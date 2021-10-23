Üye Girişi
Dışişleri Bakanlığından Filistin topraklarında hak ihlali yapan İsrail'e kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Filistin topraklarında hak ihlali yapan İsrail'e kınama

23.10.2021 19:31
Dışişleri Bakanlığından Filistin topraklarında hak ihlali yapan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz. İsrail'in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu 'terör örgütü' listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişimi de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir. Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Filistin topraklarında hak ihlali yapan İsrail'e kınama - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki 19:17 Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı 18:28 Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu 17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı 17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Serenay Sarıkaya ile başrol oynamak isteyen şahıs prodüksiyon şirketini bastı 17:25 Serenay Sarıkaya ile başrol oynamak isteyen şahıs prodüksiyon şirketini bastı Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş 17:22 Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim 17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü         
19:19
Skora sinirlenen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarını bir dövmediği kaldı: Utanmıyor musunuz? Skora sinirlenen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarını bir dövmediği kaldı: Utanmıyor musunuz?         
19:05
Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı         
17:46
Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı         
17:25
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti         
14:56
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 19:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Filistin topraklarında hak ihlali yapan İsrail'e kınama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement