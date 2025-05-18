Galatasaray\'da Okan Buruk tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam oldu.

Ligin 36. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla "Cimbom" ligde mutlu sona ulaşarak üst üste 3, toplamda ise 25. kez ipi önde göğüsledi. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 4'e çıkardı.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı kaldırdı.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dördüncü kez ligi zirvede bitiren Okan Buruk, üçer şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'u geride bırakarak Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı ile şampiyonluk sayılarını eşitleyen Buruk, Süper Lig'de 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON OLAN 3. TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı.

Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör oldu.

İngiliz çalıştırıcı Birch, Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında, bir başka İngiliz Milne, Beşiktaş ile 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonda şampiyon olarak Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da zirvede yer alarak şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti.

ŞAMPİYONLAR

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi

1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan

1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya

1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere

1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya

1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya

1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya

1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye

1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya

1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya

1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya

1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya

2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya

2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika

2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya

2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye

2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye

2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye

2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye

2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye

2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye

2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye

2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye

2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye