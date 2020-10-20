Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi

20.10.2020 22:59
Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi, System.String[]

MERSİN Uluslararası Limanı'nda, Brezilya'dan gelen geminin A4 kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo kokain ele geçirildi.

MERSİN Uluslararası Limanı'nda, Brezilya'dan gelen geminin A4 kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelerek aktarma yapan gemide uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu gemiye operasyon düzenledi. Gemide A4 kağıt yüklü konteynerde arama yapan ekipler, 200 paket halinde 220 kilo kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mustafa ERCAN/MERSİN, -


Emniyet Müdürlüğü, Brezilya, Kokain, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Leipzig maçında sakatlanan Başakşehir'li Caiçara, hastaneye kaldırıldı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu         
23:05
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:40
Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti         
22:06
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü         
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz         
19:58
Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor         
19:21
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü         
15:43
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 23:11:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei