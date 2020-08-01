İHA ile orman yangınlarına hızlı müdahale - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi sağlamak için insansız hava aracı da (İHA) kullanmaya başladı. 180 kilometre mesafeden ateşi tespit edebilen İHA sayesinde ekipler hızla yönlendirilerek yangına müdahale sağlanıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İHA, taşıdığı termal kamera aracılığıyla, yangın henüz büyümeden, duman dahi çıkmadan, orada oluşan yüksek sıcaklığı anında tespit ederek bize bildiriyor" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı müdahale için İHA kullanmaya başladı. Orman yangınları açısından riskli olan Ege bölgesinde kullanılan İHA, üzerindeki termal kamera sayesinde bölgede oluşan sıcaklığı tespit edip, 180 kilometre mesafeden ateşi tespit edebiliyor. İHA sayesinde ekipler hızla bölgeye yönlendirilerek orman yangınlarına hızlı müdahale sağlanmış oluyor.