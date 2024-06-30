Özgür Özel \'Emek Mitingi\'nde konuştu: Geçim olmazsa seçim olur

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kocaeli'de düzenlediği 'Emek Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Biri çıkmış 'Önümüzde 4 yıl seçimsiz dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' diyor. Bu meydandan önce şu sesi duyun; 'Geçinemiyoruz…' Size uyarım şudur; geçim olmazsa seçim olur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı Gebze'yi duy. ya geçim ya seçim. Eğer geçim yoksa seçim var" dedi.

CHP'nin Gebze ilçesinde kapalı pazar alanında düzenlediği 'Emek Mitingi' bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Mitinge Özel'in yanı sıra genel merkez yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri, il, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HER SEFERİNDE UYARDIK'

Mitingde konuşan Özgür Özel, iktidara seslenerek, "Yerel seçimlerden bu yana Türkiye'de bir dizi miting yaparak sesini duyuramayanların sesi olmaya, onların sesini duyurmaya gayret ediyoruz. Eğitim mitingi, emekli mitingi, çay mitingi, buğday mitingi yaptık ama her seferinde de uyardık. Temmuz geliyor, hayat pahalılığı var; enflasyon eziyor ve asgari ve emekli ücretlerine hem enflasyon zammını vermek hem refah payını vermek, emekçinin hakkını vermek, vergide adaleti sağlamak, kuşa dönmüş maaşları artan vergi kademelerine kurban etmemek ama özellikle asgari ücrete enflasyonu ve refah payını vermek zorundasınız. Bunu yapmazsanız biz bu sesi duyarız, meydanlara çıkarız dedik. Dinlemediler, sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ YÜZDE 81'İNİ ALIRKEN BİZLER YÜZDE 1'İ BİLE ALAMIYORUZ'

"Bu düzene yazıklar olsun" diyen Özel, "Yoksulluğa, enflasyon karşısında ezilmeye, güvensizliğe alışın diyorlar. Alışmayacağız. Bugün ülkede gelir adaletsizliği en üst noktaya çıktı. Bugün, Türkiye'de en zengin yüzde 20 bütün paranın, bütün varlıkların yüzde 81'ini alıyor ama en yoksul yüzde 20, sadece yüzde 0.5'ini alıyor. Yani birilerini yüzde 81'ini alırken birileri bizler, sizler yüzde 1'i bile alamıyoruz. İşine gelince 'Dedelerimiz Çanakkale'de koyun koyuna yatıyor', işine gelince 'Hepimiz aynı gemideyiz', işine gelince 'Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bugünlerde' diyorlar. Kardeşim savaşta, askerde, emekte bu insanlar var ama bölüşürken bu insanlar yok. Türkiye'nin en zengin yüzde 20'si, 32 bin dolar milli gelirle geçiniyor ama en yoksul yüzde 20'si 3 bin 600 dolar gelirle geçiniyor. Böyle bir ülke, böyle bir anlayış, böyle bir birliktelik olamaz. En tepedekiler ülkelerinde İspanya'yı, İtalya'yı hatta en üsttekiler İsveç'i, Danimarka'yı yaşarken bu insanlara Lübnan'ı, Venezuela'yı, Yemen kadar milli geliri layık görenlere, 'Orada oturun, durun, bekleyin' diyenlere şunu söylüyoruz; hakkımızı almadan durmayacağız ve söke söke alacağız" dedi.

'CHP İKTİDARINDA HER EMEKLİ EN AZ 1,5 ASGARİ ÜCRETE KAVUŞUNCAYA KADAR DURMAYACAĞIM'

Emeklilerle ilgili de konuşan Genel Başkan Özel, "Bu meydanda geçinemeyen herkes var. Eğer herkes, herkesin sesini duyar ve hep birlikte sesi yükseltirse başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Herkese geleceğiz, her derdi söyleyeceğiz ama öncelikle yıllarca emek vermiş çalışmış, alın teri, göz nuru dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. Bugün Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük emekli maaşı, bugün 0.6 asgari ücret düzeyindedir. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir. Bugün için bütün emeklilerin maaş ortalaması 12 bin 700 liradır ve bugün Türkiye'de verilen emekli maaşının yabancı dillerde tercümesi yoktur. Yabancı devlet adamlarıyla konuşurken, nüfusun çok önemli bir kısmının 270 euro ile geçinmek zorunda olduğu söylendiğinde muhataplarına dönüp 'Tercüme, dil hatası' sanıyorlar; 2 bin 700 euro sanıyorlar ama 270 euro olduğunu duyunca inanamıyorlar. Önce emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her emekli en az 1,5 asgari ücrete kavuşuncaya kadar durmayacağım. Hep beraberiz, hep beraber başaracağız" dedib.

'TÜRKİYE, AK PARTİ DÖNEMİNDE HOLLANDA KADAR TOPRAĞINI KAYBETMİŞ DURUMDA'

Çiftçilerle ilgili de konuşan Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çiftçiler, milletin efendisidir' dediği çiftçiler çok zor durumdalar. Maliyetler iki katına kadar artmış, ürünlerine verilen fiyatlar masraflarını dahi karşılamıyor. Tarlalar ipotekli ve tarlalar teker teker satılıyor. Türkiye, AK Parti döneminde Hollanda kadar toprağını, ekilir-dikilir olan arazilerini kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı. Her 4 gençten tarımla uğraşan 3'ünün gözü maaşlı bir işte. Yani gözü yolda. Toprağını, tarlasını arkada bırakıp gözü yolda, 1 maaşlı işte. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Yani kendine yeten bu güzel ülke artık karnını doyurabilmek için dışarıdan ithalat yapmak zorunda. İşçilerin, köylülerin hakkı verilmediği için bu sene 410 milyon lira gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i desteklemeye ayrılması gerekirken 5'te 1'i teklif edildiği için bu büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca bu çiftçiler doymadıkları gibi, geçinemedikleri gibi yaratılan sıkıntı ülkede büyük bir gıda enflasyonuna sebebiyet veriyor. Onun için, yaşamak için, yaşatmalılar; doyurmak için geçinmeliler" ifadelerini kullandı.

'ESNAFA BUNU REVA GÖRENLER, YANDAŞA SERVET AKTARIYOR'

Esnaflarla ilgili de konuşan Özel, "1 yılda işsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin arttı. Geniş tanımlı işsizlik 11 milyona ulaştı ve resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşte bu yüzden işsizlik sigortasından yararlanmayan yüzde 90'ın, iş isteyip bulamayan 11 milyonun sesi olmak, onlarla birlikte hak aramak için bu meydanlardayız. Çalışan, okuyan, atanmayan öğretmene, iktisat fakültesi öğrencisinden lise mezunu gencimize kadar, ne kadar geleceğinden endişeli, istihdamdan olmayan ve kendi kaderine bırakılmış gencimiz varsa Gebze'den hepsine selam olsun. 552 bin esnaf son 6 yılda kepenk kapattı. 500 bin çiftçi kayıp, 500 bin esnaf kayıp. Maalesef bu sene 32 bin 930 esnaf şu ana kadar iflas etti; kepenk kapattı. Borç, borçla ödeniyor. Elin, eşin, dostun kredi kartlarıyla borçlar kapatılmaya çalışılıyor. Maalesef esnafımıza el uzatması gereken Halk Bankası yandaşları fonluyor, zenginlere uygun krediler veriyor ancak esnaf kefalet kredisine bile ödendiği sırada faiz artışı yaptırıyor. Esnafa bunu reva görenler, yandaşa servet aktarıyor. Esnafımızın da, küçük esnafın da geçinemeyen herkesin sesi olmaya geldik" dedi.

'SANKİ BİZİ GRİ LİSTEYE SOKAN İSMET PAŞA'YMIŞ GİBİ ANLATIYORLAR'

