Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'deki orman yangına ilişkin açıklama: Yayılması durduruldu

Çanakkale'nin Kayadere köyü yakınında başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan orman yangınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, yangının yayılmasının durdurulduğunu ifade ederek, "İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.Öte yandan Erdoğan, "Vatandaşlarımızı daha tedbirli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

Erdoğan, 'Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasına Çanakkale'deki orman yangınıyla başlayan Erdoğan, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Vatandaşlarımızı daha tedbirli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN İKİ GÜNDÜR SÜRÜYOR

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen söndürülemedi. 9 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için canla başla çalışan ekiplerin alevlerin arasındaki zorlu anları ise videoya alındı. O anları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı.

"İYİ Kİ VARLAR"

Yumaklı "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar... Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgar ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin." ifadelerini kullandı.

KARA YOLU KAPATILDI

Çanakkale'deki yangın dün 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ederken bölgeye yakın olan Kayadere köyü ile Damyeri mevkiinin tedbir amaçlı boşaltıldığı ve vatandaşların yurtlara yerleştirildiği açıklandı. Çanakkale-Çan kara yolu da trafiğe kapatıldı.

"YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgeden yaptığı açıklamada, "1500 hektarlık bu alanın çevresi tamamen kesilmiş vaziyette. Şu anda yangının ilerlemesini gösterecek herhangi bir durum yok. Yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse, öğleden sonra akşamüstüne doğru genel resmi daha net şekilde görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

9 KÖY BOŞALTILDI, 1251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangında gece boyu devam eden çalışmalar sırasında yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 9 köy tahliye edildi. 9 köydeki 337 hanenin boşaltılması ile buralarda yaşayan 1251 kişi de kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri ile KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangının tehdit ettiği bir başka nokta olan Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de ekipler tarafından boşaltıldı. Merkezde kalan 72 yaşlı da tahliye edilerek Terzioğlu Kredi Yurtlar Kurumu Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahaleler yoğunlaştı. 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ile yangının söndürülmesi için çalışmalara yeniden başladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte olası tüm tedbirler de en üst seviyede tutuluyor. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için Çanakkale-Çan karayolunda da sivil araç geçişine izin verilmediği bildirildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

Dünden bu yana devam eden yangın sırasında evlerinde veya müdahale sırasında 83 kişi dumandan etkilendi. Sağlık Bakanı Koca, "14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir." dedi.