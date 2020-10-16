Gaziosmanpaşa'da sağlık merkezine saldırı anı kamerada - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ali Başaran Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve kızı, iğne olmak için aile sağlık merkezine geldi. İğne olmak istediklerini söyleyen iki kadın, hemşire A.Ü.B. ile bir süre tartıştı. Hemşire A.Ü.B. iğne olmaya gelen iki kadın hastayı üsluplarını düzeltmesi konusunda uyardı. Tartışmanın devam etmesi üzerine anne ve kızı, aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartıldı. Daha sonra dışardan bir erkeğin de olaya dahil olmasıyla iki kadın, aile sağlığı merkezinin kapısını tekmelemeye başladı. Hemşire ve doktorlar can havliyle kapıyı tutarak saldırganın içeri girmesini önledi. Sağlık çalışanlarının polis çağırması üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. O anlar sağlık merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

SAĞLIK MERKEZİNE SALDIRI ANI KAMERADASağlık merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; sağlık çalışanlarıyla tartışan kadınlar, aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartılıyor. Dışarı çıkan kadınlar ve bir erkek, sağlık merkezinin kapısını tekmeliyor. O sırada sağlık çalışanları saldırganın içeri girmesini önlemek için kapıyı tutuyor. Saldırgan, beraberindeki kadınlarla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.