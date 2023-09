Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteli gençlerimize telefon ve bilgisayar alımı için 5 bin 500 liraya kadar destek vereceğiz

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantı 3 saat 55 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ağırlıklı oldu. Emekli zammı ve üniversitelilere vergisiz telefon satışı gibi konuların masaya yatırıldığı toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"GENÇLERE 5 BİN 500 LİRAYA KADAR TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin merakla beklediği teknolojik cihaz desteği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." dedi.

18 YAŞINA GİREN HERKESE GENÇ KART

Gençlere internet desteği ve 18 yaşına girenlere genç kat vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Özellikle dış politika kulvarında yoğun gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük.

"YATIRIM RAKAMLARININ DAHA DA YÜKSELDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz.

3 YILIN SONUNDA 15 BİN DOLAR KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR HEDEFİ

3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

"G-20'DE ÜLKEMİZİN TEZLERİNİ KARARLILIKLA SAVUNDUK"

Bu sene 18. G-20 Liderler Zirvesi'nde ülkemizin tezlerini kararlılıkla savunduk. İklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizlikle ilgili atılabilecek müşterek adımları gündeme taşıdık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurları saygıyla yâd ettik. Bir daha darbeler yaşanmamasını, milletimizin evlatlarını bir sağdan bir soldan mantığı ile asılmaması için daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için yeni yasama döneminde çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİYLE İFTİHAR EDİYORUZ"

108. dönem kaymakamlık kursunu bitiren 99 genç arkadaşımızın kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduk. Genç kaymakamlarımıza kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik. Milletimize yapacakları hizmetlerle hem bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum. Gençlerimizle külliyemizin sergi salonunda yaptığımız buluşma gerçekten müstesna idi. Gençlerimizin coşkusunu, sevdalarını, dinamizmini gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve bununla iftihar ediyoruz.

"BM'DE PEK ÇOK LİDERLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iradesine sahip çıkma azmini gösteren son seçimlerle birlikte Türkiye'ye yönelik ilgi tüm dünyada artmış durumdadır. Bu hakikati BM Genel Kurulu'na katıldığımızda bir kez daha müşahede ettik. BM'nin tam karşısında yer alan Türk Evimiz bu sene de diplomasimiz en önemli merkezlerinden biriydi. Cezayir, Polonya, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pek çok liderle görüşme gerçekleştirildi. Ahıska Türkü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik.

"ELON MUSK'I ÜLKEMİZE YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİM"

Amerikan iş dünyasıyla bir araya geldik. Elon Musk'ı kabulümüzde kendisini ülkemize yatırım yapmaya davet ettim. 'Dünya beşten büyüktür' tezimize hak ve destek verenlerin sayısı günden güne artıyor. BM Genel Sekreteri ülkemizin tezlerine benzer ifadelerle reform çağrısında bulundu. Genel kurula hitabımızda küresel meselelere dair ufuk turu yaptık. Küresel lobilerin hedefindeki aile kurumuna sahip çıkılması gerektiğini ifade ettik. Türk ve İslam dünyasıyla işbirliği ile geliştirme iradesini teyit ettik.

"KARABAĞ'IN AZERBAYCAN TOPRAĞI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HAYKIRDIK"

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha haykırdık. Daha adil dünyanın mümkün olduğunu tüm samimi duygularımızla dile getirdik. Eşim Emine Erdoğan'ın bünyesinde Küresel Sıfır Atık iyi niyet beyanına imza attık. Herkesi bu iyi niyet beyanını imzalayarak destek olmaya davet ediyoruz. Dünyada ağırlığı ve itibarı artan Türkiye gerçeğine bir kez daha şahit olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Türkiye olarak toplumun ve insanlığın temeli olan aile müessesesinin korunmasının çabalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. İlk adımımızı BM kürsüsünden verdiğimiz net mesajlarla atmış bulunuyoruz.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI UYGULAMASINI DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLATACAĞIZ"

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız

"NAHÇIVAN BİZLER İÇİN AYRI BİR STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR"

Dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Türk Kapısı' olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Nahçıvan jeopolitik konumu itibariyle bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahıçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Projeyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarasından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

ZENGEZUR KORİDORU MESAJI

30 yıl boyunca yaşadıkları acı, zulüm ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere sergilediği tavır her türlü takdirin üzerindedir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaların tamamı safsata ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. İnşallah Zengezur koridorunu en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la demiryolu ve karayolu irtibatımızı kesintisiz hale getireceğiz. Bölgemizi inşallah barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

"DEVASA ULAŞTIRMA YATIRIMLARINA YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ"

Bugün Ulaştırma Bakanımız gerek Zengezur koridoru gerek Irak ve Körfez ülkeleri ile birlikte hayata geçireceğimiz kalkınma yoluyla ilgili kapsamlı sunum yaptı. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız devasa ulaştırma yatırımlarına yenilerini ekleyeceğiz. Sürdürülebilir kalkınma tüm programlarımızın esasını oluşturmuştur. Güven ve istikrar ikliminde ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini gidermekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı ufkunu aydınlatmayı başardık.