Türkiye'nin gri listeden çıkarılması hakkında da konuşan Özel, "Yakasının rengi ne olursa olsun 2 yakası bir araya gelemeyen, aldığı maaşla geçinemeyen, borçlarını ödeyemeyen, evlatlarına iyi bir gelecek hazırlayamayan emekçiler var. Emekçi, tersanede de, fabrikada da, madende de, plazada da olsa emekçi emekçidir. Türkiye'nin bütün emekçileri birleşin ve hakkınızı alın. Söke söke alacağız. Bu ülkeyi yönetenler 2 gün önce büyük müjdelerle gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki, bizi gri listeye sokan İsmet Paşa'ymış gibi anlatıyorlar. Sanki gri liste Ecevit'ten, İnönü'den, Demirel'den, Özal'dan kalmış gibi anlatıyorlar. Daha 3 yıl önce Türkiye'yi gri listeye sokan bu iktidardır. Bugün güç, bela bütün emeklerimizle gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Yemen'dir, Suriye'dir, Çad'dır. Gri liste zaten yoksulların, sürünenlerin, kara para cennetlerinin olduğu ülkelerdir. Bugün oradan çıkmak övünç meselesi değil, 3 yıldır bu güzel ülkeyi orada tutmak utanç meselesidir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

'YAZIKLAR OLSUN ÖYLE MÜCADELEYE'

Elektriğe gelmesi beklenen yüzde 38 zam ile ilgili de konuşan Genel Başkan Özel, "Yarın 1 Temmuz. Yarın size zam yok ama elektriğe yüzde 38 evde, dükkanda, tarlada zam var. Elektriğe zam gelince iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Göreceksiniz bütün Türkiye'de su, ekmek, süt, her şey zamlanacak ama sadece asgari ücretliye zam vermemeye çalışan bir anlayış var ve bunu 'Enflasyonla mücadele' diye söylüyorlar. Açık söylüyorum eğer enflasyonla mücadele alın terini, parasını ödememek ile olacaksa yazıklar olsun öyle mücadeleye. Bundan sonra mücadele emeklinin, emekçinin, hepimizindir. Yarından tezi yok şunu hep beraber konuşalım ve buradan bir büyük kararlılığı haykıralım. Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti. Bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam, artış istiyoruz ve biz enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi.

'ARTIK KEMER SIKMAYACAĞIZ'

Özel, "Yüzde 68 dolaylı vergi, yüzde 21 sizin maaşlardan vergi, yaptı yüzde 89. Geri kalan fabrikatörler, üreticiler, ihracatçı, ithalatçılar, holdingler, müteahhitler, yandaşlar yüzde 11. Siz yüzde 89. Bunu tersine çevirene kadar mücadele edeceğiz. Sizin hakkınızı parayı kazanıp kur korumalı mevduattan milyarları kazanıp cebine koyanlara, siz sürünürken krizi fırsata çevirenlere teker teker o paraları alacağız, bu ülkede adaleti getireceğiz. Söz veriyorum. Ey Ankara, ey ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönetenler, milletin bıçak kemiğine dayandı. Artık bizde sıkacak kemer kalmadı. Artık kemer sıkmayacağız. Artık hakkımızı alacağız; mücadele edeceğiz. Biri çıkmış 'Önümüzde 4 yıl seçimsiz dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' diyor. Bu meydandan önce şu sesi duyun; 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur; geçim olmazsa seçim olur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı Gebze'yi duy. ya geçim ya seçim. Eğer geçim yoksa seçim var" diye konuştu.

'HAKKIMIZI ALMAYA ANT İÇİYORUZ'

"Bu mücadeleyi başlatıyoruz" diyen Özel, "1999'da bir yasa çıkmış. Önce EYT olmuş, büyük mücadelelerle çözülmüş ama şimdi 1 gün geç kaldı diye '17 yıl çalışsın' diyenler var. Onlara 'Emeklilikle adalet, kademe' diyoruz. Emekli olurken dediler ki 'Kısmi emekli olacaksınız, para bulun' dediler. Gidip bankadan kredi çektiler. Eşten, dosttan altın borçlandılar. Anasının malını satıp oraya koyan oldu ama kısmı emeklilik yapmadılar, mağdur ettiler ve iflasa, icraya sürüklediler. Vergide adalet olana kadar, servet sahipleri servetine göre vergi verip, çok kazanan çok, az kazanan az, kazanmayanlar artık vergi vermeyene kadar çok kazanandan çok alınacak, az kazanandan az alınacak. Servet sahibinden ona göre alınacak ve emekçiler hakkını alacaklar. Bu mücadeleyi başlatıyoruz. Bundan sonra nereye çağrılırsak koşa koşa gitmeye, meydanları doldurmaya, sokakları aşındırmaya ve hakkımızı almaya ant içiyoruz" ifadelerini kullandı.