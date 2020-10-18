Son dakika haber... Bakan Selçuk: "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Selçuk: "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

18.10.2020 15:02

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63'ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 63'ünün yerli üretim olduğunu belirten Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı" açıklamasını yaptı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

-İHA-

Son dakika haber... Bakan Selçuk: 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Son dakika haber... Bakan Selçuk: 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Zehra Zümrüt Selçuk, Şeker Hastalığı, Ziya Selçuk, Kanser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Selçuk: '1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık' - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Bakan Selçuk: "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" - Son Dakika
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