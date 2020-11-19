Erzurum tahsilatta zirvede - Son Dakika

Erzurum tahsilatta zirvede

19.11.2020 12:12
Erzurum tahsilatta zirvede, System.String[]

Erzurum'da bu yılın 10 ayında tahakkuk eden 1 milyar 855 milyon TL tutarındaki verginin 1,1 milyarlık dilimi tahsil edildi.

Erzurum'da bu yılın 10 ayında tahakkuk eden 1 milyar 855 milyon TL tutarındaki verginin 1,1 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 63,85'e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Ekim ayı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı.

Erzurum'da bu yılın 10 ayında tahakkuk eden 1 milyar 855 milyon TL tutarındaki verginin 1,1 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 63,85'e yükseldi.

Erzurum Ekim Ayı Verileri

Erzurum Ekim ayı vergi tahsilat oranı yüzde 63,85 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2'inci, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 6'ıncı sırada yer aldı.

Ekim Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 63,85, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 64,27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 62,39, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 54,95 oldu.

Tahakkukta Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,8 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 11,9 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 75,7, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15.5 olarak aktarıldı.

Ekim Ayı Erzurum'un Bölgesel Payları

Bu yılın 10 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1,1 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,5 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 6,5 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 75,22, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,0 olarak hesaplandı

Ekim Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 81,70, Kars'ta yüzde 67,25, Erzurum'da yüzde 63,85, Ardahan'da yüzde 67,19, Bingöl'de yüzde 63,54, Muş'ta yüzde 61,55, Erzincan'da yüzde 65,07, Bitlis'te yüzde 57,36, Iğdır'da yüzde 51,84, Ağrı'da yüzde 56,44, Elazığ'da yüzde 65,60, Malatya'da yüzde 55,21, Van'da yüzde 39,11, Hakkari'de yüzde 35,29 olarak açıklandı.

Erzurum Tahsilat Oranınında 25'inci Sırada

Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı bazında 25'inci sırayı aldı. Ülkede tahsilatın tahakkuka oranının en yüksek olduğu ilk 25 il; Kocaeli, Mersin, Tunceli, Rize, İzmir, Zonguldak, İstanbul, Edirne, Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Ankara, Kahraman Maraş, Bayburt, Kars, Ardahan, Yalova, Manisa, Isparta, Elazığ, Erzincan, Kastamonu ve Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum Tahakkukta 32'inci Sıraya Yükseldi

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum tahakkuk eden vergi tutarı yüksekliği ölçeğinde iller sıralamasında 32'inci sırayı aldı. Ülkede tahakkuk eden vergi miktarının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Hatay, Adana, Tekirdağ, Konya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Muğla, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya, Çanakkale, Van, Mardin, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzurum, Malatya, Afyonkarahisar ve Edirne olarak açıklandı.

Erzurum Tahsilatta 30'uncu Sırada

Erzurum 9 aylık kayıtta vergi tahsilatının en yüksek olduğu 30 il içinde yer aldı. Tahsilat tutarının en yüksek olduğu 30 il; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Mersin, Hatay, Antalya, Tekirdağ, Adana, Manisa, Konya, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Muğla, Denizli, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Yalova, Edirne, Rize ve Erzurum olarak sıralandı. - ERZURUM

Erzurum tahsilatta zirvede

Doğu Anadolu, Erzurum, Vergi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum tahsilatta zirvede - Son Dakika Ekonomi


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