Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak'ta düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununa çözüm için kurulan Minsk grubundaki ülkelerden Amerika, Fransa ve Rusya'ya tepki gösterdi. Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadelenin doğal ve tabii olduğunu belirten Erdoğan, "Kimdir Minsk üçlüsü; Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar. ve Ermenistan'a, Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. ve değerli kardeşlerim bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz, Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını, Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermeniler'den alacaklar ve kurtaracaklar. ve duadayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta, Şehir Stadı'nda düzenlenen partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. AK Parti 7'nci il kongrelerinin ilkini Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yerel seçimde yüzde 62 oyla Şırnak Belediyesi'ni kendilerine emanet eden vatandaşlara teşekkür etti. Şırnak'a eli boş gelmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 buçuk milyar lirayı geçen 591 projenin toplu açılışını yapacaklarını kaydetti. Koronavirüs tedavisi süren Şırnak Belediye Başkanı Yarka'ya şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz ve Şırnak Belediye başkanlığını yüzde 62 gibi rekor bir oyla AK Parti'ye emanet ettiniz. Bu sonuçla Şırnak, Türkiye genelinde seçimi kazandığımız 24 il belediyesi arasında Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Şırnaklı kardeşlerimin bizlere olan güvenleri, destekleri, muhabbetleri için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Şırnak'a layık bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak, bu güvenin karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Bugün Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Kongremizden sonra katılacağımız törenle yatırım bedeli yaklaşık 3 buçuk milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız. Ayrıca bugüne kadar Şırnak'a yaptığımız hizmetlerin özet bir değerlendirmesini de toplu açılış törenimizde halkımızla paylaşacağız. Resmi açılışını gerçekleştireceğimiz eser ve hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'İL KONGRELERİ KERVANIMIZ 81 ŞEHRİMİZİN TAMAMINI DOLAŞACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7'nci il kongrelerinin ilkini Şırnak'ta belirlemelerinin rastgele bir tercih olmadığını ifade ederek, "Bugün Şırnak'tan yola çıkan il kongreleri kervanımız 81 şehrimizin tamamını dolaşacaktır. Biz de imkanlar el verdiği sürece il kongrelerini vesile ederek ülkemizin dört bir yanında teşkilat mensuplarıyla ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. İnşallah önümüzdeki hafta sonu Kayseri ve Malatya, bir sonraki hafta sonu Van ve Samsun'da, daha sonraki hafta da Kahramanmaraş ve Kocaeli'deyiz. Bu şekilde tüm Türkiye'yi bir kez daha kat etmiş olacağız. Siyasi hayatımın sadece son 19 yılında AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin 81 vilayetini hepsine de defalarca gittim. Bunların arasında onlarca defa gittiğim şehirler var" dedi.

'EMİN OLUN SUFLEYİ SİZDEN DEĞİL, BAŞKA YERDEN ALIYORDUR'

Muhalefetin olabildiğince halktan uzak durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin gerçek er meydanının 81 vilayetin tamamı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere gidip milletle kucaklaşmadan siyaset yapanların, sufleyi başka yerden aldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ülke ve dünya meseleleriyle ilgili her konuda biz kulağımızı da gönlümüzü de milletimize çeviriyoruz. Siz ne diyorsanız, ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız onu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi bu derece sıkı tutarken dikkat ederseniz muhalefet, milletimizden olabildiği kadar uzak duruyor. Ankara'da, İstanbul'da kapalı kapılar ardından siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı, 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden, 'Siyaset yapılıyorum' diyenler, emin olun sufleyi sizden değil, başka yerden alıyordur. Milletimizin karşısına çıkıp, bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını, içerideki ve dışarıdaki her meseleyle ilgili duruşunu açık yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Yalanla, iftirayla, dedikoduyla, imayla siyaset yapanların halktan uzak durmasının sebebi, bu sığ ve çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir. Bizim en büyük gıdamız ise milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır. Bizim en büyük motivasyon kaynağımız; her yaştan, her meslekten, her kesimden insanımızın kalbinde hissettiğimiz o hasbi samimiyettir. Bu öyle tek taraflı değil, iki taraflı bir muhabbettir. Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Hamdolsun milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı. Demokrasiyi güçlendirmek için attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu. Vesayet karşısında dimdik dururken milletimiz hep yanımızdaydı. Sınırlarımızı korumak için terör örgütleri ve onları destekleyenlerin üzerine giderken milletimiz hep yanımızdaydı. Darbeciler tanklarıyla, uçaklarıyla, silahlarıyla üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Sınırlarımız içinde ve dışında istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için girdiğimiz her kavgada milletimiz yanımızdaydı. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihindeki ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yine yanımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı her platformda cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik. Ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle donatırken önümüze çıkan engelleri yine milletimizle aştık."

