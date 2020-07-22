Sivas'ta kayısı hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'de kayısı üretiminde 10. sırada bulunan Sivas'ta kayısı hasadı başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün ilçesi Tepecik köyünde Mehmet Ayçiçek'e ait 100 dönümlük kayısı bahçesindeki hasada katıldı.

Ayhan, Sivas'ın geniş coğrafyaya sahip bir kent olduğunu belirterek, "Sivas'ın bir coğrafyasında seracılık, bir coğrafyasında şeker pancarı, patates üretimi, yem bitkileri, bir diğer coğrafyasında ise meyve üretimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Tepecik köyünde 4 bin dekar kayısı bahçesi bulunduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde toplam 10 bin dekar alanda kayısı üretiliyor. Kayısının ürün deseni anlamında ekonomiye katkısı yüksek. İlçemizdeki arkadaşlarımızın bir araya gelerek üreticiler birliği kurması çok anlamlı olmuş. Bizler de valilik olarak üreticilerimizi destekleyeceğiz. Kurumsal bir yapıyla ölçek ekonomisine uygun üretim modeliyle çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hem sulama, hem pazarlama teknikleri, ambalajlama, paketleme çalışmalarını bir bütün olarak değerlendirip buradaki çiftçilerimizin cebine daha fazla para girmesini sağlamak istiyoruz. Sivas coğrafyası ürün deseni anlamında farklı pek çok ürünü barındırıyor."

Kayısı üretiminde Sivas'ın 10. sırada yer aldığını belirten Ayhan, "Gürün, kayısı üretimi noktasında çok iyi yerde. Çiftçilerimize bol, hayırlı kazançlar diliyorum. Üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu coğrafyada ekilmedik alan, işlenmeyen toprak kalmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.