Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ

16.05.2022 15:24

Son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200'ü aştı.

KONYA'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200'ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı. Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ
Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ
Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ
Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ

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Halkapınar, Ereğli, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURU 1200'Ü GEÇTİ - Son Dakika
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