'TÜRKİYE'NİN DİMDİK AYAKTA KALMASI GÜÇLÜ BİRLİĞİMİZ SAYESİNDEDİR'

Dünyada olup bitenlere karşı Türkiye'nin dimdik ayakta kalmasının ve yoluna devam etmesinin birlik ve beraberliğin sayesinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün her alanda kendine güvenen, kendine inanan hedeflerine sıkı sıkı bağlanan bir Türkiye varsa milletimizin dirayeti, sabrı, fedakarlığı sayesindedir. İşte bunun için her fırsatta şahsımı böyle bir milletin evladı olarak yaratan rabbime hamd ettiğimi söylüyorum. Buradan bir kez daha tekrar ediyorum; beni Rizeli'nin olduğu kadar Şırnaklı'nın da, Edirneli'nin olduğu kadar Karslı'nın da, Samsunlu'nun olduğu kadar Adana'nın da, İzmirli'nin olduğu kadar Vanlı'nın da kardeşi olarak yaratan rabbime hamd ediyorum. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik, mutluluk, güç, ihtiva bilmiyorum, tanımıyorum. Ülkesinden ve milletinden utanan değil, onunla gurur duyan herkesin de aynı hissiyat içinde olduğuna inanıyorum. Bölgemiz ve dünyamız salgın hastalıklardan mülteci akınına, ekonomik yıkımdan siyasi çöküşlere kadar nice krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin bu şekilde dimdik ayakta kalması işte güçlü birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz sayesindedir. Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır. Her kim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize omuz veriyorsa bilin ki hepimizin en büyük dostudur. Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza 83 milyon olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha ileri, daha önemli, daha hayati değildir. Ne diyor Mehmet Akif; 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Evet, yüreklerimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. Bugün burada gördüğüm manzara, kadim medeniyetlerin şehri, maziden atiye kurduğumuz köprünün altın halkası Şırnak'ın bu konuda öncülüğü elde bırakmadığını gösteriyor. Rabbim hepinizden razı olsun."

'İNANIYORUM Kİ İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI ERMENİLERDEN ALACAKLAR'

AK Parti 7'inci il kongrelerini Ahmed-i Hani'nin, El Cezeri'nin şehri Şırnak'ta yapmalarının dünyaya bir mesaj olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununa çözüm bulmak amacıyla 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan Minsk grubuna tepki gösterdi. Erdoğan, Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleden daha doğal bir şey olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak'ı belirlememiz rastgele bir tercih değildir. Her şeyden önce Şırnak'a geçen yıldan kalan bir sözümüz vardı. Ama tek sebep bu değil. Kongremizin ilk durağı olarak Ahmed-i Hani'nin, El Cezeri'nin şehri Şırnak'a seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır. Irak'ta, Suriye'de, hatta geçmişte Balkanlar'da, şu anda Libya'da, Karabağ'da yaşananlar bize ayrımcılığın, ayrılıkçının, küçük hesaplar peşinde koşmanın nasıl kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini göstermiştir. Biz niye Azerbaycan'da varız, niye Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin, ne deniyor? Minsk üçlüsü. Kimdir Minsk üçlüsü; Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar. ve Ermenistan'a, Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. ve değerli kardeşlerim bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz, Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını, Ermeniler'den kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? 30 yıldır Amerika, Rusya, Fansa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de Azeri kardeşlerimiz, işte işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermeniler'den alacaklar ve kurtaracaklar. ve duadayız. İnşallah bunu da başarıyla götürsünler diyorum."