"SINIRLARIMIZ İÇİNDE VE ÖTESİNDE İSTİKBALİMİZİ TEKRAR KAZANDIK"

Türkiye'nin asli hedeflerinden kopmadan kalkınmasını sürdürmesi önemli bir başarıdır. 21 yıldır attığımız her adımı karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen verdiğimiz tarihi mücadeleler sayesinde gerçekleştirmiş bir hükümetiz. Vesayetle mücadele ettik. Üniformalı, cübbeli, klavyeli cuntacıların oyunlarını bozduk. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Enerjide doğalgazdan petrole, yenilebilir kaynaklardan batarya teknolojisine kadar yeni pencereler açtık.

"TÜRKİYESİZ HİÇBİR PROJE BAŞARILI OLAMAYACAKTIR"

Salgın hastalıklara karşı her konuda örnek bir koruma kalkanı oluşturduk. Gelişmiş ülkelerin müsebbibi olduğu iklim krizi ile mücadelede insanlığa karşı yükümlülüklerimizi üstlenmekten asla çekinmedik, geri durmadık. Savunma sanayinde dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Şimdi yeni sınamalarla karşı karşıyız. Her coğrafyada ve her platformda küresel statüko ile karşı karşıya kalmamız gayet tabii durumdur. Türkiyesiz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği denense bile başarılı olamayacaktır. Sayısız örnek, teşebbüs ve niyetini gördük ve yaşadık.

"ONLAR DA GELİP TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALACAKLARDIR"

Bu denemeleri yapanlar hepsi günün sonunda Türkiye'nin ortaklığına talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Tüm bu hakikatlere rağmen hala ham hayal peşinde koşanlar elbette var. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Bizimle bizi rakip görenler arasındaki fark; biz gittiğimiz her yerde medeniyetimizin mirası insani değerlerimizle kazanma anlayışımızla masaya oturuyoruz. Bizi rakip görenler, sömürge geçmişlerinin alışkanlığı, tek taraflı dayatmalarla masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. 6'lı Masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu, tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu.

"COĞRAFYA KADERDİR SÖZÜ SADECE BİZİ BAĞLAMIYOR"

Coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bizimle beraber tüm bölgenin ve dünyanın kaderidir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, Rabbimizin takdirine boyun eğmiş millet olarak oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Husumet besleyen kaybeder. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya bakıyoruz. Tüm dünyada barış, diyalog, birlikte kazanmayı, ahlakı, insanı eser alan siyaset yürütüyoruz.

"GENÇLERİ HEDEF ALAN SİNSİ KAMPANYALARIN AMACI BU GÜÇLÜ KALEYİ YIKMAK"

Son dönemde gençlerimiz başta olmak üzere milli bünyemizi, manevi değerlerimizi hedef alan sinsi kampanyaların amacının bu güçlü kaleyi yıkmak olduğu açıktır. Bu kirli ve sinsi saldırıyı da Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız. Ülkemize ve milletimize karşı boynumuzun borcu olan mücadelede milletimizden, yasama ve yargı organlarından daha fazla destek beklediğimizi belirtmek isterim. Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılana dek bu mücadeleyi içeride ve dışarıda azimle sürdüreceğiz.

"OTOMOBİL PİYASASINDA BALONU SÖNDÜRDÜK"

Son dönemde artan hayat pahalılığı gündemimizden çıkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 6 ay 6 bin kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız adımlarla otomobil piyasasında balonu söndürdük. İlan sitelerini, sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığını görüyoruz.

"DEPREMZEDELERİMİZİ AÇ GÖZLÜLERİN İNSAFINA KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ"

Depremzedelerimizi mağduriyeti fırsata çeviren aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız. Gereken hukuki, idari ve yasal tedbiri alarak bu fırsatçıların kararlılıkla üzerine gideceğiz. Bu mücadeleyi devlet, millet, özel sektör, esnaf, üretici, tüketici ile her kesimden insanıyla birlikte göstereceğimiz ferasetle başarıya ulaştıracağız. Günübirlik kazanç uğruna kendisinin, evlatlarının, ülkesinin geleceğini tehlikeye atan insan tipi bu millete, bu medeniyete ait değildir. Bu virüsü temizlemek hepimizin ortak talebidir."