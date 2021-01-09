Konya'da tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Hadimli (32) idaresindeki 42 FP 369 plakalı otomobil, Konya- Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde, Mehmet Keklikçi (59) yönetimindeki kırmızı ışıkta bekleyen tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tankerin altına giren otomobilin sürücüsü Hadimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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