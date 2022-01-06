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Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı - Son Dakika

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

06.01.2022 09:49
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen Gaziosmanpaşa- Şişli hattında çalışan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Tahta Minare durağına çarptı.

Otobüsün bir kısmının durağın içine girdiği kazada, bekleyen 2 kişi ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Otobüs, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

"Sevindirici tarafı can kaybı olmaması"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve ilçe emniyet müdürü olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Kazanın nedeninin ise araştırılarak ortaya çıkarılacağını dile getiren Kara, "Üzücü bir kaza. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması. Geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı

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Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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