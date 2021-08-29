Üye Girişi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

29.08.2021 13:15

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Seçim barajıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Şu anda belirgin hale gelen yüzde 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Afganistan başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan seçim barajına ilişkin de sorun durumu değerlendirdi.

"MHP DE YÜZDE 7'YE OLUMLU BAKIYOR"

Bir gazetecinin, "Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerde sona gelindi. En merak edilen nokta seçim barajı. Baraj yüzde 5'e düşme ihtimalinden söz ediliyor. Bir başka ihtimal eğer partiler ittifak halinde seçime girerlerse onlar için ayrı bir baraj, mesela yüzde 7 ya da 10 barajının devam etmesi öngörülüyor. Seçim barajı düşecek mi? Sizin ittifaklar için başka bir baraj olması yönünde görüşünüz var mı?" sorusun Erdoğan şu yanıtı verdi: "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabi konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar 12:57 İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi 12:38 Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı 12:30 Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı
En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı 12:10 En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı 11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 11:10 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar 10:44 Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak 10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak

Son Dakika Haberleri
13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı
13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
12:34 Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor
12:30 Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı
12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var
12:09 En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı
11:57 Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
11:50 Son Dakik: Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı
11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı
Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı         
13:22
Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı         
12:41
Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor         
12:36
Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var         
12:19
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor         
10:52
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 13:36:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement