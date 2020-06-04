İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Taksisine almak istemediği alkollü kadın, aracın dikiz aynalarını kırdı

Adana'da taksici Servet Tarhan, alkollü olduğunu öne sürdüğü S.K.'yı aracına almadı. Bunun üzerine öfkelenen S.K., önce bıçak çekerek taksi şoförünü tehdit etti, ardından da aracın dikiz aynalarını kırdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Servet Tarhan, taksi durağındaki arkadaşlarıyla sohbet ederken S.K. isimli bir kadın, taksiciden kendisini eve götürmesini istedi. Kadının alkollü olduğunu gören Tarhan, S.K.'yı reddetti. Bunun üzerine öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp Tarhan'ın üzerine yürüyerek "Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürümö dedi. Tarhan, kadına tekrar onu götürmeyeceğini söyleyince çileden çıkan S.K., taksinin dikiz aynalarını kırdı. Taksicilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, S.K.'yı yakalayarak polis merkezine götürdü.

Polise ifade verdikten sonra aracına binen Tarhan, "Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, ben de götürmeyince gelip aynaları kırdı. Uğraşamam, şikayetçi olmadımö dedi. Başka bir taksici ise ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Ortada bir şey yok. Durakta duran aracın iki aynasını birden kırmış. Polis de başa çıkamıyor zaten. Gidip aynalarımızı taktıracağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taksici Servet Tarhan'ın konuşması

Taksici ile röportaj

Dikiz aynalarının görüntüsü

Taksinin görüntüsü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Adıyaman'da dağ keçisi camiye girdi

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, bir camiye giren dağ keçisi, vatandaşlar tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Olay, ilçeye bağlı Tepecik köyünde meydana geldi. Dağ keçisi, kapısı açık olan Tepecik Camisi'ne girdi. Durumu fark eden köylüler, camiye giren dağ keçisini yakalamaya çalıştı. Güvenlik korucuları ve köylüler, caminin 2'nci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonunda yakaladı. Yakalanan keçi, doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami içerisi

-Dağ keçisi

-Koruyucunun dağ keçisini yakalaması

-Dağ keçisi ile hatıra fotoğrafı çektirilmesi

-Doğaya salınması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş

KONYA'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakan ve gece yarısı bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall'ın (60), sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildiği ortaya çıktı. Juall hakkında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Konya'da 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ABD'li Chesterr Juall, 27 Nisan günü kaldığı otelin önünden bindiği taksinin şoförüne Beyşehir Gölü'ne gitmek istediğini söyledi. Taksi, yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne geldiğinde ise Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı naylon torbadaki tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 balığı, baraj sularına bıraktı. Taksi şoförü ise Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakma anını, canlı yayınla sosyal medya hesabından paylaştı.

10 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntüyü izleyen taksi şoförünün arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ile Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall hakkında barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Juall, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri tarafından yaklaşık 4 gün boyunca balıkları bulmak için barajda yapılan arama çalışmaları ise sonuç alınamayınca sonlandırıldı.

BOMBA PANİĞİNE NEDEN OLDU

Juall, 23 Mayıs gecesi saat 01.00 sıralarında ise bomba paniğine neden oldu. Mevlana Caddesi'nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullanması üzerine polisi aradı. Bunun üzerine bölgeye, aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşkale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı 'nda yakalanıp, durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin kimlik kontrolünde Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli bir durum rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Juall'ın bu olaydan bir gün sonra ise polis tarafından kaldığı otelden alınıp, sınır dışı edilmek üzere Ankara'daki Sınır Dışı Büro Amirliği'ne götürüldüğü ortaya çıktı. Amerikalı'nın, Konya'da kaldığı sürece sık sık otel değiştirdiği, çoğunlukla odasından çıkmadığı, dışarı çıktığında da tutarsız hareketler sergileyip, kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.

SUÇ MAKİNASI

Chesterr Juall'ın, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak, tahliye edildiği belirlendi.

O tarihte kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen Juall hakkında ayrıca İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Konya'da 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Juall'ın bomba paniğine neden olduğu gece polislerle konuşması

Polislere pasaportunu göstermesi

Polislerin yanından ayrılması

Jull'ın göle balık bırakması

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan Yasemin Akman, "Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur" dedi. Aysel Çamdibi ise, "Burayı da kirletmeye başladılar" diye konuştu.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.

'BU DOĞAYI KATLETMEKTİR'

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Yasemin Akman, yere serilen kumların kalıntısını göstererek bunların parlak ve bembeyaz görüntüsünün ne denli yapay olduğuna dikkat çekti. Çuvalların taşınmasını gördüğünü söyleyen Akman, " Sabah saat 08.00'den gece 01.00'lere kadar TIR'lar dolusu beyaz çuvallar geldi. Daha sonra bunların toz olduğunu öğrendik. Görebildiğim kadarıyla 4-6 TIR geldi ve bu yol olduğu gibi doldu. Daha sonra öğrendiğimize göre bu kumlar kimyasal maddeymiş ve sahile döküyorlarmış. Birtakım duyarlı komşularımız derhal aşağı indi zabıta çağırdı ve gece 01.00'de bu işlem durduruldu, fakat iki gün sonra tekrar devam etti. Maalesef ki denizin içine kepçe girdi. Denizin dibini kazdılar. Çok üzücü bir durum. Ben kahroldum. Orada balıklar var. Bu doğayı katletmektir. Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur. Ben beyaz kumda denize gireceğim diye balıkları doğayı katledemem. 15 gün önce inanılmaz büyük bloklar, iş makineleri geldi. O dönemde sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Gürültü yokken biz kuş sesleri duyardık. Daha sonra bloklar sahile taşındı. Daha sonra anladık ki denize bariyer koymuşlar. Bu şaşkınlık verici bir durum" dedi.

'ASLINDA 3 YILDIR YAPILIYOR'

Tozların döküldüğü bölgede yaşayan vatandaşlardan Aysel Çamdibi ise, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum. Bir süre önce buraya taş blokların taşındığını gördüm. Son 3 yıldır her sene buraya o beyaz kumlardan taşınıyor. Biz bunun bu kadar zararlı olduğunu bilmiyorduk. Bu sene daha fazla TIR'ların geldiğini gördük. Gece çalışmaları da arttı. Taşla kaplamalar, etrafı set yapmalar arttı. Kuvars tozu ve kimyasal olduğunu daha sonradan öğrendik. Balıkları ve denizi mahvediyorlar. Çoğalması bizim dikkatimizi çekti. Duyarlı vatandaşlar olarak zabıtayı aradık. Durduruldu ancak tekrar başlandı ve daha sonra yine durduruldu. Çok güzel bir sahilimiz var. Hayatımızın bütün alanında kimyasal zaten var. Bari en azından temiz bir şekilde denize girelim. Artık her şey bitti, burayı da kirletmeye başladılar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yalıkavak Mahallesi'ndeki beach clubtan genel detay görüntü

Vatandaşlarla röp.

Muhabir anonsu

Drone görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/MUĞLA,

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Eve kilitlediği annesine 'bana 50 gün dayanamadın' dedi

ANTALYA'da kapıları kilitleyip, annesine zarar verdiği ileri sürülen Mustafa Sarıca (24), polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu ikna edildi. Kapıda polis olduğunu gören Sarıca, "Açacağım kapıyı. Yine herkese rezil olduk. Anneciğim gerek yoktu bunlara. Bana 50 gün dayanamadın" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı için girdiği cezaevinden izinli çıkan Mustafa Sarıca, annesinin yaşadığı eve geldi. Mustafa Sarıca, iddiaya göre kapıyı kırıp, eşyalara zarar verdikten sonra yürüme zorluğu yaşayan annesi Zeliha Sarıca'yı eve kilitledi. Gürültü üzerine, komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre daire kapısını çalan polis, cevap alamadı. Bu kez bahçeden balkon kapısına yönelen polis, Zeliha Sarıca'yı salonda otururken korku içinde buldu. Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis, anne ile uzaktan iletişim kurdu. Zeliha Sarıcaya'ya oğlunu soran polis, kapıyı açmasını istedi. Oğlunun zarar vermesinden korkan Sarıkaya, polise durumunu el hareketleriyle anlattı.

