizimlere göre duygusal olarak en zoru buydu" dedi.

Modeli kafasına kazıtan Sinan Akıner de, milli duygularla hareket ederek böyle bir saç modeli yaptırmak istediğini ve çizimi oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

(Suat Metin - Ertuğrul Gün/İHA)

Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi
Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi
Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi
Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi

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Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi Dünya rekortmeni berber 7 saat uğraştı, 'en zoru buydu' dedi 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor
Kaynak: İHA

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