'ZULÜM NEREDEYSE ORADAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'a tepki göstermeyen Batı ülkelerini de eleştirirken, Türkiye'nin zulmün olduğu yerde olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Libya, orada da bakıyorsunuz aynı şekilde Wagner denen Ruslar'n paralı askerleri var. Böyle paralı askerlerle darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar, sizin oralarda ne işiniz var? Biz, zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? 911 kilometre bizim sınırımız var. 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa, biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Sınırlarımızı güvence altına almayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. Amerika'nın 24 tane üssü var Suriye'de. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? Öbür taraftan 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat, araç ve gereç getiriyor Amerika buraya. Hayırdır, ne işin var burada? Bunları neyle izah edeceksiniz? Ama dünya, batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Dikkat edin ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman, 'Türkiye'ye bak ya hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız. Kardeşlerim coğrafyamızda her nerede mezhepçilik veya köken farklılığı adına gerilim, çatışma ortaya çıkmışsa kaybeden sadece Müslümanlar olmuştur. Ağıtlar, hep Türkçe, Kürtçe, Arapça yakılmış, zafer çığlıkları ise hep başkalarının dilleriyle yükselmiştir. Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Şırnak'ın bir tarafı Irak, bir tarafı Suriye. Her iki tarafta yaşayanlar da hangi kökene, hangi inanca, hangi mezhebe sahip olursa olsunlar, bizim binlerce yıllık kardeşlerimizdir. Maalesef her iki tarafta da istismarcı terör örgütlerinin, zalim rejimlerin veya mezhepçi fanatiklerin yol açtığı acılar yaşanıyor. Terör örgütleri lafa geldiğinde sizin tüm hassasiyetlerinizi, tüm hayallerinizi istismar ederler. Ama gerçekte bu örgütlerin her biri coğrafyamızla da inancımızla da ilgisi olmayan, sadece kendi çıkar ve hesapları için burada bulunan ülkeler için çalışıyor. Canı yanan, kanı dökülen, evlat acısı çeken biziz. Ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz? Bu anlayışla biz, 18 yıldır ülkemizde 'Herkes için demokrasi, herkes için kalkınma' diyerek gece gündüz hizmet ediyoruz."

'KARŞIMIZA ÇIKARTILMADIK TERÖR ÖRGÜTÜ KALMADI'

Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi karıştırılması için önüne çıkartılmadık terör örgütü kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Size hem demokrasi hem kalkınma anlamında en küçük ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur. Türkiye'de bunlar yaşanırken sınır komşularımızda durum nedir, aynı manzarayı orada görmek mümkün mü? Şırnak'ı Iraklaştırmak için Suriyeleştirmek için yıllarca hem siyasi hem terör boyutuyla uğraşanlar bu gerçekleri görmüyor mu? Elbette görüyor. Ama onların derdi size daha iyi, daha özgür, daha müreffeh bir hayat ve gelecek sağlamak değil ki. Onların tek derdi, kendilerine el altında verilen ajandada yazılanları uygulamaktır. Onların tek çabası Türkiye'yi Iraklaştırmak, Suriyeleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaktır. Dağda terörist olarak gezeninin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da, medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiç birinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler. Hatırlayınız bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik tüm yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün bu gayretimize cevabı ise şehirlerimizi mahalle mahalle çukurlarla bölmeye çalışmak olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşünmeyenler ne yaptı? Bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Çünkü amaçları hepimizin ortak bir meselesini suhuletle çözmek değil, kaos oluşturarak milleti birbirine düşürmekti. Bunları söylerken elbette geçmişte yapılan hataları, kötü uygulamaları, eksik ve yanlış işleri görmezden gelmiyor değilim. Bir avuç tek parti seçkini dışında bu milletin tamamı aynı sıkıntıları yaşadı. Biz de kendi mecramızda haklarımızın elimizden hukuksuzca alınması dahil, cezaevine girmek dahil, siyasetin dışında bırakılmaya çalışılma dahil pek çok eziyete de maruz kaldık. Hükümetlerimiz döneminde de atığımız her adımlarda akıl almaz engellerle karşılaştık. PKK'sından FETÖ'suna kadar, karşımıza çıkartılmadık terör örgütü kalmadı. Darbe girişimi başta olmak üzeri her türlü saldırıya maruz bırakıldık. Hamd olsun milletimizle birlikte tüm bunları birer birer aştık. Aklımıza hiç bir zaman terör örgütü kurmak gelmedi. Aklımıza hiç bir zaman kadınları, çocukları katlederek kendimize hakimiyet alanı tesis etmeye çalışmak gelmedi. Aklımıza hiç bir zaman ülkemize ve milletimize zarar verecek herhangi bir yola başvurmak gelmedi. Çünkü bizim derdimiz hakkımız olan özgürlüklere ve hizmetlere ulaşabilmekti. Mücadelemizi de hep bu yönde verdik."

'IRAK'TA, SURİYE'DE, AKDENİZ'DE, KARADENİZ'DE BOZDUK'

Türkiye'nin bugün demokraside ve kalkınmada eski dönemle mukayese edilemeyecek ileri bir noktada bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Suriye, Akdeniz ve Karadeniz'deki oyun ve senaryoları bozduklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemiz büyüdükçe ve güçlendikçe karşımıza çıkarılan engellerin mahiyeti de değişiyor. Dün 3- 5 teröristle, 3- 5 milyar dolarlık manipülasyonlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlardı. Artık bunlar işe yaramadığı için olsa gerek küresel ölçekte senaryolar ve oyunlarla üzerimize geliyorlar. Biz bu senaryoların her birini boşa çıkartıyor, oyunların her birini bozuyoruz. Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de bozduk. İçinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda bozduk. Artık bu ülke milleti ve devletiyle başkalarının ittiği yönde değil, kendi hedeflerinin peşinden ilerliyor. Türkiye, Şırnak'ıyla ve diğer 80 vilayetiyle 2023 hedeflerine uluşmak kararlığıyla yoluna devam ediyor. İşte dün Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizin bulduğu ilk doğalgaz rezervinin sondaj çalışmasındaydım. Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. Fatih gemimiz önümüzdeki aylardan itibaren aynı sahada yeni bir kuyuda sondaja başlayacak. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor. Türkiye bu zenginlikleri ne yapacak? Bölgemizdeki kimi ülkeler gibi bunları har vurup harman savuracak, götürüp Avrupa ve Amerika'nın kasasına akıtacak değiliz. Bu zenginlikleri 81 vilayetimizin tamamını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin refahı, kalkınması ve geleceği için kullanacağız. Türkiye bu noktaya kolay gelmedi. Bizim dedelerimizin ömrü cephelerde savaşarak geçti. Bizim babalarımızın ömrü harap haldeki bir ülkenin tüm yükünü omuzlayarak yokluk ve baskı altında geçti. Bizim ömrümüz hem hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, hem şehirleri ve ülkemizi geliştirme mücadelesiyle geçti. Bugün ortaya yaşa ulaşan evlatlarımız nispeten daha iyi bir şartlarda hayat sürüyor. İnşallah torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız. Gençlerimizin gözünde bu heyecanı, bu ışığı, bu kararlığı görüyorum. Hali hazırda yürüttüğümüz bu mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda inşallah hep birlikte geleceğimize daha bir güvenle bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından mevcut İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın yeniden aday gösterildiği seçimde tek listeyle seçime gidildi.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldıktan sonra 3,5 milyar lira yatırım bedelli 591 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmasına, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Şırnak Belediyesi'ni kazanmasından dolayı Şırnaklılara teşekkür ederek başladı. Şırnaklıların, 31 Mart seçimlerdeki evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine cesaret aşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalli idare seçimlerinden 20 gün önce Şırnak'a geldiğimizde sizlerle AK Parti'yi zirveye çıkarmak üzere ahitleşmiştik. Şırnak'tan bize, davamıza, adayımıza sahip çıkmasını rica etmiştik. Allah'a hamdolsun Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart'ta bizi mahcup etmedi. Ülkemizin en kritik seçimlerinden Şırnak, adeta destan yazdı. Yüzde 62'lik rekor oy oranıyla Şırnaklı kardeşlerim tercihini AK Parti'den ve AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinden yana kullandı. Şırnak ferasetiyle, dik ve sağlam duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. 31 Mart seçimleri sadece Şırnak'ta değil, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bu seçimlerle beraber ülkemizin terörle mücadelesini çok daha kararlı, çok daha etkin bir şekilde yürütmeye başlamıştır. Terörden mağdur olan kardeşlerimiz bölücü örgütüne karşı tepkilerini çok daha gür bir sesle ifade eder oldular. 31 Mart seçimlerdeki tavrınızla evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine siz cesaret aşıladınız. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz. Bölgemizin geleceğinden teröre ve şiddete yer olmadığınızı siz haykırdınız. İstismar siyasetiyle bir yere varılamayacağını tüm dünyaya siz ilan ettiniz. Demokrasi dışında yol arayanlara, tehditle, şantajla, halkın iradesine gasbetmek isteyenlere 31 Mart'ta esaslı bir ders verdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak, terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz. Bize ve tüm Türkiye'ye bu iftiharı, bu gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize güvendiğiniz, bize inandığınız 11 Mart'ta, Adliye Meydanı'nda verdiğiniz söze sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. 31 Mart seçimlerinde siz bize sahip çıktınız, inşallah biz de size sahip çıkacağız. Sizi, bizi özellikle birbirine bağlayan o bağlara sahip çıkacağız. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüzle Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceğiz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla Şırnak'ı büyütmeyi, daha da güzelleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'BİZİM HİZMET ANLAYIŞIMIZDA PARTİZANLIK YOKTUR'

AK Parti olarak 18 yıldır Türkiye'ye yaptıkları hizmete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet anlayışlarında partizanlığa yer olmadığına vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir zamanlar maalesef Şırnak'ın caddelerinde foseptik atıkları vardı. Ama şimdi bunlar artık yok, tarih oldu. Bugün Şırnak'a gelince elimiz boş gelmedik. Bugün burada eğitimden sağlığa, spordan altyapıya, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda Şırnak'a kazandırdığımız yaklaşık 3,5 milyarlık 591 yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Şırnak bizim gözbebeğimiz. Biz Şırnak'a ve Şırnaklı kardeşlerimize sevdalıyız. Biz sizi çıkar için, 3 kuruşluk dünya menfaati için değil sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Her zaman söylüyorum; biz milletimize efendi olmak için hizmetkar olmak için geldik. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirme yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda insanları etnik kökenlerine, inançlarına, dillerine göre ayırmak yoktur. Bizim hizmet anlayışımızda Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. Biz hizmet götürürken aldığımız oya değil, ihtiyaca bakarız. Yatırım yaparken kökenlere değil, şehirlerin durumlarına bakarız. Biz proje geliştirirken başka hiçbir şeye değil, ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde siyasi tercihine, etkin kökenine, diline, inancına asla aldırmadan hizmet üretiyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü' şiarıyla 83 milyonun tüm fertlerini kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz. Çünkü biz gök kubbede baki kalan hoş sedaların en güzellerini işte bu hizmetler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimizin, gayretimizin en somut göstergesidir. Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldanmadan Şırnak'ı tarihin en büyük kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Son 18 yılda Şırnak'a eski rakamla 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik."

'MESLEK ODALARININ SABOTAJLARINA RAĞMEN SAĞLIK SİSTEMİMİZİN AKSAMASINA İZİN VERMEDİK'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede önemli başarılar sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanların başından geliyor. Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alanda gücü ve başarısı çok daha iyi anlaşılmıştır. Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini son 8 ayda katbekat toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu sağlık krizini hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük. Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşımıza testten, teşhis, tedavi ve ilaca kadar gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Muhalefetin ve gözünü hırs bürümüş meslek odalarının sabotajlarına rağmen sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik" dedi.

'TÜRKİYE'DE SANDIK VE DEMOKRASİ DIŞINDA HİÇBİR MEŞRUİYET ALANI YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda Türkiye'yi prangalarından, korkularından, iradesine vurulan zincirlerden kurtardıklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, "Milletin iradesini ne demokrasi düşmanı vesayet odaklarına ne de FETÖ'den PKK'sına kadar eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik. Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Terörle, baskıyla, aba altında sopa göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskiden kalmıştır. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimi nasıl başarısız olduysa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacaktır. Bunun için hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Kardeşliğimiz yücelteceğiz, dayanışmamızı büyüteceğiz. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize yönelik saldırılar karşısında birbirimize kenetlenerek, fitne odaklarına gereken cevabı vereceğiz. Tarih boyunca olduğu gibi Türk, Kürt, Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Laz, Arnavut tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız. Tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Her karışı için büyük bedeller ödediğimiz tek vatan üzerine ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'de vücut bulan tek devlet sınırlarında huzurlarınızda yaşayacağız" diye konuştu.

Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü AKSARAY'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eve gelen polise kapıyı açtıktan sonra babasının bıçaklamaya devam Onur İnce, polisin tabancayla ateş edip kolundan yaralaması sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında meydana geldi. Babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.

POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİOnur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İnce'yi ateş edip, kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDISağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren baba Atlas İnce'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 151 oldu

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 412'nci günde de sürüyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 2014 yılında 26 yaşındayken kaçırılan oğlu Çetin için gelen Düzgün Özkan ve Mersin'de 19 yaşındayken kaçırılan kardeşi Çetin için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Ahmet Kurt ile oturma eylemindeki aile sayısı 151 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

'GELSİN, TESLİM OLSUN'Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 2014 yılında kaçırılan oğlu Çetin için gelen Düzgün Özkan, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Pülümür'den Tunceli'ye gelirken kayboldu. Diğer gün emniyete başvurduk. O gün bugündür haber alamadık. Örgüt tarafından kaçırılmış, götürülmüş. Oğlum lokantacılık yapıyordu. Hiç izine rastlamadık. Sadece aldığım bilgilere göre Suriye'dedir. Gelsin teslim olsun. Oralarda polisimiz var, askerlerimiz var. Benim sesimi duyuyorsa, gelsin teslim olsun. Nişanlıydı. Ailecek yanındayız. Artık yeter. O yüzden buraya geldim. Oğlumun geri gelmesini istiyorum" dedi.

2013 yılında Mersin'den kaçırılan kardeşi Çetin için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Ahmet Kurt, şunları kaydetti:

"7 senedir haber alamıyoruz. İşe gidiyorum diyerek evden çıktı. Bir daha geri gelmedi. Narenciye işinde çalışıyordu. HDP'ye de gittik. Olumlu bir haber alamadık. Giderken 19 yaşındaydı. Okuma yazması yoktu. Buraya ailelere destek olmak için de geldim. Eylemimizi sürdüreceğiz. O gelene kadar bekleyeceğiz. Artık analar ağlamasın. Eğer beni duyuyorsan. Gel devlete teslim ol."

