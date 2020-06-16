Frutti Extra Bursaspor'da EuroCup sevinci - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor'da EuroCup sevinci

Avrupa hayallerinin gerçeğe dönüşmesi camiada büyük sevinç yaratırken; Frutti Extra Bursaspor A.Ş. Başkanı Sezer Sezgin, Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Ceo'su Mete Öz, basın mensuplarının...

Frutti Extra Bursaspor'da EuroCup sevinci, System.String[]

Avrupa hayallerinin gerçeğe dönüşmesi camiada büyük sevinç yaratırken; Frutti Extra Bursa spor A.Ş. Başkanı Sezer Sezgin, Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Ceo'su Mete Öz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


BAŞKAN SEZGİN: EUROCUP'A UYGUN BİR TAKIM KURACAĞIZ


TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda ilk olarak söz alan Frutti Extra Bursaspor A.Ş. Başkanı Sezgin, sevinçlerini paylaştı. Avrupa'da mücadele edecek olmanın gurur verdiğini dile getiren Başkan Sezgin, "Bu yolculukta Bursa halkına umuyorum ki zevkli maçlar seyrettiririz. Rotasyonu geniş bir takım kurmayı hedefliyoruz, 5 yabancımız olacak. Hem iç sahada, hem deplasmanda yoğun bir maç trafiğinde oynayacağız. EuroCup'a uygun bir takım kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalara da başladık. İlerleyen zamanlarda, yavaş yavaş önce başantrenörümüzü, daha sonra oyuncularımızı açıklayacağız" dedi.


KIZIL: FRUTTI EXTRA BURSASPOR ADINI AVRUPA'DA DUYURACAK


Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise takımın ING Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği başarılı performans ile herkesin takdirini kazandığını belirtti.


"Taraftarların desteği ve oluşturduğu atmosfer ile daha ilk sezonunda Türk basketboluna yeni bir heyecan getiren ve bu yıl ligi 8'inci ile ayn puanda tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, bu kez hedefini Avrupa'ya çevirdi" diyen Kızıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Frutti Extra markasının isim sponsorluğu desteğiyle güçlenen Frutti Extra Bursaspor, ligde geçirdiği başarılı sezonun ardından bu yıl da Avrupa'da adından söz ettirecek bir performans göstermeyi hedefliyor. Bu sene Avrupa'da oynayacak takımımızla yeni hedefimiz; Bursa'ya yakışan, Türkiye'ye örnek olacak, en yaratıcı, en coşkulu ve ailelerimiz ile beraber Türkiye'nin en fazla dolu olan bir basketbol salonumuzun olması. Bir şehrin reklamı için dünyadaki en etkin spor mecrasının futbol ve basketbol olduğu bir gerçektir. Frutti Extra Bursaspor, basketbol ile adını Türkiye ve Avrupa'da duyuracak ve şehrimizi çok daha öne çıkacaktır."


GENEL MENAJER YÜCEL: HAYALİM AVRUPA KUPASINA TAŞIMAKTI, BİRLİKTE BAŞARDIK


Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel de, "En büyük hedefim ve hayalim, Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e, daha sonra da şehrin özlem duyduğu Avrupa kupasına taşımaktı. Hep birlikte çok büyük emekler vererek bunu başardık. Bundan sonra işimiz çok daha zor, burada kalıcı olmak çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne ekonomik koşullardan ötürü geçen takımlar oldu fakat şu anda Euroleague'i hedefleyen ve burada oynamış Partizan, Malaga, Rytas ve Kazan gibi çok yüksek bütçeli takımlarla karşılaşacağız. Adım adım, üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Geçen sene Süper Lig'e güzel bir atmosferle renk katmıştık, şimdi Avrupa kupalarına da renk katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


ÖZ: HER TÜRLÜ DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ


Uludağ İçecek Ceo'su Mete Öz ise 9 ay önce yaptıkları toplantıda ligdeki hedeflerinin Play-Off olduğunu söylediklerini hatırlatarak, "Ligi 8'inci ile aynı puanda bitirdik. Hedefimizi gerçekleştirdik, daha da öne çıkabilirdik. Orta vadeli hedef olarak Avrupa demiştik, tahminimden daha erken geldi, bu ciddi bir başarıdır. Bursaspor için elimizden gelen her türlü desteğe devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


Bu sezon EuroCup'ta mücadele edecek takımlar ise şöyle;


AS Monaco, Bahçeşehir Koleji İstanbul, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Fraport Skyliners Frankfurt, Frutti Extra Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis Panecezys, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Maccabi Rishion LeZion, Metropolitans 92 Levallois, MoraBanc Andorra, Nanterre 92, Partizan NIS Belgrade, Promitheas Patras, Ratiopharm ULM, Telenet Giants Antwerp, Umana Reyer Venice, Unicaja Malaga, UNISC Kazan, Virtus Segafredo Bologna


Nedim Yücel, Bursaspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:50 

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'da EuroCup sevinci - Son Dakika Spor
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