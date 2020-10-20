Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi
20.10.2020 22:59
MERSİN Uluslararası Limanı'nda, Brezilya'dan gelen geminin A4 kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo kokain ele geçirildi.
MERSİN Uluslararası Limanı'nda, Brezilya'dan gelen geminin A4 kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelerek aktarma yapan gemide uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu gemiye operasyon düzenledi. Gemide A4 kağıt yüklü konteynerde arama yapan ekipler, 200 paket halinde 220 kilo kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Mustafa ERCAN/MERSİN, -
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