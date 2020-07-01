Karabük'te çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'te çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'te çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıköy köyünde 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy köyü muhtarı Abidin Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahaleyi Karabük Orman İşletme Müdürlüğünden aldıkları yangın söndürme tankeri ile yaptıklarını söyledi.

Ertekin, itfaiye ekipleri bölgeye gelene kadar yangını söndürmeye çalıştıklarını ve diğer evlere sıçramasını engellediklerini ifade etti.

Kadıköy, İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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