'GÖZÜNÜ SEVEYİM, SÖZÜNDEN ÇIKMAYACAĞIM'

Bir süre sonra kapıya gelen Mustafa Sarıca, gözyaşları içinde kapıyı açacağını söyledi. Polisten özür dileyen Sarıca, "Açacağım kapıyı. Rezil olduk abi. Apartmanda bile insanların yüzüne bakamıyorum. Anneciğim gerek yoktu bunlara. Abi beni eli kelepçeli alıp gideceksiniz. Lütfen yapmayın. Benden şikayetçi olan yok. Açacağım abi kapıyı, gidecek yerim yok zaten. Anneciğim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin. Beni alacaklar, geri götürecekler. Bana 50 gün dayanamıyor musun" diye gözyaşı döktü.

Evden çıkan Mustafa Sarıca, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin bahçeden girip, bahçe kapısını açması

Polisin anne Zeliha Sarıca'dan kapıyı açmasını istemesi

Polisin Mustafa Sarıca'yı ikna etmeye çalışması

Mustafa Sarıca'nın polise ve annesine ağlayıp, dil dökmesi

Mustafa'nın polislerle binadan çıkartılıp, polis merkezine götürülmesi

Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Müslüm Akdağ(18) yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Müslüm Akdağ, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Akdağ'ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müslüm Akdağ, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli tıp kurumu

Cenaze aracın gelmesi

Yakınlarının bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ADANA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, ara yoldan çıktığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul Kıvanç Kurt'un kullandığı 01 L 9201 plakalı otomobile önden çarptı. Kurt'un kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kaza anı, cadde üzerinde olan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan İsmail Yıldırım'ı araçtan çıkardı. Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fahriye Yıldırım , doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

Kaza yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Otomobil içindeki yaralılar

Çevrede toplanan kalabalık

Polisin, araç megafonundan sosyal mesafe anonsunda bulunması

Araçtan çıkartılan yaralı kadının ambulansa taşınması

Araçtan çıkartılan yaralı genç kız

Araçta sıkışan otomobil sürücübü İsmail Yıldırım

Yıldırım'ın itfaiye erlerince çıkartılması

Yıldırım'ın ambulansa taşınması

Kazaya karışan diğer otomobilden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

ORDU'nun Ulubey ilçesinde oturan Murat Bayrak (38), otlatmak için çıkardığı ineklerinden birinin doğurduğu buzağıyı 2 kilometre omzunda taşıyarak, ahıra getirdi.

Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi'nde yaşayan Murat Bayrak, 3 ineğini otlatmak için fındık bahçesine götürüp, eve geri döndü. Akşam saatlerinde 2 ineğin ahıra döndüğünü gören Murat Bayrak, 'Fındık' ismini verdiği gebe ineğin gelmediğini görünce hemen veteriner hekim olan kardeşi Adem Bayrak (30) ile birlikte fındık bahçesine gitti. Şiddetli yağmur ve dolu yağışına aldırış etmeyen Bayrak kardeşler, her yerde ineği aradı. Murat ve Adem Bayrak, ineğin bahçede doğum yaptığını gördü. Murat Bayrak, sağanak yağıştan dolayı üşüyen buzağıyı omzuna alıp, 2 kilometre mesafedeki ahıra taşıdı.

BUZAĞIYA YAĞMUR İSMİNİ VERDİLER

İnek ve yavrusunun uzun süre yağmur ve soğuğa maruz kaldığını ifade eden Murat Bayrak, "3 hayvanımızı otlatmak için bahçeye bıraktık, akşam 2 ineğimiz eve döndü ancak Fındık ismini verdiğimiz ineğimiz dönmeyince merak ettik. Kardeşimle birlikte fındık bahçesinde ve ormanlık alanda saatlerce ineğimizi aradık. En sonunda buzağıladığını gördük, sağanak yağış ve doludan dolayı üşümüşlerdi, hemen buzağıyı sırtıma aldım ve eve getirdik. Veteriner hekim olan kardeşim hemen kontrollerini yaptı ve ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Annesi bahçede doğum yapmış, taşımak da bize düştü. Yağmur altında doğan buzağıya Yağmur ismini verdikö dedi.