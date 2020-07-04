İHA'nın haberi ses getirdi, uzman jandarmayı döven muhtar açığa alındı - Son Dakika

İHA'nın haberi ses getirdi, uzman jandarmayı döven muhtar açığa alındı
Gaziantep'te eşi ve çocuklarının gözü önünde saldırıya uğrayıp darp edilen uzman jandarmayı döven muhtar açığa alınırken, diğer 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te eşi ve çocuklarının gözü önünde saldırıya uğrayıp darp edilen uzman jandarmayı döven muhtar açığa alınırken, diğer 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi sonrası olaya karışan Karmakmış Merkez Muhtarı Cemal B. açığa alınırken olayın diğer şüphelileri Ahmet B. Aydın B. ve İbrahim Halil K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizde görevli bir uzman çavuşun darp edilmesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da yansıyan bir takım yorumlar yapılması üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş A.B. izinde olduğu sırada 29 Haziran 2020 tarihinde Nizip İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ikametinin önünde bulunan iş yerinin sahibi A.B., abisi A.B. iş yeri çalışanı İ.H.K. ve ilçede bulunan bir mahallenin muhtarı olan C.B. tarafından darp edilmiş ve vücudunda yaralanmalar oluşmuştur. Olaya karışan muhtar açığa alınmış olup, olayla ilgili hem adli süreç hem de idari soruşturma devam etmektedir" denildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:01 Kaynak: İHA
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