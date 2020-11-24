Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik operasyon - Son Dakika

Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik operasyon

24.11.2020 13:39
Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik operasyon, System.String[]

?????? Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

?????? Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlamasıyla 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Tankerlerdeki gizli bölmede askeri birliklere verilecek kalorifer yakıtının değiştirildiği iddiası

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkındaki bilgi ve belgelerin basında yer almasının dosya kapsamındaki delilleri işlevsiz kılabileceği, mevcut veya yeni elde edilebilecek delillerin karartılmasına neden olabileceği, yeni şüphelilere ulaşma ihtimalini zayıflatabileceği ihtimali gözetilerek, kontrolsüz yayınların önüne geçilmesi kanaatiyle Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince soruşturma tamamlanana kadar suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yayın yasağı konulması talebinde bulundu.

Başsavcılığın talebinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ihtiyacı olan akaryakıtların kara yoluyla taşınması hizmet alım ihalesini bir firmanın aldığı, askeri birliklerin talep ettiği kalorifer yakıtlarının Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ AŞ'den ihaleyi alan firma adına tankerlere dolumunun yapıldığı ve dolumu yapılan tankerlerde gizli bölme bulunduğu, şoförlerin gizli bölmelerden faydalanarak kalorifer yakıtı olarak dolumu yapılan tankerlerin yakıtını İstanbul'daki depolarda değiştirip daha az kalitede olan ürünü askeri birliklere verdikleri, bu yolla kamu kurumu ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarını oluşturdukları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Talebi değerlendiren Gölcük Sulh Ceza Hakimliği, kamuoyunun bilgilendirmesine ilişkin yalnızca haber özelliği taşıyan yayınlar dışında, şüphelilerin ismi belirtilerek yapılacak haber ve yayınların soruşturma tamamlanana kadar yasaklanmasına karar verdi.

Eş Zamanlı Operasyon, Kocaeli, Gölcük, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik operasyon - Son Dakika


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