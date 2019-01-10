Sokakta Bulunan Bu Köpek, Garip Arkadaşını Buluna Kadar Acı Çekiyordu.
29 dakika önce
Sokakta Bulunan Bu Köpek, Garip Arkadaşını Buluna Kadar Acı Çekiyordu.
Sokakta Bulunan Bu Köpek, Garip Arkadaşını Buluna Kadar Acı Çekiyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:09 Kaynak: Youtube
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