Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü - Son Dakika

Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü

Son dakika habere göre - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu ifade etti.

- İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi

MANCHESTER - İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu ifade etti.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace dün Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Araçları teknolojileri konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi. İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Bakan Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Geçen yıl Temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktalarını ve iki nakliye uçağını tahrip etti" dedi. Wallace, İHA'ların istihbarat topladığını, gözetleme yaptığını, cephe ve tedarik hatlarının lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptığını vurguladı.

"Oyun değiştirici nitelik"

Yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan silahsız hava araçlarının başarısına değinen Wallace, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahil oluşunu ve elektronik savaşı, hafif silahlı insansız hava araçları, tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya yönelik akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün" diye konuştu. Raporlara göre Esad rejiminin ağır kayıplar verdiğini ifade eden Bakan Wallace "3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizat ve karargah. Bu iddiaların yarısı doğru olsa bile sonuçları oyun değiştirici niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"Küresel tablo değişti"

Ülkesinin denizaşırı üslerde görev yapan askerlerine teşekkür eden Bakan Wallace bir sonraki tehdide hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, "Küresel tablo değişti. Tehditler her yönden geliyor. İlla ki bunlar sert güç tehlikeleri olacak diye bir şey yok. Bugün korona virüsle karşı karşıyayız, yarın bu, üst seviye siber saldırı olabilir" diye konuştu. Küreselleşmenin tehlikelere daha fazla açık bıraktığını belirten Wallace, "Bu yüzden rakiplerimizin bizi arkadan vurmak için ve yeni teknolojiler kullanma tehlikesi ile karşı karşıyayız" dedi.

Wallace ayrıca, İngiltere'nin ilk üç koruyucu uçağının üretilmesi için 65 milyon sterlin değerinde sözleşme imzalandığını açıkladı. 2024 ortasına kadar hizmete gireceğini ve İngiltere tarafından ilk işletilen sistem olacağını söyledi.

İngiltere, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
22:13
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | - İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türk İHA'larına övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]