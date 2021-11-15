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Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi - Son Dakika

Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi

15.11.2021 17:29
Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi

Oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı yaşamını yitirdi. Selahattin Kayacı, Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Aysun Kayacı'nın, babasının cenazesine katılmadığı görüldü. İşte detaylar...

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aysun Kayacı'nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.

2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen ve uzun yıllardır babasıyla küs olduğu bilenen Aysun Kayacı'nın babasının cenaze namazına katılmamış olması cenazeye katılanlar tarafından yadırgandı.

"KIZINI ÇOK SEVERDİ"

Selahattin Kayacı'nın komşusu Hülya Öztürk, "Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum. Kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi çok güzel olduğunu, aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere'deydi. Sanıyorum bir gün gelirler diye beklerdi. Öyle içinde bir burukluk olurdu hep" dedi.

O SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Aysun Kayacı, yıllar önce NTV'de ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.

Tepki çeken açıklamalarından sonra Türkiye'ye terk etmek zorunda kalan Aysun Kayacı, twitter'da sık sık trend topic oluyor. Herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmayan Aysun Kayacı'nın gizemli yaşamı oldukça merak ediliyor.

Kayacı, mankenliğin yanı sıra oyunculukta yaptı. 'Zehirli Çiçek', 'Çat Kapı', 'Sessiz Gemiler' ve 'Doktorlar' gibi dizilerde rol aldı.

Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen 42 yaşındaki Aysun Kayacı'nın bankacı eşi Efe Kapancı ile birlikte Dubai-Londra arası mekik dokuduğu öğrenildi.

Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi
Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi
Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi
Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi
Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi
Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi

Aysun Kayacı, Mesut Yılmaz, Londra, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aysun Kayacı'yı yıkan ölüm haberi - Son Dakika Magazin


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