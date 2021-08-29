Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Afganistan başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan seçim barajına ilişkin de sorun durumu değerlendirdi.

"MHP DE YÜZDE 7'YE OLUMLU BAKIYOR"

Bir gazetecinin, "Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerde sona gelindi. En merak edilen nokta seçim barajı. Baraj yüzde 5'e düşme ihtimalinden söz ediliyor. Bir başka ihtimal eğer partiler ittifak halinde seçime girerlerse onlar için ayrı bir baraj, mesela yüzde 7 ya da 10 barajının devam etmesi öngörülüyor. Seçim barajı düşecek mi? Sizin ittifaklar için başka bir baraj olması yönünde görüşünüz var mı?" sorusun Erdoğan şu yanıtı verdi: "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabi konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok."

Ayrıntılar geliyor...