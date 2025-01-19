Rock müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi, kuruluşunun 40'ıncı yılında ülkenin dört bir yanındaki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Grup, Türkiye Turnesi tamamlandığında İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Artvin'e, Edirne'den Antalya'ya kadar birçok şehirde sahne almış olacak.
40 yıl boyunca Türk müziğine yön veren, toplumsal duyarlılığı ve derinlikli şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Bulutsuzluk Özlemi, geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak. Grup, "Güneye Giderken", "Sözlerimi Geri Alamam", "Tepedeki Çimenlik", "Yaşamaya Mecbursun" gibi klasikleşmiş şarkıların yanı sıra hiç yayınlanmamış yeni şarkıları da seslendirecek.
Bulutsuzluk Özlemi'nin ilk bölümü açıklanan turne programı şöyle;
24 Ocak Cuma Bandırma Hayal Kahvesi
25 Ocak Cumartesi Çanakkale Mekan Sestra
31 Ocak Cuma Güre Hayal Kahvesi
4 Şubat Salı Antalya The Bar Community
5 Şubat Çarşamba Isparta Holly Stone
6 Şubat Perşembe Denizli Holly Stone
14 Şubat Cuma Bursa Hayal Kahvesi
15 Şubat Cumartesi İstanbul Hayal Kahvesi Atakent
20 Şubat Perşembe Uşak Holly Stone
21 Şubat Cuma İzmir Hayal Kahvesi
25 Şubat Salı Aydın Holly Stone
26 Şubat Çarşamba Manisa Holly Stone
27 Şubat Perşembe Muğla Holly Stone
3 Nisan Perşembe Mersin 6: 45 Pub
4 Nisan Cuma Adana Hayal Kahvesi
5 Nisan Cumartesi Hatay Kalyon Live
10 Nisan Perşembe Kocaeli Hayal Kahvesi
11 Nisan Cuma Ankara IF Performace Hall
17 Nisan Perşembe Giresun Hayal Kahvesi
18 Nisan Cuma Samsun Ferdinand
19 Nisan Cumartesi Sinop Kültür Merkezi
Son Dakika › Kültür Sanat › Bulutsuzluk Özlemi 40. Yıl Turnesi ile Türkiye'nin Dört Bir Yanında - Son Dakika
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