Bulutsuzluk Özlemi 40. Yıl Turnesi ile Türkiye'nin Dört Bir Yanında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bulutsuzluk Özlemi 40. Yıl Turnesi ile Türkiye'nin Dört Bir Yanında

Bulutsuzluk Özlemi 40. Yıl Turnesi ile Türkiye\'nin Dört Bir Yanında

Rock müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi, 40. yılını kutlayarak Türkiye genelinde bir turne düzenleyecek. Grup, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturacak.

19.01.2025 11:23  Güncelleme: 11:24
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Rock müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi, kuruluşunun 40'ıncı yılında ülkenin dört bir yanındaki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Grup, Türkiye Turnesi tamamlandığında İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Artvin'e, Edirne'den Antalya'ya kadar birçok şehirde sahne almış olacak.

40 yıl boyunca Türk müziğine yön veren, toplumsal duyarlılığı ve derinlikli şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Bulutsuzluk Özlemi, geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak. Grup, "Güneye Giderken", "Sözlerimi Geri Alamam", "Tepedeki Çimenlik", "Yaşamaya Mecbursun" gibi klasikleşmiş şarkıların yanı sıra hiç yayınlanmamış yeni şarkıları da seslendirecek.

Bulutsuzluk Özlemi'nin ilk bölümü açıklanan turne programı şöyle;

24 Ocak Cuma Bandırma Hayal Kahvesi

25 Ocak Cumartesi Çanakkale Mekan Sestra

31 Ocak Cuma Güre Hayal Kahvesi

4 Şubat Salı Antalya The Bar Community

5 Şubat Çarşamba Isparta Holly Stone

6 Şubat Perşembe Denizli Holly Stone

14 Şubat Cuma Bursa Hayal Kahvesi

15 Şubat Cumartesi İstanbul Hayal Kahvesi Atakent

20 Şubat Perşembe Uşak Holly Stone

21 Şubat Cuma İzmir Hayal Kahvesi

25 Şubat Salı Aydın Holly Stone

26 Şubat Çarşamba Manisa Holly Stone

27 Şubat Perşembe Muğla Holly Stone

3 Nisan Perşembe Mersin 6: 45 Pub

4 Nisan Cuma Adana Hayal Kahvesi

5 Nisan Cumartesi Hatay Kalyon Live

10 Nisan Perşembe Kocaeli Hayal Kahvesi

11 Nisan Cuma Ankara IF Performace Hall

17 Nisan Perşembe Giresun Hayal Kahvesi

18 Nisan Cuma Samsun Ferdinand

19 Nisan Cumartesi Sinop Kültür Merkezi

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bulutsuzluk Özlemi 40. Yıl Turnesi ile Türkiye'nin Dört Bir Yanında - Son Dakika

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