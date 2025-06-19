MSB\'den İsrail\'in İran Saldırısına Kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

MSB tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıktaki toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu aktaran Tuğamiral Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hudut hattında üst seviyede güvenliğin tesis edildiği belirten Aktürk, "2'si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 681'e ulaşmıştır. Son bir haftada engellenen bin 342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 38 bin 979 olmuştur" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur"

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonrası TSK'nın olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirleri aldığını dile getiren Tuğamiral Aktürk, "İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 17 kilogramdan fazla (17.049 g) uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Aktürk, 8 Ocak'ta başlayan "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 157, Menbic bölgesinde 131 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir. 13 Haziran'da, Genelkurmay Başkanımız, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımızın yer aldığı Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıya katılan Sayın Bakanımız, aynı gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile bir araya gelmiştir. Sayın Bakanımız dün de (18 Haziran) beraberinde Genelkurmay Başkanımız, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız ile Van'a gitmiş, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında 3'üncü Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birlik komutanlarının yer aldığı video telekonferans toplantısı gerçekleştirmiş, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmuş, ardından makamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı'nı kabul etmiş, müteakiben komuta kademesiyle birlikte 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü' dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılmıştır."

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın programına ilişkin bilgi veren Aktürk, "12 Haziran'da resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye giden Sayın Genelkurmay Başkanımız, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş aynı zamanda çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmuştur. Sayın Genelkurmay Başkanımız, 16 Haziran'da resmi davetlisi olarak ülkemize gelen İtalya Genelkurmay Başkanı'nı, 17 Haziran'da NATO Askeri Komite Başkanı'nı ağırlamıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasında icra edilen Güven Arttırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan uygulamalara dair bilgi veren Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında; Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı, Aksaz Deniz Üs Komutanımızı 17-19 Haziran tarihleri arasında Muğla'da, Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımızı 18-19 Haziran'da Edirne'de ziyaret etmektedir" dedi.

"İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hukuka aykırı olarak tanımlayan Tuğamiral Aktürk, "İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere yoğunlaştığı dönemde İsrail, komşumuz İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı bir saldırı başlatarak bölgesel istikrarı ve huzuru bir kez daha riske atmıştır. İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, çatışmaları yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sınır tanımayan bu saldırgan tutum, bölgeyi kaosa sürüklemektedir. İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhal son vermelidir" diye konuştu.

Somali'de deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemisinin dönüşüne ilişkin konuşan Aktürk, "Öte yandan Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemimiz ve beraberindeki destek gemileri ile söz konusu gemilere refakat ve koruma görevi icra eden Somali Deniz Görev Grubunda görevli Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın ülkemize uğurlanması maksadıyla Mogadişu Limanı'nda Somalili üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla uğurlama töreni düzenlenmiş ve gemilerimizin geri intikali 15 Haziran'da başlamıştır. Gemilerin Temmuz başında ülkemize ulaşması beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Meydana gelen orman yangınlarıyla aktif bir şekilde mücadele edildiğini belirten Aktürk, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında; 11 Haziran'da Lapseki/ Çanakkale'de, 13 Haziran'da Karaburun/ İzmir'de, 14 Haziran'da Foça/İzmir'de, 18 Haziran'da Karesi/ Balıkesir ile Orhaneli/ Bursa'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 10 helikopterimiz, 51 sorti yaparak 106 ton su atmıştır. Bu çerçevede, 2025 yılında meydana gelen 7 ayrı bölgedeki orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne 12 helikopter ile 54 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 6 Haziran'da Kuzey Makedonya'ya teslim edilmiştir. Ülkemizin Avrupa kıtasına gerçekleştirdiği ilk obüs ihracatı olması açısından büyük önem taşıyan bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Yine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün 'Dershanesiz Okul Modeliyle'" temin edilmesi amacıyla 'Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü' 13 Haziran'da imzalanmıştır" dedi.

İsrail-İran çatışması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail-İran çatışmasına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"İran'ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran'a saldırmıştır. İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. İsrail'in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır. Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir."

İsrail uçaklarının Türk Hava Sahasını ihlal ettiğine dair haberler

Bakanlık kaynakları, İsrail uçaklarının İran'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır."

Türkiye'nin hava savunma sistemi

Bakanlık kaynakları, İsrail-İran çatışması sürerken Türkiye'nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır."

İran'dan Türkiye'ye göç dalgası ihtimali

Bakanlık kaynakları, İsrail'in İran'a yönelik hava harekatları sürerken İran'dan Türkiye'ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7 gün 24 saat görev başındadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir."

Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı

Bakanlık kaynakları, birçok ülkeden uçağın katıldığı Konya'daki Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı ile ilgili de şunları söyledi:

"Planlamalarına 2024 yılında başlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı 23 Haziran 04 Temmuz tarihleri arasında Konya'da icra edilecektir. Bir yıl öncesinden planlanmış bir tatbikattır. Bahse konu tatbikata; ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün fiili olarak; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya gözlemci statüsünde katılım sağlayacaktır. Katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerini artırmak ve müşterek/birleşik harekat usullerini deneyerek görev etkinliğini azami seviyeye çıkarmaktır. Tatbikat kapsamında; katılımcı filoların paket kol içerisinde hem hava-hava, hem de hava-yer görevlerini icra etmesine yönelik çift rollü eğitimler, TSK envanterinde bulunan elektronik harp teçhizatı ile tehdit sistemleri kullanılarak gerçek şartlarda karşılaşılması muhtemel tehditlere ve karıştırma yöntemlerine yönelik eğitimler ile müşterek ve birleşik görev nevilerinden öne çıkan; yakın hava desteği, su üstü unsurlarına karşı hava harekatı, zamana duyarlı hedefleme, dinamik hedefleme ve benzeri görevler icra edilecektir." - ANKARA