Evinde fenalaşan yaşlı kadını, itfaiye camı kırıp kurtardı

ÇORUM'da yalnız yaşadığı evinde fenalaşarak düştüğü yerden kalkamayan Naile Top (82), komşularının haber vermesi üzerine pencerenin demir korkulukları ve camı kırıp içeri giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşlı, kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi, Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan Naile Top, bilinmeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki komşuları, yaşlı kadının düştüğü yerden kalkamadığını fark etmesi üzerine eve girmeye çalıştı. Kapalı olan eve girmeyi başaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirim yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ve uzun uğraşlara rağmen demir kapıyı açamayan ekipler, penceredeki demir korkulukları, arından da camı kırarak içeri girdi. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Traktör çaya devrildi, altında kalan sürücü öldü

BURDUR'da çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Zeynep Sayın (50) yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Karaçal köyünde oturan Zeynep Sayın, 32 AV 760 plakalı traktörüyle saat 17.30 sıralarında tarlasından evine dönerken Değirmen önü mevkiinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan traktör çaya devrilirken, sürücü Zeynep Sayın altında kaldı. Kazayı gören bir vatandaş tarafından traktörün altından çıkarılan Zeynep Sayın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Sayın'ın acı haberi alan yakınları olay yerine koştu. Sayın'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cezaevi lojmanı altyapı çalışmasında toprak kaydı: 1 işçi öldü

TEKİRDAĞ Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü yanında yapılan ek lojman inşaatı altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerden Eşref Dere(52), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü yanında ek lojman inşaatın altyapı çalışması sırasındaların toprak kayması meydana geldi. Göçükte işçilerden Eşref Dere, toprak yığınları altına kalması üzerine işçilerin haber vermesiyle bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmalarını olay yerine gelen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de takip etti. Yaklaşık 2 saat süren ve arkadaşlarının da büyük umutlarla beklediği kurtarma çalışmasında toprak altında kalan Eşref Dere'nin cansız bedeni çıkarıldı. Dere'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bilirkişi görevlendirdi.

Taziyeden dönen baba- kız, kazada yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ile 5 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce hayatını kaybeden akrabalarının taziyesinden dönen Mustafa Kıymet (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı otomobil ile Müjdat Dokuz'un (37) kullandığı 46 ACR 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kıymet ile kızı Şükran Kıymet (5) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı baba ile kızını İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te ambulans takla attı: 2 yaralı

BİLECİK'te hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Bozüyük Devlet Hastanesi'nden hasta olmaya giden 11 AB 427 plakalı ambulansın sürücüsü Mehmet Saçaklı, Susuz köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak devrildi. Kazada sürücü Saçaklı ve araçta bulunan hemşire Burcu Tavşan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulans helikopterle sevk edildi

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Sarıkaya (56) ağır yaralandı. Sarıkaya, 120 kilometre uzaklıktaki Kayseri kent merkezine ambulans helikopterle sevk edilerek, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Sarız ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 06 GE 2358 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan Sarıkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Sarıkaya'nın, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter sevk edildi. Sarıkaya, ambulans helikopter ile 120 kilometre uzaklıktaki Kayseri kent merkezine götürülerek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kırgızistanlı 2 kişi, 'sahte' dolarla yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada sahte 4 bin 400 dolar ile yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Kırgızistanlı 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü haber merkezine gelen 2 kişinin sahte para taşıdığı ve piyasaya sürdüğü ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 07 AJG 382 plakalı otomobili takibe aldı. Antalya'nın Serik ilçesinden itibaren takip altına alınan otomobil, Sarısu Tünektepe istikametinden kent merkezine doğru seyir halindeyken Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri tarafından 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda durduruldu. Ekipler araç içerisinde bulunan Kırgızistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına alındı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada ise şüphelilere ait çantada 44 adet sahte 100 ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Polis ekipleri paraya el koyarken, Kırgızistan uyruklu 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

==========================KIRIKKALE - Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de, kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Elif Ö. (25) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında meydana geldi. Elif Ö. yönetimindeki 18 AG 350 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar D.'nin kullandığı 71 AGG 713 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Elif Ö. yaralanırken, 2 araçta da hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Elif Ö.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Elif Ö., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.